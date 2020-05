Interview Fairphone: ‘we zetten een beweging in gang’

Met de lancering van de Fairphone 3, eind vorig jaar, bereikte het Nederlandse Fairphone een nieuwe mijlpaal. Android Planet sprak met de CEO van de eerlijkste smartphone-maker over show-off telefoons en muggen in de slaapkamer.

‘Koffiedik kijken’ door coronavirus

Voor een kleine smartphonemaker, die gemiddeld eens in de drie jaar een nieuw toestel presenteert, is de presentatie van een nieuw toestel een groot moment. “Afgelopen jaar was erg leuk maar ook intensief”, zegt Eva Gouwens een halfjaar na de presentatie van de Fairphone 3. In oktober 2018 nam zij het stokje over van oprichter Bas van Abel als CEO van de Nederlandse smartphonemaker. “Consumenten zijn enthousiast, maar dat geldt ook voor media en mensen uit de smartphone-industrie. Dat geeft energie.”

Dat enthousiasme uitte zich in de verkoopcijfers. Het eerste doel, 42.000 toestellen verkopen vóór 2020, werd behaald. Op hoeveel de teller nu staat, wil Gouwens niet verklappen: “Tot voor kort ging de groei hetzelfde door.” Maar ook Fairphone merkt de impact van het coronavirus, waardoor de vraag naar smartphones gekelderd is. “Vooral via onze partners, die de telefoon in de winkels verkopen, ligt het stil. We moeten de doelen wel iets bijstellen, maar momenteel is het nog koffiedik kijken.”

‘Winst voor ons’

De Fairphone 3 kon ook rekenen op enkele positieve reviews van grote internationale media. The Guardian schreef dat het toestel ‘op veel punten geslaagd is’. Forbes constateerde dat het toestel ‘more than up to the job’ is en Ook AndroidPolice was te spreken over het toestel.

“Als duurzaamheid genoemd wordt in dat soort reviews, dan is winst voor ons,” zegt Gouwens. “Maar we zijn ook blij met het feit dat hij erkend wordt als stabiele goede telefoon.” De Fairphone 3 werd in augustus 2019 gepresenteerd. Het toestel was volledig nieuw ontworpen ten opzichte van zijn voorganger, de Fairphone 2. Het modulaire aspect is dus gebleven: het toestel is door iedereen eenvoudig uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Daarmee krijgt de Fairphone 3 als enige een perfecte reparatiescore van iFixit. Anders dan bij de Fairphone 2 heb je bij de Fairphone 3 wel een (bijgeleverde) schroevendraaier nodig om het scherm te verwisselen.

‘Show-off-telefoon’

Gouwens: “De Fairphone 2 was wat dat betreft meer een show-off-telefoon. Een eerste eigen ontwerp, een eerste modulaire telefoon. Eentje die je met één hand in de bar uit elkaar kon halen. Met de Fairphone 3 erkennen we dat het repareren van een toestel voor veel mensen toch een moment is, waar ze even rustig voor gaan zitten. Met schroefjes is een deze smartphone steviger. Ons doel met Fairphone 3 was om modulariteit te behouden, maar ook meer aandacht te besteden aan kwaliteitscontrole.”

De meeste kritische noten in de reviews van de Fairphone 3 gingen over de specificaties. Kijk je puur naar de hardware, dan is toestel te vergelijken met een Motorola Moto G7. De Fairphone is alleen ruim 200 euro duurder. Gouwens wuift deze kritiek van de hand: “Veel nieuwe specificaties van telefoons zijn niet heel onderscheidend meer. Met de Fairphone 3 konden we het gat dichten. De prestaties van het toestel zijn ruim voldoende voor veel mensen.”

Upgrades voor Fairphone 3

Groot voordeel van de modulaire aanpak is ook het feit dat de hardware van de telefoon te upgraden is. Voor de Fairphone 2 kwam, twee jaar na de lancering van het toestel, een nieuwe camera uit die gebruikers los konden bestellen. Daar bleef echter bij. “Het upgraden van een telefoon is heel moeilijk. Je stoeit of vecht met de industrie om hardware te maken voor een telefoon die op een gegeven moment al vijf jaar oud is. Uiteindelijk moeten wij ook een kosten-baten analyse maken.”

“We hebben de Fairphone 2 ge-updated van Android 5 naar Android 7, ondanks dat de chipset daar niet geschikt voor was. Bij de Fairphone 3 hebben we deze gedachte, dat we willen upgraden, vanaf het begin af aan meegenomen in het design.”

Toch wil Gouwens niets zeggen over hardware-upgrades voor hun huidige toestel. “We zijn daar iets voorzichtiger in geworden. Ik denk dat we Android 7 voor de Fairphone 2 wel twee keer hebben aangekondigd voor het zover was. Wat ik nu alleen kan zeggen is dat we met zowel hard- als software upgrades bezig zijn.”

Nieuw OS, nieuwe Fairphone oordopjes

Dat ze bij Fairphone inderdaad niet stil zitten, bleek afgelopen week. Toen presenteerde het een variant van de Fairphone 3 met het privacy-vriendelijke e/OS. En in februari lanceerde het ineens een nieuw product: modulaire oordopjes. De in-ear hoofdtelefoon heeft een kabeltje dat gemakkelijk los te koppelen en te vervangen is. Een logische stap voor Fairphone, zegt Gouwens: “Het pas goed bij Fairphone. Zo’n kabeltje is het zwakke punt van oordopjes.” Mocht die stuk gaan, dan kun je in de webshop van Fairphone een nieuwe bestellen. De oordopjes kun je daardoor gewoon blijven gebruiken.

Gouwens: “Een breder productportfolio is zakelijk gezien verstandig, daar wordt je als bedrijf minder kwetsbaar van. Zo kun je meerdere producten verduurzamen. Hoe kunnen we meer uit een bestaand product halen? Hoe kunnen we onze eerlijk gewonnen mineralen daarin implementeren? Dat past allemaal binnen onze visie.”

De modulaire oordopjes zijn, anders dan de telefoon, geen eigen ontwerp van Fairphone. Voor het verwerken van eerlijke materialen in de productieketen, zoals met de smartphone, liggen de verkoopaantallen nog te laag. Gouwens: “Maar dat is uiteindelijk wel het doel. We willen hiermee ook meer vraag creëren voor die faire materialen en werkwijze.”

‘Mug in de kamer’

Die vraag creëren is slechts één van de doelen van Fairphone. Het hoopt ook de rest van de industrie te inspireren om bewuster met materialen en producten om te gaan. Dat gaat volgens Gouwens niet snel genoeg. “Vooral achter de schermen zijn mensen geïnteresseerd in wat we doen. Voor ons goudproject, waarbij we gecertificeerd fairtrade goud in onze productieketen verwerken, kunnen we meer samenwerkingen sluiten, bijvoorbeeld met Philips. In de begindagen van Fairphone moesten we dat soort mineralen in onze handbagage vervoeren. Dat vonden we toen heel charmant. Nu kunnen we op grotere schaal opereren.”

“Maar het gaat te ver om te zeggen dat andere smartphone-fabrikanten hun toestellen duurzamer maken vanwege ons. Dan geef ik onszelf teveel credits. Ik denk echter wel dat we een beweging in gang zetten. En je weet wat ze zeggen. ‘Als je denkt dat je te klein bent om impact te hebben, probeer dan maar eens te gaan slapen met een mug in je kamer.'”

