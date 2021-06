Eindelijk: Instagram test het posten van foto’s via je desktop

We hebben er ruim tien jaar op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover! Instagram test de mogelijkheid om foto’s te posten vanaf je desktop.

Instagram straks te gebruiken via je desktop

Al sinds het ontstaan van Instagram in 2010 schreeuwen gebruikers om één specifieke functie: de mogelijkheid om foto’s te posten vanaf hun computer. We konden daar al die tijd alleen de mobiele app voor gebruiken. Dat is natuurlijk niet handig als je gewend bent om foto’s op je laptop te bewerken.

Nu gaat het bedrijf eindelijk overstag. “We weten dat veel mensen Instagram op hun computer gebruiken”, vertelde woordvoerder Christine Pai aan Bloomberg. “Om die ervaring te verbeteren, testen we de mogelijkheid om te posten via een desktopbrowser.”

Social media-adviseur Matt Navarra is één van de gelukkigen die de nieuwe functie mag uitproberen. Voorlopig is het alleen mogelijk om foto’s en video’s te posten. Stories of reels maken zit er nog niet in.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

Dat we Instagram straks waarschijnlijk op de desktop kunnen gebruiken, mag een klein wonder heten. Het sociale platform heeft zich jarenlang verzet tegen deze verandering. Instagram zag zichzelf als dienst die mensen onderweg benutten om te laten zien wat ze doen.

Tegenwoordig gebruiken ook steeds meer professionals en influencers het medium. Vooral deze groep zal blij als ze foto’s en video’s straks vanaf hun computer kunnen uploaden. Dat was overigens al mogelijk via bepaalde tools van derden, maar officiële ondersteuning is natuurlijk veel makkelijker.

Wanneer Instagram álle gebruikers via hun desktop laat posten, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het bedrijf volop in beweging is. Zo voegde Instagram vorig jaar reels toe. Deze korte filmpjes zijn het antwoord oude populaire app TikTok. En sinds februari kun je recent verwijderde foto’s op Instagram terughalen.

Ben je fervent gebruiker van de app? Bekijk dan zeker onze Instagram-tips om nóg meer uit het sociale platform te halen.