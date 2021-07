Facebook gaat een nieuwe kant op met Instagram en dat is de laatste druppel. Tijd voor iets nieuws.

Facebook draait Instagram de nek om

De afgelopen tijd is Instagram flink veranderd. Reels en shoppen zijn naar voren gehaald, waardoor je iets meer je best moet doen om gewoon een foto te plaatsen. Toch is de app nog grotendeels te gebruiken zoals vroeger. Met foto’s van je vrienden en andere mensen die je volgt en daarnaast de Verhalen, wat mij betreft één van de leukste en gezelligste sociale hoekjes op alle socials.

Dat gaat veranderen. Instagram-topman Adam Mosseri publiceerde een video om Instagram-gebruikers te informeren over een nieuwe richting voor de app. Instagram gaat de focus leggen op video, creators die geld willen verdienen en shoppen.

Het meest schokkende wat Mosseri in de video zei is: “Ik wil starten door te zeggen dat we niet langer een app zijn om foto’s te delen.” Mensen zouden naar Instagram gaan om geëntertaind te worden en dat betekent: video.

Nostalgie

Als journalist en schrijver is een van de engste dingen die je kunt horen: we gaan over op video. Ook bij Instagram zit ik er, afgezien van de Verhalen, niet op te wachten.

Toen Instagram net nieuw was, vond ik de app een fantastische manier om mooie foto’s te maken zonder een dure camera. Als ik nu terugkijk naar mijn eerste foto’s gebruikte ik verschrikkelijke filters en kaders, maar ik weet nog goed hoeveel plezier ik er mee had.

Vandaag de dag gebruik ik Instagram wel anders. Het is de enige plek waar ik regelmatig persoonlijke foto’s plaats, maar nog steeds doe ik mijn best om alleen echt mooie beelden te uploaden. Blijkbaar is de app daar niet meer voor bedoeld, met de nieuwe focus op videomakende creators die je dingen proberen te laten kopen.

Geen likes

Instagram test nu zelfs een functie waarbij er foto’s en video’s van vreemden in je tijdlijn worden geplaatst, met onderwerpen die jij interessant moet vinden. Ik wil gewoon door Instagram scrollen en foto’s van mijn vrienden en andere mensen die ik volg zien. Ik vermoed dat velen zo denken.

Er zijn recentelijk wel goede aanpassingen gemaakt. Zo is het nu mogelijk om likes overal te verbergen. Dan zie je niet meer hoeveel likes je eigen foto’s en foto’s van anderen hebben en dat maakt van Instagram een veel fijner platform, waarop het draait om de beelden in plaats van het scoren van likes.

Maar dat is maar een kleine verbetering, zoals je kan zeggen dat corona ook heus wel iets kleins positiefs heeft opgeleverd. Facebook lijkt wanhopig om het succes van YouTube en vooral TikTok te willen kopiëren, waardoor de eigen identiteit van Instagram uit het raam wordt gegooid. Heeft iemand een alternatief?

