Opinie: de nieuwe iPad mini heeft niets te vrezen van Android-tablets

Apple levert met de nieuwe iPad mini 2021 een kleine, premium tablet af waar fabrikanten van Android-tablets geen antwoord op hebben. Redacteur Rens vertelt in deze opinie waarom de nieuwe iPad totaal niet hoeft te vrezen voor concurrentie uit de Android-hoek.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe iPad mini aangekondigd

De 2021-editie van de iPad mini is officieel gepresenteerd en is vanaf 24 september te koop. Apple’s kleinste tablet heeft een nieuw ontwerp, verbeterde specificaties en de nieuwste versie van iPadOS gekregen. Met een startprijs van 559 euro is hij zeker niet goedkoop, maar wel dé keuze voor wie een kleine en uitstekende tablet zoekt.

Dat de iPad mini 2021 een zo voor de hand liggende keuze is, komt deels omdat fabrikanten van Android-tablets geen serieuze alternatieven aanbieden. Zowel qua hardware als software(ondersteuning) steekt de iPad mini er met kop en schouders bovenuit. Graag leg ik je uit waarom.

Totaalpakket aan specificaties

De nieuwe iPad mini van 2021 heeft een modern ontwerp met een haarscherp 8,3 inch-scherm, een selfiegroothoekcamera die jou volgt voor professionele video’s en dezelfde processor als de iPhone 13-serie. De tablet is compatibel met Apple’s handige Pencil-styluspen, verbindt via de usb-c-poort met randapparatuur als je camera en ondersteunt optioneel snel 5G-internet.

Kijk je naar het assortiment Android-tablets met een scherm tussen de 7 en 9 inch, dan valt er iets op. De weinige premium modellen zijn sterk verouderd en niet meer aan te raden. En het relatief kleine aanbod van moderne tablets heeft eenvoudige specificaties.

Kleine Android-tablets zijn beperkt

Denk aan een ouderwets ogend ontwerp, een scherm met lagere hd-resolutie, een simpele processor en een matige selfiecamera. Ondersteuning voor accessoires en 5G ontbreekt, de accu laadt langzaam op en het opslaggeheugen is beperkt. Dit alles vertaalt zich uiteraard in de verkoopprijs: veel van dergelijke Android-tablets zoals de Samsung Galaxy Tab A7 Lite kosten minder dan 200 euro.

Dat is een veel schappelijkere prijs dan de 559 euro die Apple vraagt voor de iPad mini, maar daar draait het nu niet om. Want stel dat je als Android-liefhebber een echt goede tablet in een klein jasje zoekt? Dan heb je kort gezegd pech, want geen enkele compacte Android-tablet komt qua specificaties in de buurt van de iPad mini.

iPad krijgt langer updates

Zo’n Android-tablet kan er natuurlijk nog wel komen. Mocht dat gebeuren dan is het de vraag of de betreffende fabrikant een updatebeleid kan garanderen dat kan tippen aan dat van Apple.

Apple stelt minimaal vier jaar, in de praktijk vaak vijf jaar, software-updates beschikbaar voor iPads. Voor de nieuwe mini betekent het dat de tablet tot en met 2025 of 2026 updates krijgt die beveiligingsproblemen dichten en nieuwe features toevoegen. Een fijne zekerheid die de iPad geschikt maakt voor jaren gebruik.

Android-tablets krijgen veel minder lang updates. Goedkopere modellen mogen blij zijn met één tot twee jaar updates. En voor (grote) tablets die even duur of duurder zijn dan nieuwe iPad mini, houdt de softwareondersteuning doorgaans ook na twee tot drie jaar op.

Wie jaren met zijn tablet wil doen – en dat kan vaak prima – heeft baat bij zo lang mogelijke softwareondersteuning. Dan is een willekeurige iPad, ook de nieuwe iPad mini, een meer toekomstbestendige keuze dan de Android-tablet met het beste updatebeleid.

Android-tablets hebben ander publiek

Voor mij als liefhebber van Android-smartphones én enthousiast iPad-gebruiker is het duidelijk: compacte Android-tablets zijn betaalbaar en daarom prima voor kinderen en senioren. Duurdere Android-tablets hebben een groter scherm en zijn daarom geschikt voor multimedia.

Wie een kleine premium Android-tablet zoekt, komt al snel bedrogen uit. Die is er namelijk niet. En dus heeft Apple’s nieuwe iPad mini niets te vrezen. Of daar verandering in komt? Ik denk het niet omdat fabrikanten al jaren weinig aandacht schenken aan Android-tablets en ben benieuwd wat jij vindt.

Laat van je horen via een reactie onder deze opinie!