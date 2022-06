iOS 16 vs Android: de opvallendste verschillen en overeenkomsten

Apple heeft iOS 16 officieel aangekondigd. De software krijgt er weer een paar grote nieuwe functies bij. In dit iOS 16 vs Android-artikel vergelijken we beide besturingssystemen met elkaar.

iOS 16 vs Android: persoonlijke aanpassingen staan centraal

Het is weer juni en dat betekent dat Apple een nieuwe versie van zijn mobiele besturingssysteem heeft aangekondigd. We zijn inmiddels bij iOS 16 beland; een update die zich vooral focust op het persoonlijker maken van de software – net zoals Android 12 vorig jaar deed. Apple heeft het vergrendelscherm bijvoorbeeld flink onder handen genomen. Het lijkt in veel opzichten op Android, maar ook weer niet. We leggen het je daarom uit.

Met het nieuwe vergrendelscherm krijgen gebruikers veel meer vrijheid om bijvoorbeeld kleuren, lettertypes en achtergronden aan te passen. Zo heeft Apple zes verschillende lettertypes voor de klok ingebouwd. In de nieuwe Wallpaper Gallery vind je allerlei achtergronden die speels met het vergrendelscherm samenwerken. Zo is er een bewegende aardbol-achtergrond die vloeiend animeert als gebruikers de iPhone ontgrendelen.

Het nieuwe vergrendelscherm van iOS 16

Android-smartphones hebben al jaren toegang tot bewegende achtergronden en verschillende lettertypes. Dit gaat echter vaak op basis van verschillende thema’s, die ook direct allerlei andere aspecten van de software onder handen nemen. In iOS 16 kunnen gebruikers veel meer afzonderlijk aanpassen.

Het vergrendelscherm in iOS 16 biedt nu de ruimte voor widgets. Je kunt bijvoorbeeld het weer, je activiteitsringen (mits je een Apple Watch gebruikt) en nog veel meer direct vanaf je vergrendelscherm bekijken. Hoewel het vergrendelscherm van iOS 16 dus veel persoonlijker wordt, blijft het thuisscherm grotendeels hetzelfde als in iOS 15. Hier blijft Android echt een stuk uitgebreider.

Deze functies hopen we ook in Android te zien

We zeggen altijd maar: beter goed gejat dan slecht bedacht. Dat geldt ook voor software. Zowel Google als Apple nemen geregeld functies van elkaar over, die dan nét iets anders werken. Een aantal nieuwe features van iOS 16 hopen we ook in een toekomstige Android-versie te zien.

Zo is er de nieuwe iCloud-fotogalerij, waarin jij, je vrienden en familie allemaal foto’s en video’s kunnen plaatsen van bijvoorbeeld een kerstavond. Vervolgens heeft iedereen toegang tot alle content, waardoor je die honderden kiekjes niet langer naar allerlei mensen hoeft te sturen.

Hoewel Google Foto’s deze functie al jaren heeft, belanden foto’s in iOS 16 direct na het maken in de gedeelde fotogalerij – mits gebruikers hier vooraf voor kiezen, natuurlijk. Je hoeft daarom niet achteraf tussen al je foto’s te zoeken om de gewenste kiekjes in een gedeelde galerij te plaatsen. Dat is bij Google helaas niet zo, waardoor de feature een stuk minder intuïtief werkt.

Ook een interessante functie is het verwijderen en achteraf aanpassen van berichtjes in Apples berichten-app iMessage. Deze functies zijn niet beschikbaar in Googles Berichten-app. In Nederland gebruikt praktisch iedereen WhatsApp en hoewel het verwijderen van berichtjes hier wél mogelijk is, kunnen gebruikers achteraf geen spelfouten weghalen.

iOS en Android blijven erg verschillend

Hoewel de mobiele software van Apple en Google steeds meer op elkaar begint te lijken, zijn de besturingssystemen in essentie nog erg verschillend. Dit geldt zeker als je naast je smartphone nog andere apparaten van een bepaalde fabrikant gebruikt. Zo werkt een Apple Watch niet samen met een Android-telefoon en geldt hetzelfde naar verluidt ook voor de Google Pixel Watch – maar dan omgekeerd.

Android 12 op de Google Pixel 6 Pro

Als je jezelf eenmaal aan een bepaald ecosysteem overgeeft, is het lastig om nog terug te keren. Het is dan ook belangrijk om voor jezelf een duidelijke keuze te maken – of om enkel producten van verschillende fabrikanten aan te schaffen die goed met elkaar samenwerken.

Apple rolt de iOS 16-update komt ‘in het najaar’ naar het grote publiek. Android-gebruikers kijken nu al een tijdje uit naar Android 13. Ook deze update komt er in de herfst aan. Wil je meer weten over Android 13? Op onze website vind je allerlei artikelen over de nieuwe update.

Lees ook: Dit is Android 13: de belangrijkste nieuwe features op een rij

