Januari 2022: maandthema privacy en veiligheid

Het weekend is voorbij en 2022 is nu echt begonnen. Ook dit jaar lichten we natuurlijk elke maand weer een bepaald thema uit. In januari is dat een combinatie van privacy en veiligheid. Dit is wat je kunt verwachten.

Maandthema: privacy en veiligheid

Ook dit jaar hebben we op Android Planet twaalf onderwerpen waarover we gedurende een hele maand dieper ingaan dan normaal. De aankomende weken kun je dus meer tips, achtergronden en opiniestukken verwachten over het thema: privacy en veiligheid. Dat is en blijft altijd al een onderwerp waarover we natuurlijk al regelmatig schrijven.

Zo hebben we afgelopen maanden uitvoerig gepubliceerd over onder andere sms-spam of allerlei soorten malware, zoals het bekende FluBot. Dit virus dook in 2021 op en was dan ook regelmatig in het nieuws. Over dit onderwerp is echter natuurlijk veel meer te schrijven.

Wat voor vormen beveiliging vind je nagenoeg op elke smartphone en waarom is biometrische beveiliging veiliger dan gezichtsherkenning? Weet je trouwens het verschil tussen een optische en ultrasone vingerafdrukscanner? Ook gaan we in op tweestapsverificatie, iets wat we steeds vaker horen bij apps en diensten en een extra laagje beveiliging oplevert.

Waarover wil jij lezen op Android Planet?

Misschien heb jij als trouwe Android Planet-lezer nog een goed idee of onderwerp om te belichten aankomende tijd? Laat dan even een reactie achter onder dit artikel of mail ons even via redactie@bigspark.com. Andere onderwerpen die zeker aan boord komen aankomende maand zijn VPN’s en hardware.

Met zo’n Virtual Private Network internet je namelijk een stuk anoniemer en veiliger over het wereldwijde web. Ook is er tegenwoordig allerlei hardware te koop om je veiligheid te waarborgen of overal te checken. Ook dat belichten we aankomende weken net wat extra op onze website.

Natuurlijk verklappen we nog niet allemaal waarover we aankomend jaar nog meer gaan schrijven. Een tipje van de sluier oplichten kan natuurlijk wel. In 2022 gaan we onder andere een hele maand extra aan de slag met wearables, Chromecast en Android Auto!