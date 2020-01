De Play Store kan nog een hoop stappen zetten als het op in-app aankopen aankomt. De Google-winkel kan een voorbeeld nemen aan de App Store van Apple, maar ook die app-winkel is niet perfect.

Opinie: Android in-app aankopen moeten duidelijker

Er staan miljoenen apps in de Play Store. Het gros hiervan is gratis. Dat is fijn, want op die manier kun je zonder verplichtingen apps uitproberen. De afgelopen jaren zien we echter steeds meer apps die op het eerste gezicht gratis lijken, maar eigenlijk geld kosten. Het wrange aan deze applicaties is dat ze pas geld vragen op het moment dat je ze al gebruikt. Inderdaad, we hebben het over in-app aankopen.

Kort gezegd heb je bij deze applicaties de mogelijkheid om binnen de app geld uit te geven. Wanneer het om een puur cosmetisch artikel gaat, zoals een nieuwe outfit in een spel, kan ik mij er niet aan storen. App-ontwikkelaars moeten immers ook geld verdienen. Vervelend wordt het pas wanneer je zo goed als verplicht bent om in-app aankopen aan te schaffen, omdat de app anders gewoon niet fijn werkt.

Een recent voorbeeld hiervan is Mario Kart Tour. De nostalgische racer is gratis te installeren, maar bedelt vervolgens wel continu om geld. Dat je voor extra karts of personages geld neer moet leggen is naar mijn mening prima, maar dat je het betaalde Gold Pass-abonnement nodig hebt om in de snelste modus te spelen, neemt een stuk van het spelplezier weg.

Zo kan het ook

Naar mijn mening is de Play Store niet duidelijk als het op in-app aankopen aankomt. De app-winkel geeft wel aan dat je in de app spullen kunt kopen, maar vermeldt alleen een minimum- en maximumbedrag. In het geval van Mario Kart Tour ben je dus tussen de 2,29 en 74,99 euro kwijt per aankoop. Nogal een grote marge, of niet? Je moet zelf uitvinden hoeveel de verschillende onderdelen kosten.

Hoe het dan wel moet? Wat mij betreft pakt de App Store van Apple het een stuk beter aan. Op de downloadpagina van een applicatie zie je bij de concurrent namelijk niet alleen of er in-app aankopen zijn, maar ook hoeveel deze kosten. Wil je een nieuwe taal leren en kom je zodoende bij Memrise uit? Dan zie je in het overzicht precies hoe duur alle abonnementen zijn.

Maar, ook de App Store is niet perfect. Wanneer je bijvoorbeeld een kijkje neemt bij Duolingo, een andere populaire taal-app, komen we vooral cryptische omschrijvingen in het overzicht tegen. Wat kun je met een “Streak Recover” ter waarde van 3,49 euro? En wat heb je aan een “Mand met Juwelen” à 5,49 euro? Dat is op voorhand niet duidelijk.

Er is denk ik geen standaardoplossing voor dit probleem. App-ontwikkelaars verplichten om standaardomschrijvingen voor in-app aankopen te laten gebruiken, lijkt me praktisch niet haalbaar.

Ook weet ik niet of we machtige bedrijven als Google (en Apple) nog meer verantwoordelijkheden moeten toeschuiven. Wel staat voor mij vast dat ik liever vooraf in één keer 5 euro betaal, dan tijdens het gebruiken van de app continu euro’s moet afrekenen voor ditjes en datjes.

