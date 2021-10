iOS 15 en Android: de functies die we al kennen (en nog willen)

Als er nieuwe versies van Android en iOS uitkomen, is het elke keer interessant om te zien welke functies we al kennen en welke we nog willen. Dit zijn ze voor iOS 15.

iOS 15 en Android: herkenbaar en gewenst

Het is elk jaar duidelijk dat Google en Apple een beetje bij elkaar afkijken. Dat is helemaal niet erg. Het zorgt ervoor dat Android en iOS constant verbeteren en beide bedrijven scherp blijven, omdat ze liever de eerste willen zijn met een nieuwe functie of juist manieren verzinnen om een bekende functie te verbeteren.

Sinds enkele weken is iOS 15 beschikbaar, de nieuwste versie van het besturingssysteem voor iPhones. We zetten de iOS 15-functies op een rijtje die we al kennen van Android, maar ook enkele functies waarvan we hopen dat die standaard naar het besturingssysteem komen.

Deze iOS 15-functies kennen we al van Android

1. Live Text

Met iOS 15 is het mogelijk om tekst in foto’s of via de camera te kopiëren en elders te plakken. Deze handige functie kennen Android-gebruikers al een tijdje via Google Lens.

Met iOS 15 is de functie echter handiger ingebakken in het hele besturingssysteem. Zo werkt het bijvoorbeeld automatisch in de Foto’s-app en direct met de standaard camera-app. Google Lens biedt wel iets meer opties, maar het zou fijn zijn om de mogelijkheden dieper in Android verwerkt te zien.

2. Focus Mode

Met iOS 15 kun je verschillende focusmodi instellen. Bijvoorbeeld een werkmodus of een thuismodus, waarbij elke modus andere soort notificaties doorlaat. Google heeft daar de Digitaal welzijn-app voor. Binnen de app vind je een Focusmodus om afleidende apps met een tik te onderbreken, en kun je een schema instellen om de modus automatisch in te schakelen.

3. Herinneringen terughalen

De Apple Foto’s-app biedt nu herinneringen aan. Dit zijn collecties aan foto’s die de app verzamelt om je te herinneren aan een bepaald moment of een leuke periode. Bijna exact zoals Google Foto’s je herinneringen voor je verzamelt.

4. Navigeren via augmented reality

In Apples navigatie-app ‘Kaarten’, is het nu mogelijk om in een beperkt aantal steden via augmented reality de weg te vinden. De functie was al aanwezig in Google Maps. Ook zullen de extra details op de kaarten bekend voorkomen voor Maps-gebruikers, zoals de routes van bussen en metro’s.

5. Tabgroepen

Met Chrome was het al een tijdje mogelijk om tabbladen te groeperen, om orde in de chaos te creëren. Apples webbrowser Safari heeft deze functie nu ook binnen iOS 15.

Deze iOS 15-functies moeten ook naar Android komen

1. Drag and drop

iOS 15 introduceert een indrukwekkende manier om bestanden, foto’s en meer op te pakken en in een andere app weer te laten vallen. Je pakt de bestanden op en sluit de app waar je de bestanden hebt gevonden. Die drop je bijvoorbeeld in de Foto’s-app, in een chat of in de Bestanden-app. Ideaal. Op Android werkt deze optie alleen nog maar als je meerdere schermen tegelijk open hebt staan.

2. Standaard extra privacy

Met iOS 15 introduceert Apple iCloud Plus, een uitgebreide versie van het al bestaande abonnement iCloud. Zonder extra te betalen krijgen gebruikers Private Relay, om anoniem over het internet te surfen via internetbrowser Safari.

Daarnaast kun je jouw e-mailadres automatisch laten afschermen. Hoewel Apple wat scheuren vertoont in de manier waarop het bedrijf met de privacy van zijn gebruikers omgaat, kan Google leren van de privacyfuncties die Apple standaard aanbiedt.

3. Notificatie-samenvatting

Met iOS 15 is het mogelijk om apps te kiezen waar je wel de notificaties van wil zien, maar niet direct als ze aankomen. Het besturingssysteem verzamelt al deze notificaties en levert ze in één keer op afgesproken momenten af.

Dit zorgt ervoor dat je niet de hele dag door wordt lastig gevallen door je smartphone, maar je ook niets mist. Voor Android moet je daar een extra app voor downloaden die je toegang geeft tot je notificaties.

4. FaceTime

Sinds iOS 15 is het voor het eerst mogelijk om videobel-app FaceTime te gebruiken met mensen die een Android-telefoon hebben. Dat kan echter alleen op uitnodiging en gebeurt via de browser. Het zou fijn zijn als Apple voor deze momenten een FaceTime-app lanceert voor Android, net als dat je nu ook apps voor Apple Music en Apple TV in de Play Store hebt staan.

