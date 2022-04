De wondere wereld van imitatiesmartphones: ’72 million HD rear camera’s’

Wil je een nieuwe Samsung of Huawei kopen? Dan kun je toestellen tegenkomen die exact hetzelfde ogen, maar een stuk goedkoper zijn. Wat zit er achter deze imitatiesmartphones?

Imitatiesmartphones: waar komen ze vandaan?

Smartphonemakers worden er nog wel eens van beschuldigd te veel bij elkaar af te kijken. Daardoor lijkt het design van alle toestellen enorm op elkaar. Toch kan het nog veel erger.

Er zijn bedrijven die het design van een telefoon één op één proberen te kopiëren om zo een goedkoop alternatief voor dure smartphones te bieden. Imitaties. Zoek eens op AliExpress naar ‘smartphone’ en je wordt bedolven onder de neptoestellen.

Wat zijn imitatiesmartphones?

Imitatiesmartphones zijn toestellen die extreem veel lijken op de smartphones van andere bedrijven. Soms wordt er een kleine aanpassing gemaakt. Zoals dat het officiële toestel nog een notch heeft, terwijl er bij de kopie een druppel bovenin zit voor de selfiecamera. Daardoor oogt het toestel zelfs beter voor het ongetrainde oog. Andere keren is het toestel identiek aan het origineel.

Als de toestellen zoveel op elkaar lijken, waarom zou je die kopie dan niet gewoon kopen? Hoewel de apparaten van buitenaf inderdaad op elkaar lijken, zijn er een aantal grote verschillen tussen het origineel en het kopie.

Hardware: Het grootste verschil vind je onder de motorkap. De hardware is vaak extreem verouderd en dus super traag. Dan denk je een nieuw toestel te kopen, maar draaien apps langzaam en zijn de camera’s niet zo goed.

Software: Daarbij hoort ook dat deze imitatietoestellen vaak niet op de nieuwste versie van Android draaien en de originele smartphones wel. Je hebt tevens geen garantie dat je een update naar nieuwe versies van Android krijgt.

Bouwkwaliteit: En hoewel de toestellen ogen als het origineel, is de bouwkwaliteit een heel stuk minder. Misschien kraakt de smartphone wat meer, is die niet waterdicht en is het toestel sneller kapot als je het apparaat laat vallen.

Daardoor zijn deze neppe smartphones ook veel goedkoper, soms wel tien keer zo goedkoop als wanneer je het originele toestel nieuw zou kopen. Dat is toch wel aantrekkelijk voor veel mensen.

Voornamelijk Samsung wordt gekopieerd

Samsung is het meest populaire merk onder makers van smartphone imitaties. Uit een verslag uit 2021 van het Chinese CNBeta blijkt dat 34 procent van de imitatiesmartphones een toestel van Samsung proberen te kopiëren. Apple is goed voor 13 procent en Huawei voor 8 procent. Daarna volgen Xiaomi, Honor en Oppo.

Volgens het verslag zijn er tussen maart 2020 tot februari 2021 572.303 neppe smartphones geïdentificeerd. Voornamelijk de Huawei P10 was een aantrekkelijk toestel om te imiteren. Maar liefst 66.000 toestellen zijn er in die periode ontdekt, waarbij het design gebaseerd was op de P10. Op de tweede plek kwam de iPhone X van Apple, met 16,500 imitatietoestellen.

Wat toen al opviel is dat de makers van imitiatiesmartphones laten weten dat hun toestel 5G ondersteunt, terwijl dat bij imitatiesmartphones niet het geval is. Dat wordt direct duidelijk als je controleert wat voor chip in het toestel wordt gebruikt. Vaak eentje die oud en zwak is en dus niet met 5G overweg kan.

Samsung Galaxy S22 op AliExpress

Zoek eens de Samsung Galaxy S22 op via AliExpress, dan kom je zo een stapel neptoestellen tegen. Eentje kost maar 112,29 euro en het promotiemateriaal lijkt zo van Samsung te komen. Behalve als je de tekst in die afbeeldingen daadwerkelijk gaat lezen. Zo biedt dit toestel ‘72.0 million HD rear cameras’ en ‘Zero photosensitive face recognition’.

Een goedkope Samsung Galaxy S22 Ultra belooft: ‘greatly reduce the stagnation, crash and other probability, so that you grab the red envelope faster’. En ‘fast charging of 18W allows you to run for a period of time’. Dit toestel heeft maar liefst 76 recensies die allemaal de perfecte 5 sterren geven.

Waar komen deze toestellen vandaan?

Precies weten waar al deze neppe smartphones vandaan komen weten we niet, maar waarschijnlijk zijn er allerlei kleine partijen die oude smartphones een nieuw leven geven door er een modern omhulsel omheen te doen om lekker geld te verdienen. Vaak vanuit China. Precies achterhalen waar die bedrijven dan te vinden zijn is lastig, omdat ze bijvoorbeeld een nepadres gebruiken.

Hoe zorg ik ervoor dat ik geen imitatie smartphone in huis haal?

Het belangrijkste om de gaten te houden is de prijs van het toestel. Is de smartphone veel goedkoper dan zou moeten, dan is er een grote kans dat je te maken hebt met een imitatie. Pas ook extra op als je een telefoon via een online marktplaats koopt, zoals Marktplaats, eBay en al helemaal op AliExpress.

Daarnaast is het belangrijk om te controleren wie het toestel verkoopt. Betrouwbare verkopers zullen minder snel een imitatie verkopen.

Heb je een toestel in huis en twijfel je of deze echt is?

Er zijn een aantal manieren waarop je een neptoestel kunt herkennen. Het belangrijkste is dat het toestel niet zo soepel en snel draait als je had verwacht.

Daarnaast heeft elke smartphone een IMEI nummer, het International Mobile Equipment Identity-nummer. Dit nummer moet op de verpakking van het toestel staan, is te vinden onder de batterij of via de instellingen van de telefoon. Het IMEI-nummer kun je vervolgens bij websites zoals IMEIPro.info checken.

Een goedkope smartphone scoren

Je hoeft geen neppe smartphone uit China te kopen, om een betaalbaar toestel in huis te halen. In onze prijsvergelijker vind je naast high-end toestellen ook midrange- en budget smartphones.