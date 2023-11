Het maandthema van november 2023: geld besparen

Het is stiekem een beetje traditie, want Android Planet staat ook dit jaar in november volledig in het teken van: geld besparen! Naast allerlei handige tips, toplijstjes en de beste deals zetten we ook alles op een rij over Black Friday!

Maandthema: geld besparen en Black Friday

Nog twee maandjes te gaan en dan is 2023 weer voorbij! Voordat het zover is gaan we het in november nog hebben over een specifiek thema: geld besparen! In de komende weken voorziet Android Planet je weer van allerlei handige tips over apps, aanbiedingen en meer. Ook kun je denken aan toplijstjes over interessante devices, achtergronden en opiniestukken over dit onderwerp.

Het hele jaar schrijven we deze tips en zetten we aanbiedingen op een rij, maar november is daarvoor de maand bij uitstek. De feestdagen komen eraan, mensen doen daarvoor alvast inkopen, maar het is natuurlijk ook de maand van Black Friday! Ook Singles Day vindt plaats in november.

Vrijdag 24 november is het Black Friday, maar ver daarvoor en in het weekend daarna stunten er allerlei merken met de grootste aanbiedingen van het jaar. Zoek je een nieuwe smartphone, abonnement of bijvoorbeeld smartwatch, dan is het stiekem een goed idee om nog even een paar weekjes te wachten.

Artikelideeën? Laat het ons weten!

Gebruik jij een handige app die helemaal bij het maandthema past, heb je een goede aanbieding gezien of wil je gewoon even laten weten wat jij graag wil aanschaffen tijdens deze maand? Laat het weten in de reacties hieronder of mail ons direct. Dat doe je via redactie@bigspark.com!

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.