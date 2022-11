November 2022: maandthema geld besparen

Het is november en dat betekent dat het tijd is om geld te besparen! Deze maand is het tijd voor Singles Day, maar natuurlijk ook Black Friday. Wat je nog meer kunt verwachten lees je hier!

Maandthema: geld besparen

Het einde van het jaar nadert, maar dat betekent natuurlijk niet dat we stilstaan bij Android Planet. November is begonnen en dat betekent dat we het aankomende weken gaan hebben over geld besparen in alle facetten! Aankomende tijd vind je bij ons dus allerlei handige tips, achtergronden en opiniestukken over dit onderwerp.

Natuurlijk is dit een terugkerend onderwerp, waar we eigenlijk het hele jaar al over schrijven. Toch is november dé ideale maand om dit onderwerp uit te lichten! Zo is het een periode waarin mensen alvast veel aankopen doen voor de aankomende feestdagen in december.

Dat is echter niet alles, want we gaan uitgebreid toewerken naar Black Friday. Dat valt op vrijdag 25 november, maar ook in de weken ervoor zijn er al genoeg aanbiedingen te vinden. Ook Singles Day is een groots event, waarbij je de beste deals scoort en ook daar besteden we natuurlijk aandacht aan!

Heb jij bespaarideeën?

Er is natuurlijk veel meer om over te schrijven! Verwacht aankomende weken dan ook weer verschillende koopadviezen op het gebied van hardware, de beste deals en handige tips om geld te besparen. Heb jij nou een perfect idee voor een artikel of een leuk weetje waar we over moeten schrijven? Laat het dan even weten in de reacties onder dit artikel of stuur ons direct een mailtje via redactie@bigspark.com!

