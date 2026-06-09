iOS 27 vs Android 17: dit heeft Android al (en dit mag Google nog toevoegen)

Apple heeft tijdens WWDC 2026 het doek van iOS 27 gehaald, de nieuwste versie van het besturingssysteem voor iPhones. Dit valt er op in vergelijking met Android.

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iOS 27 versus Android 17: dit valt op

Wat Android al heeft

Elke keer als een nieuwe versie van iOS wordt gepresenteerd, dan zien Android-gebruikers veel herkenning. Functies waarvan Apple doet alsof het nieuw is, heb jij al lang op je toestel.

Slimmere Siri

Eindelijk krijgen iPhones ook een AI-assistent om mee te werken. Siri gaat Siri AI heten en kan allerlei dingen die je met Gemini op je Android-toestel ook kunt. Denk aan realistische gesprekken voeren, informatie uit je apps halen voor antwoorden en dingen vertellen over wat je op het scherm ziet. Dat Siri AI op Gemini lijkt is niet gek, want Apple gebruikt Gemini op de achtergrond om zijn assistent slimmer te maken.

Een groot verschil met Gemini op Android is dat Siri AI voorlopig niet in de EU wordt uitgerold, terwijl wij inmiddels toch een hoop Gemini-functies hebben.

Controle over het design

Apple introduceerde een jaar geleden Liquid Glass, een nieuw design voor iOS vol met doorzichtige elementen. Alsof de knoppen in het besturingssysteem uit glas bestaan. Een probleem was dat de leesbaarheid daardoor flink achteruit ging en het scherm veel drukker oogde. Daarom krijgen gebruikers in iOS 27 meer controle over dit effect. Toen Android soortgelijke transparante elementen kreeg, zat die controle er al direct in.

Veiligere wachtwoorden

De wachtwoordmanager van Apple kan straks gelekte wachtwoorden herkennen en je helpen om ze te veranderen. Iets wat de wachtwoordmanager van Google al vele jaren doet.

Kinderen beschermen

Ouders krijgen meer opties om te bepalen wat hun kinderen doen met hun iPhone. Zoals welke apps ze mogen gebruiken en hoeveel tijd ze met hun toestel mogen besteden. Deze functies zijn bij Android al lang te vinden via de Family Link-app.

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Wat Android mag overnemen

Verder introduceert Apple meestal ook functies die wél echt vernieuwend zijn en die Google op zijn beurt best mag kopiëren.

Foto’s een nieuw perspectief geven

Apple introduceert een bijzondere manier om generatieve kunstmatige intelligentie te gebruiken. Bestaande foto’s kun je een nieuw perspectief geven, alsof je bij het maken van de foto net wat stappen opzij nam. Hoewel foto’s hierdoor wel weer een stukje nepper worden, kan de functie kiekjes redden die je anders mogelijk weg zou gooien.

Oudere smartphones aanpakken

iOS 27 wordt vooral op veel kleine manieren sneller. Denk aan het sneller openen van een app, of het sneller openen van een foto nadat je die hebt genomen. Interessant is dat Apple op deze manier zorgt dat niet alleen nieuwe toestellen erop vooruit gaan, maar ook veel oudere iPhones sneller aanvoelen. Het zou mooi zijn als Google ook vaker met verbeteringen voor oudere Android-toestellen komt.

Altijd focus op privacy

Het blijft sterk hoe Apple vast blijft houden aan privacy. Alles wat Siri AI doet met je persoonlijke informatie, blijft op het toestel zelf. Alleen op die manier kun je zeker weten dat je gegevens veilig blijven. Ondertussen moet je bij Gemini toegang tot je apps geven en hopen op het beste.

Meer over Android 17

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