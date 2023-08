IFA 2023: dit zijn onze verwachtingen

IFA 2023 staat op het punt van beginnen en in dit artikel zetten we alle verwachtingen voor je op een rijtje. Op de technologiebeurs in Berlijn verwachten we allerlei nieuwe producten en diensten te zien.

IFA 2023: verwachtingen op een rij

IFA 2023, een technologiebeurs die ieder jaar in Berlijn plaatsvindt, gaat bijna van start. In dit overzicht zetten we de verwachtingen op smartphonegebied op een rijtje. Welke nieuwe telefoons worden er allemaal getoond?

De beurs heeft echter meer te bieden, want ook nieuwe diensten en apparaten als draadloze oordopjes, tablets of smartwatches worden ongetwijfeld getoond. Dit jaar is Android Planet niet fysiek aanwezig in Berlijn, maar uiteraard doen we verslag van alles wat er wordt aangekondigd, gewoon vanuit ons kantoor in Nederland!

HMD Global

HMD Global ken je van de Nokia-smartphones en grijpt de IFA-beurs regelmatig aan om nieuwe smartphones te onthullen. Of dat dit jaar ook zo is, weten we niet, maar in het geruchtencircuit wordt al even gesproken over nieuwe toestellen.

Honor

Ook Honor is aanwezig in Berlijn en het bedrijf heeft aangegeven te komen praten over foldables. Op het event krijgen we vast en zeker ook meer te weten over de Europese lancering van de Honor Magic V2. Deze smartphone is al in China onthuld en de dunste telefoon met een vouwbaar scherm tot nu toe.

Motorola

Het blijft speculeren, maar het kan dat Motorola komt met nieuwe smartphones op de IFA 2023. Onlangs werd de Moto G14 aangekondigd, maar er zitten nog meer Moto G’s in de pijplijn. Zo verwachten we binnenkort meer te horen over de Moto G54 en Moto G84. Of de IFA 2023 het podium gaat zijn, waar we meer te horen krijgen? Misschien wel.

Samsung

Ook Samsung is van de partij, maar of en wat ze daar gaan presenteren is nog de vraag. Wel heeft het bedrijf interessante apparaten in de pijplijn. Zo gaan er al tijden geruchten over de Galaxy S23 FE. Andere producten waaraan de Zuid-Koreaanse fabrikant werkt en die misschien in Berlijn worden getoond, zijn de Galaxy Smart Tag 2 en nieuwe draadloze oordopjes.

Sony

Sony heeft laten weten op 1 september met een aankondiging te komen. Waarschijnlijk wordt de compacte Xperia 5 V gepresenteerd, waar al het een en ander over is gelekt. De aankondiging vindt om 09.00 uur plaats en natuurlijk lees je er dan alles over op Android Planet.

Xiaomi

Xiaomi presenteerde onlangs de Mix Fold 3, een high-end toestel met krachtige hardware, zes camera’s en een vouwbaar display. Of het toestel überhaupt de oversteek maakt naar Europa is onduidelijk, maar de IFA 2023 zou wel het perfecte podium zijn om dat nieuws bekend te maken. Het kan ook zijn dat het bedrijf kiest voor een eigen evenement later dit jaar.

Naar welk merk en welke presentatie kijk jij het meeste uit? Laat dat even weten in de reacties onder dit artikel!

