Wat zoekt je kind op social media? Meta laat ouders beter meekijken

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
13 mei 2026, 11:03
2 min leestijd
Wat zoekt je kind op social media? Meta laat ouders beter meekijken

Ouderlijk toezicht wordt steeds belangrijker met alle AI-content en andere mogelijk schadelijke beelden die kinderen tegenkomen. Meta speelt hierop in met nieuwe functies.

Lees verder na de advertentie.

Ouders op de hoogte van online interesses kind

Binnenkort krijg je als ouder meer inzicht in het zoek- en kijkgedrag van je kind(eren) op Instagram. Daar moet een nieuwe functie binnen Tieneraccounts voor zorgen. Hiermee zien ouders met welke ‘algemene onderwerpen hun kinderen zich bezighouden, zoals sport en mode’.

De functie heet ‘Jouw algoritme’ en is een beknopt overzicht van de video-interesses van kinderen. Tieners kunnen zelf aangeven of ze meer of minder content van een bepaald onderwerp willen zien. Wanneer ze een nieuwe interesse toevoegen, krijgen ouders daar een melding van. Zo weten die beter waar het algoritme van hun tiener op gebaseerd is.

Dit biedt ook de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan over deze interesses. Deze functie is vooralsnog alleen beschikbaar op Reels en Explore in Engelssprekende landen en komt binnenkort ook naar de hoofdfeed. De verwachting is dat dit op termijn ook uitgerold wordt naar andere landen, waaronder Nederland.

Meta komt met centrale plek voor ouderlijk toezicht

Naast de introductie van de nieuwe functie op Instagram heeft Meta ook aangekondigd met één centraal punt te komen voor ouderlijk toezicht. Dat wordt ondergebracht in Family Center. Dit is het centrale dashboard van Meta waarmee ouders toezicht houden op het gebruik van apps als Instagram, Facebook en Messenger door hun kinderen.

Door alle opties voor ouderlijk toezicht samen te voegen, hoopt Meta meer overzicht te bieden aan ouders om te weten waar hun kinderen mee bezig zijn op de diverse social mediaplatformen. Handig is dat je nu maar één uitnodiging hoeft te versturen om overal een oogje in het zeil te houden. Verder is het gebruiksvriendelijker dat ouders alle activiteiten kunnen overzien zonder te hoeven schakelen tussen diverse apps.

De komende tijd worden er meer functies toegevoegd aan Family Center, waaronder nieuwe inzichttools. Zo moet het straks mogelijk zijn om de totale tijd te zien die tieners doorbrengen op de apps van Meta.

Zit jij te wachten op extra mogelijkheden om het social mediagebruik van je kids te monitoren of vertrouw je ze genoeg? Geef jouw mening hieronder in de reacties!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: About FB
Bron afbeelding: Unsplash
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps Achtergrond Instagram

Bekijk ook

Klinkt bekend? Deze nieuwe social media-app laat foto’s ‘verdwijnen’

Klinkt bekend? Deze nieuwe social media-app laat foto’s ‘verdwijnen’

24 april 2026

Op deze manier gaat Meta jouw accounts veel beter beschermen

Op deze manier gaat Meta jouw accounts veel beter beschermen

12 maart 2026

Hopelijk werkt deze belangrijke functie op Instagram snel in Nederland

Hopelijk werkt deze belangrijke functie op Instagram snel in Nederland

27 februari 2026

Waarom deze functie in je apps wordt verdedigd in een Nederlandse rechtbank

Waarom deze functie in je apps wordt verdedigd in een Nederlandse rechtbank

30 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren