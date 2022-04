Elektronicabeurs IFA vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 6 september

Het hoge woord is eruit! De organisatie van de IFA heeft laten weten dat we dit jaar in groten getale naar Berlijn kunnen afreizen. Elektronicabeurs IFA 2022 vindt namelijk begin september plaats.

IFA 2022 gaat door als groot fysiek evenement

Begin april 2020 schreven we dat de IFA 2020 was geannuleerd. Dat had natuurlijk alles te maken met de coronapandemie. Ook in 2021 werd de grote elektronicabeurs geannuleerd om dezelfde reden. Andere grote evenementen zoals het Mobile World Congress en CES zijn ook enkele jaren niet gehouden in de vorm van een groot fysiek event.

Later dit jaar komt daar eindelijk verandering in, want in een statement is te lezen dat iedereen z’n koffers weer kan pakken om af te reizen naar Berlijn. Van 2 tot en met 6 september vindt daar namelijk de IFA 2022 plaats. Waar het Mobile World Congress zich voornamelijk richt op smartphones en mobiele technologie is de IFA gericht op een breder publiek. Je kunt er terecht om alles te weten komen over nieuwe producten, accessoires en gadgets, maar ook innovatieve technologieën en ideeën.

Het evenement wordt gehouden in de Messe, een grootse en bekende locatie. Vanaf deze week wordt er daar gestart met het houden van andere exposities en beurzen. Hoe het in september zal zijn met de precieze toegangsregels is nog onbekend.

Maar wat gaan we zien op de IFA?

Jaren geleden was de IFA het vaste toneel voor veel fabrikanten om hun nieuwe smartphones te presenteren. De afgelopen edities werd dat wel steeds minder. Er wordt steeds vaker gekozen om een eigen los evenement te houden, zonder dat andere partijen ook iets presenteren. Zo zorg je er namelijk voor dat de hele wereldpers alleen over jouw nieuwe product of dienst schrijft en hun kostbare tijd niet moeten verdelen over meerdere aankondigingen.

In de aankomende maanden verwachten we dat er meer informatie over de IFA 2022 uit de doeken wordt gedaan. Ook bij Android Planet gaan we natuurlijk bezig met de voorbereidingen, zodat je in september alles leest, hoort en ziet vanuit Berlijn. Auf Wiedersehen!

