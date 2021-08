Interview: Android Planet praat met Polestar over Android Automotive en meer

Begin dit jaar gingen we voor het eerst aan de slag met Android Automotive in een Polestar 2. Android Planet sprak met Anya Ernest van Polestar over applicaties voor in de auto, de ontwikkeling daarvan en de toekomst van Automotive OS.

Anya Ernest en Android Automotive

Anya is Business Design and Exploration Lead bij Polestar. Ze is daarmee verantwoordelijk voor de in-car apps met Android Automotive als platform. Psychografie is wat haar echt drijft. Dat is het onderzoek naar psychologische kenmerken van personen of groepen die van invloed (kunnen) zijn op het aankoopgedrag of beslissingsproces.

Zij en haar team onderzoeken voor Polestar hoe ze dat kunnen combineren met technologie. Hoe handelen mensen in bepaalde scenario’s, en wat zijn hun verwachtingen in allerlei situaties? Dat zijn vragen die ze probeert te beantwoorden.



Ze weet daarnaast alles over ontwikkelingen van de ontwikkelaarsportal, samenwerking met app-bouwers en de algehele gebruikerservaring van Android Automotive. Android Planet kreeg de kans om haar te spreken over Android Automotive, Polestar, de toekomst en meer.

Ernest studeerde af in 2015 (Interaction Design and Technologies) aan de Chalmers universiteit in Göteborg en heeft zich altijd met technologie en innovatie bezig gehouden. Zo werkte ze jarenlang in de advertentiewereld voor internationale spelers en hield ze zich bezig met hoe ze die het beste op de wereldwijde kaart kon zetten. Zo’n 3,5 jaar geleden maakte ze de stap naar Polestar, het Zweedse elektrische automerk.

Daar begon haar reis om via allerlei manieren de potentiele klant te bedienen van informatie, veelal op de digitale manier. Bij de ontwikkelaarsconferentie Google I/O 2019 werd Android Automotive voor het eerst uitgebreid belicht. Sinds dat moment is ze zich vooral bezig gaan houden met in car-applicaties, servicedesign en het meedenken met wat klanten willen. “Dat is namelijk een geweldige manier om de klant binnen te halen”, aldus Anya.

Waarom zou ik moeten kiezen voor Android Automotive?

We trappen af met een inkoppertje en we stelden de vraag waarom we zouden moeten kiezen voor Android Automotive in plaats van bijvoorbeeld het populaire Android Auto of Apple CarPlay. Anya stelt dat bij Android Auto een telefoon nog steeds ‘het brein’ is, maar bij Automotive is dat niet het geval. Dit besturingssysteem zit volledig verweven in de auto zelf en kan daardoor bijvoorbeeld allerlei sensoren uitlezen.

“Daardoor is er veel meer aan te passen en dat is de kracht van Automotive” noemt ze. Automotive heeft veel potentie, maar dat hangt met meerdere dingen samen. De grootste uitdaging op dit moment is het beperkte aanbod van applicaties. Dat is simpelweg erg karig en ook direct waar Anya zich op richt.

Twee soorten apps voor Automotive

Voor auto’s van Polestar zijn er simpelweg twee soorten apps te ontwikkelen: applicaties voor Android Automotive in het algemeen en specifieke applicaties. De eerste vind je logischerwijs ook in andere auto’s met het besturingssysteem, bijvoorbeeld de Volvo C40. Anya laat weten dat deze applicaties worden ontwikkeld dankzij ‘templates’, waarna het voor ontwikkelaars simpelweg een iets makkelijkere invuloefening wordt.

Kies bijvoorbeeld de media-template als je aan de slag wil met een radio-app voor Automotive en ook de Spotify-app is daar bijvoorbeeld op gebaseerd. Daarbij zijn er tig verschillende templates te kiezen, bijvoorbeeld voor nieuws-, parkeer-, oplaad of navigatie-apps. Applicaties die gemaakt zijn volgens deze templates worden gekeurd door Google en verschijnen daarna in de speciale Play Store voor Automotive. Vervolgens kun jij ze als gebruiker downloaden en installeren.

Het is de taak van Google om achter bekende app-ontwikkelaars aan te gaan met de vraag of ze hun apps willen klaarstomen voor Android Automotive. Natuurlijk geeft een merk als Polestar dat ook aan bij de zoekgigant of de ontwikkelaars zelf, maar heel veel in de melk te brokkelen heeft Polestar hierbij niet.

Het automerk en Anya hebben wel het nodige te zeggen over de apps die speciaal voor Polestar zijn ontwikkeld. Die kunnen alleen gebruikt worden in de auto’s van dat merk en richten zich bijvoorbeeld op specifieke functies. Ontwikkelaars kunnen daarvoor aan de slag via het Developer portal. Dankzij die software en de bijbehorende emulator kun je als ontwikkelaar zelf ervaren hoe jouw applicatie werkt, hoe de bediening is en of alles juist werkt. Is dat niet het geval, dan kun je blijven schaven totdat je de perfecte app hebt gemaakt.

Vervolgens wordt de applicatie ingediend ter goedkeuring. Als dit gebeurt, dan kijkt er een heel team van het automerk mee of het voldoet aan hun eisen. Anya laat weten dat zo’n keuring maximaal een paar dagen duurt. Dat komt simpelweg omdat er een heel eigen team voor Automotive OS werkt bij Polestar, waardoor de lijntjes kort zijn.

Wagens uit het autopark van Polestar worden op allerlei manieren getest, vertelt Anya. Zaken zoals de veiligheid zijn niet haar expertise, maar daarvoor verwijst ze naar Volvo en hun jarenlange ervaring. Bij een auto als de Polestar 2 is een computer het brein en dat betekent ook dat dat type veiligheid gewaarborgd moet worden. Anya kan daar niet teveel over uitweiden, maar laat weten dat het bedrijf hiervoor alle nodige zaken heeft geregeld, uiteraard ook in samenwerking met Volvo.

Op de vraag of Polestar een bepaalde periode updates levert voor hun auto’s is het antwoord: “minimaal drie jaar”. Op de specifieke vraag hoe het daarna zit, blijft het antwoord uit. Wel noemt Anya dat het een relevante vraag is. Het moet immers zo zijn dat een Polestar jarenlang de auto blijft waar je veilig in kunt rijden. Duurzaamheid is erg belangrijk voor het merk en ondanks de hoge aanschafprijzen moet het niet zo zijn dat je een Polestar na slechts een paar jaar alweer inruilt.

Nieuwe software komt trouwens binnen via zogeheten ota-updates, oftewel over the air. Omdat de auto altijd verbonden is met het internet, worden nieuwe functies gewoon toegevoegd zoals bij smartphones. Naast allerlei nieuwigheden kun je ook denken aan het oplossen van bugs en doorvoeren van andere optimalisaties, bijvoorbeeld voor de oplaadsnelheid of -capaciteit.

Naast updates en software voor de auto zelf, is er ook nog de Polestar-app voor smartphones. Het ontwikkelen van een Android-app voor smartphones is heel wat anders dan een Automotive-applicatie, zo laat Anya weten. Het opdoen van de nodige expertise om een mobiele smartphone-app te bouwen kost tijd, er moest een nieuw team worden samengesteld en het implementeren van gewilde functies duurde daarom langer dan gewenst. Exacte informatie over de functies en updates van de mobiele app check je makkelijk via de perspagina van Polestar.

Kom je trouwens een bug tegen in een Automotive-applicatie, dan kun je dat via verschillende manieren aangeven. Het beste is om dat te melden aan de ontwikkelaar van de app zelf, wat veelal kan via de Play Store. Het is natuurlijk ook mogelijk om issues te melden bij Polestar. Die verzamelt ze en zet ze regelmatig door, maar dit is niet de meest effectieve manier noemt Anya.

De toekomst van Android Automotive

Zoals Anya eerder al zei, is Android Automotive een mooi platform, maar is het ook lastig om te voorspellen hoe de toekomt ervan er precies uit gaat zien. Het draait bij haar om de ultieme ervaring in de auto, en met welk systeem of type auto dat precies is zou niet moeten uitmaken. “Het gaat niet om concurrentie, maar om centraal design en samen iets nieuws bouwen”. Wel is het natuurlijk zo dat app-ontwikkelaars vaak al bekend zijn met ontwikkelen voor Android en de Play Store. Dat geeft wel mogelijkheden om vaak sneller te schakelen dan bij andere platformen.

De afgelopen jaren zijn er grote veranderingen geweest in autoland zegt Anya. De eerste is dat mensen steeds meer apps willen gebruiken in hun eigen wagen. Denk dan aan meer keuze om te navigeren of om media te consumeren. Een tweede grote verandering is het elektrisch rijden, wat verschillende voordelen met zich meebrengt.

Een auto is volgens Anya meer dan een vervoersmiddel om je van punt a naar punt b te brengen. Een wagen zoals de Polestar 2 kun je ook gebruiken als kantoor om te bellen, als ruimte om even rustig en relaxed te worden en om alles op een rijtje te zetten.

Moet je de auto even opladen tijdens een langere rit, dan moet je jezelf in de tussentijd wel kunnen vermaken. Dat kan door even te relaxen, of juist door productief te zijn. Wat mensen dan precies voorhanden willen hebben, hoe ze zich willen vermaken en wat ze precies willen kunnen doen in de auto? Dat is dus precies waar Anya in de expertrol kruipt en waarvoor we de toekomst in de gaten moeten houden.

Meer over Android Automotive op Android Planet

Eerder dit jaar zijn we op pad geweest met de Polestar 2 om het besturingssysteem ervan zelf te testen. Het hele verhaal lees je dan ook in de Android Automotive review. De conclusie lees je alvast hieronder:

Android Automotive is wat ons betreft echt de toekomst. De software biedt op veel gebieden veel meer dan het ‘simpele’ Android Auto. Qua apps is dat momenteel nog niet het geval en dat is jammer, want het kan Automotive maken of breken. Daarbij is Automotive op dit moment nog lang niet toegankelijk voor evenveel mensen als Android Auto dat wel is. Het is slechts geïntegreerd in twee voertuigen, waarvoor je ook nog een flinke smak geld moet neerleggen en ‘even achteraf inbouwen’ is er ook niet bij. Wie de aankomende jaren de leider wordt van deze slimme auto-wedstrijd is nog de vraag. Als Android Automotive zich op verschillende vlakken goed ontwikkelt, kan het zeker een grote speler worden. We kunnen daarom niet wachten om over een aantal jaren de balans nog eens op te maken.

Het kan natuurlijk ook dat je liever kijkt naar onze videoreview hieronder. Daarin praten we je in enkele minuten onder andere bij over onze ervaringen, concurrerende systemen, de toekomst en het app-aanbod.

Naast Automotive is Android Auto een stuk bekender en voor veel meer mensen toegankelijk. Om gebruik te maken van Android Auto download je de applicatie en koppel je je smartphone met het infotainmentsysteem van je auto. Vervolgens kun je ook navigeren, muziek luisteren of veilig achter het stuur bellen.



Meer weten over de verschillen tussen beide besturingssystemen voor in de auto? Check dan natuurlijk ons vergelijkingsartikel van Android Auto vs Android Automotive.

Heb jij nog andere vragen over Android Automotive, Polestar of direct aan Anya zelf? Wil je dat Android Planet binnenkort weer op pad gaat met een auto uit het wagenpark van het merk om nieuwe ervaringen op te doen of om specifieke dingen te testen? Laat het uiteraard weten in de reacties onder dit artikel of mail ons op redactie@bigspark.com!