iOS 26 vs Android 16: deze functies komen wel heel bekend voor

Apple heeft zijn nieuwste software-updates onthuld. Daarom is het hoog tijd voor iOS 26 versus Android 16, want welke functies kennen we al?

iOS 26 versus Android 16

Apple maakt een enorme sprong, want het besturingssysteem voor iPhones gaat van iOS 18 naar iOS 26. Aangezien Apple erg veel verschillende besturingssystemen heeft (macOS, watchOS, iPadOS, tvOS, visionOS), krijgen ze allemaal hetzelfde cijfer gebaseerd op het jaar waarin de update relevant is.

Daarnaast werden er verschillende vernieuwingen onthuld. Veel daarvan komen heel bekend voor als Android-gebruiker. We zetten op een rijtje wat opvalt.

Design: Liquid Glass versus Material 3 Expressive

Apple komt met een grote design-update voor iOS 26, net als Google met Android 16. Bij Apple heet de nieuwe designtaal Liquid Glass en Google noemt het Material 3 Expressive. Apple is duidelijk beter is het geven van namen.

Beide designtalen hebben een focus op stijl in plaats van puur minimalisme, met knoppen en menu’s die beweeglijker en speelser zijn. Maar terwijl Google kiest voor solide en duidelijk leesbare knoppen, is bij Apple alles doorzichtig geworden met een glimmend randje. Dat zorgt ervoor dat de leesbaarheid juist achteruit gaat.

iOS Visited Places vs Google Maps Tijdlijn

De Apple Kaarten-app krijgt een soort tijdlijn zoals Google Maps al heel lang aanbiedt. Apple Kaarten gaat plekken die je vaak bezoekt bijhouden, zodat je er later makkelijker naartoe kunt navigeren. Bij Google slaat de tijdlijn al jaren je bezochte plaatsen op.

Camera: iOS-camera versus Pixel Camera

De camera-app van iOS krijgt een flinke update, waardoor de focus komt te liggen op de twee belangrijkste opties: foto en video. In de oude versie van iOS kon je direct na het openen van de camera-app kiezen tussen onder andere foto, video, timelapse, slowmotion, portret enzovoort, en dat is onoverzichtelijk. De focus op foto en video kennen we natuurlijk van de Pixel Camera.

Wie belt er: Net als op Pixel, maar niet in Nederland

Hoewel je er in Nederland nog geen gebruik van kunt maken, bieden de Pixel-telefoons al een tijdje Call Screening aan. Daarmee wordt een onbekend nummer voor jou opgenomen en de beller gevraagd met welk doel die belt. Pas als dat duidelijk is, hoef je zelf de telefoon op te nemen. iOS 26 krijgt nu een vergelijkbare functie.

Ook krijgt iOS de mogelijkheid om voor jou in de wacht te staan, waarna je een berichtje krijgt als er een mens aan de andere kant van de lijn beschikbaar is. Deze optie heeft Pixel ook, in bepaalde landen.

Visueel zoeken: Visuele AI versus Circle to Search

iOS krijgt nu een soort Circle to Search, waarmee je visueel kunt zoeken. Bijvoorbeeld als je een plaatje van een mooie lamp ziet en je die lamp wil opzoeken in online winkels. Waar je op Android een cirkel kunt tekenen om het object op te zoeken, zit de functie op iOS verstopt achter de screenshotfunctie.

Live vertaling: Elk gesprek vertalen

iOS 26 introduceert een functie waarmee alle gesprekken die je voert live worden vertaald. Zowel als je berichtjes stuurt, belt of videobelt. Met een Pixel-smartphone kun je ook op elke plek vertalen. Telefoongesprekken zijn tevens met een Samsung Galaxy S24 of nieuwer live te vertalen.

Conclusie iOS 26 versus Android 16

Het is duidelijk dat Apple een stapel nieuwe functies introduceert die Android-gebruikers al kennen. Dat is een normale gang van zaken, want Google en zeker Samsung halen op hun beurt ook weer inspiratie uit functies en design van Apple. Zo verbeteren de platformen elkaar en daar hebben we allemaal wat aan.

Meer over Android 16

Benieuwd wat je allemaal van Android 16 kunt verwachten aan vernieuwingen? Check dan ons overzicht! Leer ook meer over Material 3 Expressive Design.