Inloggen zonder wachtwoord: is dat veilig? 6 vragen en antwoorden

Bij Microsoft kun je nu zonder wachtwoord inloggen en ook Google en Apple gaan op een gegeven moment overstag. Waarom zijn techbedrijven geen fan van wachtwoorden? En hoe moet je dan aanmelden? Dit moet je weten over inloggen zonder wachtwoorden.

Zo kun je inloggen zonder wachtwoord

De toekomst is wachtwoordloos. Voormalig Microsoft-baas Bill Gates voorspelde het in 2004 al, maar een paar weken geleden voegde het bedrijf de daad bij het woord. Voortaan kun je bij Microsoft inloggen zonder dat er een wachtwoord aan te pas komt.

1. Hoe werkt inloggen zonder wachtwoorden?

In plaats daarvan log je in op een andere manier, zoals met gezichtsherkenning of een unieke code. Inloggen zonder wachtwoord kan in meerdere populaire Microsoft-programma’s en apps, zoals Outlook en OneDrive. Bij ietwat oudere programma’s, zoals Office 2010 en de Xbox 360, moet je nog wel met wachtwoord inloggen.

2. Hoe stel ik het in?

Ben je klaar om wachtwoordloos door het leven te gaan? Inloggen bij Microsoft-diensten zonder wachtwoord is heel simpel:

Ga naar je Microsoft Account en log de laatste keer in met je gebruikersnaam én wachtwoord; Kies in dit scherm ‘Geavanceerde beveiligingsopties’; Selecteer ‘Inschakelen’ onder het kopje ‘Account zonder wachtwoord’; Volg de aanwijzingen op het scherm.

Je hebt de Microsoft Authenticator-app nodig om te kunnen inloggen zonder wachtwoord. Deze app kun je ook gebruiken om bij andere diensten met tweestapsverificatie in te loggen. Ben je geen fan van Microsoft Authenticator? Kijk dan in onderstaand artikel voor een overzicht van alternatieve tweefactorauthenticatie-apps (2FA).

Lees verder: Getest: Dit zijn de beste authenticator-apps voor veiliger inloggen

3. Waarom willen bedrijven af van wachtwoorden?

Omdat ze het niet zo veilig vinden. Microsoft schrijft op haar blog bijvoorbeeld dat er meerdere problemen met wachtwoorden zijn. Veel mensen gebruiken een (te) zwak of kort password, zoals de naam van hun huisdier of ‘welkom123’.

Hierdoor zijn veel accounts een makkelijk doelwit voor hackers. Uit onderzoek van website Secplicity blijkt dat er per seconde 579 pogingen tot het kraken van een wachtwoord worden gedaan. Dat zijn ongeveer 18 miljard aanvallen per jaar.

En wanneer je wél een sterk wachtwoord hebt, met bijvoorbeeld cijfers en speciale tekens, is het weer een hele klus om deze te onthouden.

Al met al zijn veel techbedrijven van mening dat er grote nadelen kleven aan wachtwoorden. Ze kunnen worden buitgemaakt, op een geautomatiseerde manier door hackers worden gekraakt of door gebruikers vergeten worden. Niet voor niets noemde het World Economic Forum wachtwoorden “de zwakste schakel” binnen cyberveiligheid.

4. Bij wie kan ik zonder wachtwoord inloggen?

Vrijwel alle grote techbedrijven denken erover na om wachtwoorden in de ban te doen. De snelheid waarmee ze dit doen, verschilt wel.

In gesprek met NU.nl laten Google en Apple bijvoorbeeld weten ‘op een zeker moment’ af te willen stappen van inloggen met wachtwoorden. Een specifieke planning hebben ze echter nog niet. Het is niet duidelijk of Facebook en Twitter in de wachtwoordloze toekomst geloven.

5. Is inloggen zonder wachtwoorden veilig?

Als wachtwoorden niet meer veilig zijn, wat dan wel? Techbedrijven zetten vooral in op biometrie, zoals gezichtsherkenning en vingerafdrukken. Dit soort persoonlijke gegevens zijn namelijk veel moeilijker om te stelen (of vervalsen). Bovendien vinden veel gebruikers het fijner om bijvoorbeeld hun vingerafdruk of gezicht te laten scannen, in plaats van een wachtwoord in te toetsen.

Dat gezegd hebbende moet er natuurlijk wel voor een ijzersterke beveiliging gezorgd worden. Wanneer je niet inlogt met een wachtwoord maar via biometrie, ‘geef’ je immers wel je gezicht weg. Het is dus ontzettend belangrijk dat deze informatie goed beveiligd wordt.

6. Hoe kan ik nu al veiliger inloggen?

Bij veel apps en diensten is het dus (nog) niet mogelijk om zonder wachtwoord in te loggen. Toch zijn er genoeg manieren om je online veiligheid snel en makkelijk op te krikken.

De eerste stap is het in gebruik nemen van een wachtwoordmanager. Zo’n app stelt niet alleen hele sterke wachtwoorden voor, maar onthoudt ze ook. Het enige dat jij moet onthouden is het ‘moederwachtwoord’. Deze geeft toegang tot de kluis waarin al jouw aanmeldgegevens opgeslagen staan.

Hierin schuilt wel het risico van wachtwoorden-apps. Wanneer iemand achter jouw hoofdwachtwoord is gekomen, krijgt diegene toegang tot al je aanmeldgegevens. Dit risico kun je wel verkleinen door tweestapsverificatie aan te zetten. Hierdoor heeft de kwaadwillende ook fysieke toegang tot je smartphone (of computer) nodig om in te loggen bij je wachtwoordenmanager.

Het is ook verstandig om tweestapsverificatie voor zoveel mogelijk apps aan te zetten. Tijdens het inloggen moet je dan een eenmalige, unieke code invullen. Deze wordt bijvoorbeeld per sms, e-mail of een zogeheten 2FA-app verzonden. Je maakt het hackers hierdoor lastiger.

