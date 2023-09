Dit zijn de tofste IFA 2023-gadgets: van koffertelevisie tot handtassmartphone

De vloer van de jaarlijkse IFA-beurs staat vol met de nieuwste hebbedingen en we hebben de tofste IFA 2023-gadgets voor je op een rij gezet. Van programmeerbare Transformers tot een televisie in een koffer.

De tofste IFA 2023 gadgets

De IFA in Berlijn is de grootste beurs voor consumentenelectronica, waar talloze bedrijven de nieuwste gadgets tonen. Enkele van deze apparaten zijn al te koop, terwijl anderen binnenkort verkrijgbaar zijn. Daarnaast worden op de beursvloer concepten getoond: gadgets die wellicht ooit echt het levenslicht zullen zien.

Dit jaar was er natuurlijk veel ruimte voor kunstmatige intelligentie, met name van Samsung dat de technologie onder andere in een wasmachine en stofzuiger stopt. De Bespoke Jet AI-steelstofzuiger kost maar liefst 1349 euro en moet je nog met de hand bewegen ook. We zetten hieronder de echt interessante IFA 2023-gadgets voor je op een rij.

TCL 40 Nxtpaper

Het is geen e-ink en ook geen normaal scherm, maar de TCL 40 Nxtpaper heeft een matte laag waardoor het toch lijkt alsof je naar papier kijkt. Dat is prettiger voor je ogen. Het scherm ververst met 90Hz wel gewoon soepel zoals je van een moderne smartphone kunt verwachten. De TCL 40 Nxtpaper verschijnt dit jaar voor 199 euro en de 5G-versie kost 249 euro.

Lenovo Legion Go en Glasses

Met de Steam Deck van het gamebedrijf Valve is er een nieuwe categorie computer op de markt: het formaat van een Nintendo Switch maar de mogelijkheden van een game-pc. Na de ASUS ROG Ally en de Logitech G Cloud als alternatieven, doet ook Lenovo mee met de Lenovo Legion Go.

Het opvallendste aan deze gadget zijn de Lenovo Legion Glasses, waarmee je met een brilletje op kunt gamen op een enorm virtueel scherm. Dat is geen goedkoop grapje, want de Lenovo Legion Go is later dit jaar te koop vanaf 799 euro, terwijl de Legion Glasses 499 euro kosten.

Robosen Optimus Prime en Bumblebee G1 Performance

De robots van Robosen, gebaseerd op het populaire Transformers, kun je via de app op je smartphone op een bijzondere manier programmeren. Je verandert de houding van de robot met je handen, waarna die de houding onthoudt. Door meerdere houdingen achter elkaar te programmeren, kun je dansjes maken.

LG StanbyME Go

De LG StanbyMe Go is een televisie in een koffer. Via de hendel draag je de televisie makkelijk overal mee naar toe. Je trekt het scherm omhoog waarna je samen een film of serie kunt kijken, of je laat het scherm plat in de koffer liggen om via de touchscreen een spelletje te doen. Met de ingebouwde batterij heb je tot drie uur kijkplezier.

Helaas lijkt deze koffer voorlopig nog niet in Europa uit te komen, maar in de Verenigde Staten betaal je er ongeveer 930 euro voor.

Withings Scanwatch 2

De Scanwatch 2 is een smartwatch met het uiterlijk van een normaal horloge. Dat betekent dat het grootste gedeelte van het scherm bestaat uit een fysiek klokwerk, terwijl een klein gedeelte is gereserveerd om je gezondheidsdata te tonen.

Dat kleine schermpje toont enkel grijstinten op een lage resolutie. Het grote voordeel daarvan is dat de batterij maar liefst een maand meegaat, terwijl de wearable toch onder andere je hartslag, stappen, slaapkwaliteit en huidtemperatuur meet. De Scanwatch 2 heeft zelfs een ECG-optie. Deze smartwatch is te koop vanaf 349,95 euro.

Honor V Purse

Wat als een smartphone ook een handtas kan zijn? Dit concepttoestel van Honor is niet alleen een vouwtelefoon, maar kan ook gedragen worden als een handtas. Uiteraard zijn de hendels verwisselbaar, zodat je smartphone beter bij je outfit past.

Ook het always-on-scherm helpt mee om een fashion statement te maken. Dit concept heeft een groen randje, want de verwisselbare onderdelen moeten helpen om het toestel langer relevant te houden. Daarnaast wordt er veganistisch leer gebruikt.

JBL Authentics

De nieuwe lijn met slimme speakers van JBL valt allereerst op door het design, met duidelijke retro-invloeden: jaren zeventig met een moderne draai. Daarnaast is het bijzonder dat zowel Alexa van Amazon en de Google Assistent op de speaker staan geïnstalleerd en samen kunnen werken.

Zo kun je via de ene spraakassistent de wekker inschakelen en met de andere assistent deze weer uitschakelen. De JBL Authentics is vanaf 15 september in drie formaten verkrijgbaar, met een vanaf prijs van 329,99 euro.

