Deze nieuwe iOS 17-functies heeft Android al, en dit missen we nog

Apple heeft tijdens een grote presentatie onder andere iOS 17 uit de doeken gedaan. Hoe vergelijkt deze grote update voor iPhones met Android? Dat lees je hier.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17 en Android: de vergelijking

Terwijl Google bijna niets heeft gezegd over Android 14 tijdens zijn Google I/O-presentatie in mei, vertelde Apple begin deze week uitgebreid over iOS 17 tijdens WWDC 2023. De nieuwste update voor iPhones krijgt een hoop verbeteringen, maar veel functies komen wel heel bekend voor.

iOS en Android lijken namelijk veel op elkaar. De ene keer is Google sneller met vernieuwingen, terwijl de andere keer Apple er met die eer vandoor gaat. Daarom is het leuk om te zien hoe de zaken er nu voor staan.

iOS 17 en Android: wat Android al heeft

Een opvallende nieuwe functie van iOS 17 is de Stand-by modus. Als je een iPhone horizontaal oplaadt, verandert het scherm in een klok, fotolijstje of krijg je de mogelijkheden van een slim scherm. De Pixel heeft deze optie ook met de Pixel Stand, waarmee je het toestel kunt gebruiken als fotolijstje of om bijvoorbeeld je slimme huis te besturen.

Ook nieuw is Live Voicemail, waarmee je een live transcriptie krijgt van wat iemand in je voicemail vertelt. Elk moment kun je er dan nog voor kiezen om op te nemen. Dit is vergelijkbaar met Call Screen voor Pixel-toestellen, waarbij de Google Assistent het gesprek overneemt en je live een transcript krijgt van de reactie. Deze functie werkt echter maar in een beperkt aantal landen.

Apples spraakassistent Siri kan daarnaast nu pas meerdere opdrachten in één zin verwerken, terwijl de Google Assistent dat al heel lang kan. Je kunt met videobel-app FaceTime nu een videobericht achterlaten, terwijl Google Duo die optie in 2018 al had.

Met Google Maps is het al lang mogelijk om de kaart van een specifiek gebied te downloaden voor offline gebruik, terwijl Apple Kaarten die optie nu pas krijgt. Ook kan Apple Foto’s eindelijk je huisdieren herkennen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17 en Android: wat Android nog niet heeft

Er zijn ook functies geïntroduceerd die Android nog niet heeft, maar wel een toevoeging zijn voor de smartphonegebruiker.

NameDrop: Met iOS 17 wordt het veel makkelijker om contactgegevens uit te wisselen. iPhone-gebruikers hoeven niet meer hun telefoonnummer op te zeggen of hun naam te spellen, want ze houden gewoon twee iPhones vlak bij elkaar en bevestigen dat hun gegevens uitgewisseld mogen worden. Super handig. Android had vroeger iets vergelijkbaars dat Android Beam heette, maar die functie is geschrapt.

Check in: “Laat je het weten als je veilig thuis bent gekomen?” Dat hoeft niet meer met de nieuwe functie Check in van iOS 17. Het toestel stuurt vanzelf een berichtje als je thuis bent, naar de persoon die dat wil weten. Dat is niet alleen fijn voor mensen die zich veel zorgen maken, maar ook voor je eigen veiligheid. Als jij niet thuis komt en je niet via je iPhone laat weten dat je in orde bent, krijgt je noodcontact informatie zoals je locatie en batterijniveau.

Mentale gezondheid: iOS 17 zet nieuwe stappen in het bijhouden van de mentale gezondheid. Mensen met een iPhone kunnen hun gemoedstoestand en emoties vastleggen om trends te spotten. Tevens kunnen ze een evaluatie doen over depressie of angst, en extra informatie over die onderwerpen krijgen.

Bijziendheid voorkomen: Met iOS 17 krijgen iPhone-gebruikers de optie om een waarschuwing te krijgen als ze het toestel te dicht bij hun ogen houden. Dat moet bij kinderen het risico op bijziendheid aanzienlijk verkleinen.

Dagboek: iOS 17 laat iPhone-gebruikers makkelijk een dagboek bijhouden met een nieuwe app. Deze applicatie doet zelf voorstellen om data te bundelen tot een moment dat je wil bewaren, zoals foto’s, work-outs en andere dingen.

Wat Android bovenal mist

Maar wat Android bovenal mist, is een brede uitrol van nieuwe functies. Google bedenkt wel een hoop, maar het duurt dan heel lang tot deze functies buiten de Verenigde Staten of naar Android-toestellen van andere fabrikanten worden uitgerold. Denk aan Call Screen of de Pixel-versie van Stand By.

Er zijn een hoop redenen om voor Android te kiezen boven iOS, maar als Apple nieuwe functies introduceert kunnen veel mensen er direct mee aan de slag. Dat blijft iets om jaloers op te zijn.

Alles over Android 14

Lees wat er verder allemaal nieuw is in Android 14. Je kunt ook zelf al met deze nieuwste update aan de slag door een vroege Android 14-bètaversie op je smartphone te installeren.