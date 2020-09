De splinternieuwe Apple iPad Air 2020 concurreert met prijzige Android-tablets. In dit artikel zoekt Android Planet uit hoe goed de iPad Air 2020 is vs de Android-competitie.

iPad Air 2020 vs Android: dit zijn de concurrenten

Apple’s nieuwe iPad Air 2020 is verkrijgbaar vanaf 669 euro en concurreert daarom niet met populaire Android-tablets als de Galaxy Tab A-reeks en budgetmodellen van Lenovo, Huawei en andere merken. De nieuwe Air is wél een alternatief voor de Samsung Galaxy Tab S7 (699 euro), Lenovo Tab P11 Pro (699 euro) en Huawei MatePad Pro (549 euro). Je ziet ze hieronder van links naar rechts.

Android Planet vergelijkt de iPad Air 2020 met deze drie Android-modellen op drie punten: het scherm en bijbehorende functies, de hardware en de software. Niet om vast te stellen welke tablet het beste is, wel om aan te geven wat de overeenkomsten en verschillen zijn.

Scherm en functies: geen oled of 120 Hz

Het scherm van de iPad Air 2020 meet 10,9 inch en dat is praktisch even groot als de Android-tablets. De schermresolutie van 2360 bij 1640 pixels levert scherp beeld en is ook vergelijkbaar met de concurrentie.

Een verschil zit ‘m in het schermtype, dat keuze biedt uit lcd en oled. Oled is energiezuiniger en kan een groter contrast weergeven, waardoor zwart écht zwart is en kleuren meer van het scherm afspatten. Lenovo’s Tab P11 Pro heeft een oled-scherm, de rest gebruikt een lcd-display.

Een ander verschil is de verversingssnelheid van het scherm, uitgedrukt in Hertz oftewel Hz. Een hogere verversingssnelheid betekent dat het beeld zichzelf vaker per seconde ververst, waardoor bewegende beelden soepeler ogen. Dit is onder andere fijn bij het lezen van tekst, gamen en navigeren door het besturingssysteem. De iPad Air 2020 heeft net als de Android-modellen een 60 Hz-scherm. Op de duurdere iPad Pro en Samsung Galaxy Tab S7 Plus (let op de Plus) vind je een prettiger 120 Hz-display. Deze tablets gebruiken bovendien een oled-scherm.

Zowel de iPad Air 2020 als de drie Android-tablets zijn van metaal gemaakt en hebben een vingerafdrukscanner. Op de iPad is die – voor het eerst – in de aan- en uitknop verwerkt. Die knop zit op de bovenkant. De iPad mist de Face ID-gezichtsbeveiliging van de iPad Pro. Op de Lenovo Tab P11 Pro is wel gezichtsbeveiliging aanwezig.

De iPad ondersteunt de tweede generatie Apple Pencil, maar die styluspen moet je los kopen. Samsung stopt een vergelijkbare pen in de doos van de Tab S7. Bij Huawei en Lenovo moet je de pen ook los kopen. Alle vier de tablets zijn ook geschikt voor een toetsenbord, maar die moet je bij allemaal los aanschaffen.

Hardware: krachtig en usb-c

De hardware van de iPad Air 2020 en Android-modellen loopt uiteen, met interessante verschillen. Zo voorziet Apple de iPad van zijn nieuwe A14 Bionic-processor, zijn krachtigste chipset ooit die vanwege de vernieuwde grafische chip ook beter geschikt is voor augmented reality en zware games. Omdat er op moment van schrijven nog geen praktijktests bekend zijn, is het niet mogelijk om de prestaties van de iPad Air 2020 te vergelijken met de Android-tablets.

Die lijken in ieder geval minder krachtig, maar zijn nog steeds vlot. In Huawei’s MatePad Pro zit een snelle HiSilicon Kirin 990-processor, die ook in de Huawei Mate 30 Pro geplaatst is. Lenovo’s Tab P11 Pro heeft een Snapdragon 730G-processor en die zit ook in de midrange Google Pixel 4a. De Samsung Galaxy Tab S7 heeft een splinternieuwe en hele krachtige Snapdragon 865 Plus-chipset en vormt de beste concurrent voor de iPad.

Het werkgeheugen van de iPad Air is ‘maar’ 3GB groot. Dat is aanzienlijk minder dan de Android-tablets, die 6GB hebben. Een minpunt dus, al wijst de praktijk uit dat iPad’s doorgaans toch beter multitasken. Dit komt mede door de krachtige processor en optimalisaties in het iPadOS.

Het opslaggeheugen wijkt ook af. De goedkoopste iPad Air 2020-uitvoering heeft 64GB opslaggeheugen, tegenover 128GB in de Android-tablets. Die hebben bovendien een micro-sd- of NM-slot om het geheugen te vergroten. De iPad heeft geen micro-sd-slot. Voor meer geheugen moet je dus een duurder model (256GB) kopen.

Alle vier de tablets hebben een usb-c-poort met ondersteuning voor snelladen. Usb-c is inmiddels ingeburgerd op Android-toestellen, maar voor de iPad Air 2020 is het een vernieuwing. De iPad Air 2019 heeft namelijk een lightning-poort, die een andere kabel vereist. De introductie van usb-c op de iPad is handig omdat veel smartphones, laptops en accessoires als hoofdtelefoons ook een usb-c-oplader gebruiken. Noemenswaardig: je kunt de Huawei MatePad Pro als enige van de tablets ook draadloos opladen. Dit duurt wel langer.

Software: iPad OS krijgt langer updates

Dan het derde en laatste onderdeel van deze vergelijking: de software. De besproken Android-tablets gebruiken versie 10 en krijgen twee tot drie jaar updates, te beginnen met Android 11. Die paar jaar is niet zolang, zeker niet in vergelijking met de iPad.

Apple belooft vier tot vijf jaar updates voor de iPad Air 2020, waardoor je verzekerd bent van meerdere iOS-updates met tal van nieuwe features. Ook is de tablet langer beschermd tegen beveiligingslekken. De iPad Air 2020 draait op iPadOS, het besturingssysteem dat exclusief werkt op iPads.

Android en iPadOS richten zich allebei steeds meer op productief gebruik, waarbij je de tablet inzet als (compacte) laptop. De besturingssystemen zijn geschikt om meerdere apps naast elkaar te draaien, ondersteunen een toetsenbord(hoes) en trackpad, zodat je het scherm niet met je vingers hoeft aan te raken. Beide besturingssystemen hebben voor- en nadelen. Android biedt een betere integratie met Google-diensten en je Android-smartphone, terwijl iPad OS uitstekend samenwerkt met andere Apple-diensten en -apparaten.

Welk besturingssysteem het beste bij jou past, hangt daarom vooral van je andere software en apparaten af. Weet in ieder geval dat een iPad langer updates krijgt dan een Android-tablet.

