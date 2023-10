Interview iFixit: ‘Als je het niet kunt repareren, bezit je het niet echt’

Android Planet praat met iFixit Europe over het zelf repareren van je telefoon. “Als je smartphone stuk is, is er een hele kleine kans dat je het apparaat nog kapotter maakt.”

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iFixit interview: zelf je smartphone repareren is goed te doen

iFixit is de grootste online repareergemeenschap ter wereld. Op de website vind je hobbyisten en professionals die graag apparaten repareren en anderen daarmee helpen. iFixit zelf levert gidsen, onderdelen en gereedschap.

Waarschijnlijk ben je de naam op Android Planet wel eens tegengekomen, omdat iFixit nieuwe smartphones uit elkaar haalt om te zien hoe goed ze te repareren zijn. Deze toestellen krijgen vervolgens een score voor die repareerbaarheid. Wordt er veel lijm gebruikt? Dan zorgt dat sowieso voor enkele punten aftrek.

Android Planet sprak met Manuel Häußermann van iFixit Europe over het zelf repareren van smartphones.

Waarom is de repareerbaarheid van smartphones zo belangrijk?

“Als je de levensduur van een smartphone kunt verlengen door deze te repareren, kun je het product langer gebruiken en daarmee geld besparen. Het is daarnaast goed voor het milieu, want door smartphones langer te gebruiken ontstaat er minder e-waste. Ik ben daarnaast van mening dat als je iets niet kan repareren, je het ook niet echt bezit.”

Onze lezers vinden het mogelijk spannend om hun eigen smartphone te repareren, wat zou je tegen hen zeggen?

“Dat ze niet alleen zijn. Smartphones worden massaal geproduceerd en het is heel waarschijnlijk dat iemand anders hetzelfde probleem is tegengekomen en dezelfde reparatie heeft uitgevoerd. Daarnaast is er altijd een gemeenschap die wil helpen en hun ervaring wil delen. “

“Natuurlijk kunnen er dingen mis gaan, want fouten gebeuren nou eenmaal. Maar als je smartphone al stuk is, is er een hele kleine kans dat je het apparaat nog kapotter maakt. “

Maar wat als ze hun toestel bricken?

“Als je een gids goed volgt, is de kans om je toestel te bricken echt heel klein. Iets zo kapot maken dat het niet meer goed komt vergt aardig wat inspanning. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om naar een professionele reparatiewinkel te gaan, maar dan ben je waarschijnlijk wel meer geld kwijt. “

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je enkele praktische tips voor onze lezers die hun smartphones willen repareren?

“Begin met onderzoek. Toen ik mijn eerste reparatie deed las ik de reparatiegids goed door voordat ik begon, eerst van begin tot eind en daarna van eind tot begin. Daardoor wist ik in mijn hoofd al wat de volgende stap zou zijn. Ook is het belangrijk om de juiste tools te hebben en de juiste onderdelen in huis te halen. “

“Tijdens de reparatie is het belangrijk om je tijd te nemen en altijd meer tijd te reserveren dan je denkt dat je nodig hebt. Verwacht niet dat alles gaat zoals gepland en vergeet van tevoren geen back-up te maken. “

iFixit biedt die tools en onderdelen ook aan, onlangs is er bijvoorbeeld een nieuwe Pixel Fold repair kit gelanceerd. Hoe komen die tot stand?

“Repair kits maken we door zelf de reparatie te doen. We gaan door de gids heen en weten daardoor welke tools er nodig zijn. Als we samenwerken met fabrikanten voor onderdelen, zoals met Google voor de Pixel Fold, dan kunnen we bouwen op hun expertise. We krijgen dan feedback over onze eigen gidsen. “

“De afgelopen jaren hebben we ook samengewerkt met onder andere Samsung, Motorola en HMD Global. We willen in de toekomst met nog meer fabrikanten samenwerken. Vaak zijn ze namelijk wel geïnteresseerd in het onderwerp, maar hebben ze niet zelf de middelen om er iets mee te doen.”

Google Pixel Fold die niet stuk is

Eén van de bedrijven die opvalt vergeleken met de rest qua repareerbaarheid is het Nederlandse Fairphone. Dit zijn de enige toestellen die een repareerbaarheidsscore van 10/10 kregen van iFixit. Hoe kijkt iFixit naar dit bedrijf?

“Als het gaat om repareerbaarheid is Fairphone absoluut marktleider en hun missie sluit aan bij die van ons. We hebben nog geen rapareerbaarheidsscore voor de Fairphone 5, maar ik verwacht dat het vergelijkbaar met de vorige toestellen zal zijn. Het werkt allemaal zo intuïtief. “

In de repareergids van de Fairphone 4 stond: ‘maakte Apple maar ooit zulke telefoons’. Denk je dat dit ooit gaat gebeuren?

“Apple investeert veel in het behouden van de controle over zijn apparaten, omdat ze de beste klantervaring willen bieden. Ze kunnen het moeilijk hebben als iets die ervaring kan breken. Hun reparatiegidsen staan daarom vol met waarschuwingen, omdat ze bang zijn dat er iets verkeerds gaat. Dat is niet heel bemoedigend, maar vanwege wetgevingen zullen ze wel richting beter repareerbare smartphones moeten gaan.”

De Fairphone 5

Over die wetgeving gesproken: er zijn nu meerdere EU-wetten rond duurzaamheid van smartphones. Wat vind je van die wetten en hoe smartphonemakers nu gedwongen worden om hun design aan te passen?

“Alles met één usb-c-kabel kunnen opladen is niet alleen makkelijker, maar ook beter voor het milieu. Ook de wet voor vervangbare batterijen is goed nieuws, omdat je zo minder snel het hele toestel weggooit. Vooral de vervangbare batterij is iets waar fabrikanten niet erg blij mee zijn, omdat ze vijf jaar lang vervangbare batterijen moeten aanbieden en dat logistiek gezien best lastig is. “

“Het is vervelend dat je fabrikanten moet verplichten om deze veranderingen te maken, maar bedrijven bewegen doorgaans heel langzaam richting duurzame keuzes als ze geen druk van buitenaf krijgen. “

Wat hoop je van toekomstige EU-wetten ter bevordering van duurzaamheid en repareerbaarheid te zien?

“Er moet meer aandacht komen voor de kosten van vervangende onderdelen. In sommige gevallen is het niet betaalbaar om een reparatie uit te voeren, omdat de onderdelen te duur zijn. “

“Daarnaast is het belangrijk om softwarelocks aan te pakken, waarbij reparaties alleen uitgevoerd kunnen worden door officiële reparateurs. Wij geloven dat als je de juiste informatie, gereedschap en onderdelen hebt, je het zelf moet kunnen repareren. “

Reparaties in het nieuws

Samsung heeft zijn Galaxy S23 iets makkelijker te repareren gemaakt dan de voorgaande toestellen en sinds afgelopen zomer kun je ook officiële onderdelen en reparatiekits van Samsung bestellen. Heb je een Google Pixel 7a? Dan kun je daarvoor terecht bij iFixit.

Lees ook onze Fairphone 5 review, waarin we schrijven: “Niets zit vast met lijm en je hebt enkel een kleine schroevendraaier nodig om alle onderdelen los te krijgen.”…”Reparaties zijn op deze manier enorm toegankelijk en het voelt tof om je smartphone zelf te repareren.”