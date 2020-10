De iPhone 12 is een indrukwekkende smartphone, maar er zijn genoeg goede alternatieven met Android beschikbaar. Android Planet bespreekt drie interessante modellen in dezelfde prijsklasse.

Lees verder na de advertentie.

Geen gebrek aan iPhone 12 alternatieven

Apple presenteerde de iPhone 12 officieel op 13 oktober en brengt ‘m in twee modellen uit, met schermen van 5,4 en 6,1 inch. Het Mini-model kost minimaal 809 euro en voor de reguliere versie betaal je minstens 909 euro. Dat is natuurlijk veel geld voor een smartphone. Neig je naar de iPhone 12 (6,1 inch) maar wil je weten welke alternatieven er zijn van fabrikanten van Android-smartphones?

Aan keuze geen gebrek in dit prijssegment. We lichten drie modellen uit, allen voorzien van functies die de iPhone 12 mist. Denk aan een 120Hz-scherm – tegenover 60Hz op de iPhone – voor veel soepeler beeld, een usb-c-poort (in plaats van Lightning) en 128GB opslaggeheugen (64GB in de iPhone 12). Of je beter uit bent met een Android-toestel of een iPhone, zal per persoon verschillen. Er is in ieder geval genoeg te kiezen.

OnePlus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro is sinds het voorjaar te koop en heeft een groot 6,78 inch-oled-scherm, vier camera’s op de achterkant en krachtige Snapdragon 865-processor. Ook is het toestel geschikt voor 5G, laadt hij zowel via usb-c als draadloos op met liefst 30 Watt en gaat de accu minimaal een lange dag mee.

OnePlus levert de 8 Pro met Android 10, stelde onlangs een Android 11-update beschikbaar en belooft software-ondersteuning tot het voorjaar van 2023. De smartphone is gemaakt van glas, te koop in meerdere kleuren en wordt vergezeld door de goedkopere OnePlus 8.

OnePlus 8 Pro 5G Welke OnePlus 8 Pro 5G wil je? Selecteer: 128GB 256GB Nieuw los vanaf € 813,00 OnePlus 8 Pro 5G met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 41,00 p/m Abo: € 8,00 p/m Toestel: € 33,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken

Samsung Galaxy S20 FE

De Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) is een goedkopere variant van de Galaxy S20, maar daar merk je weinig van. Het toestel is razendsnel dankzij de Snapdragon 865-processor, kan overweg met 5G en gaat anderhalve dag mee op een acculading.

Draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheden. Achterop zitten drie camera’s. De S20 FE heeft een mooi 6,5 inch-oled-scherm, staat op de lijst voor Android 11 en krijgt lang en vaak updates.

Het voornaamste aandachtspunt van de S20 FE is dat hij van plastic gemaakt is, en daarom minder premium aanvoelt dan een glazen smartphone (zoals de iPhone 12). De normale Galaxy S20 is wél van glas en mede daarom een paar tientjes duurder.

Samsung Galaxy S20 FE Welke Samsung Galaxy S20 FE wil je? Selecteer: 128GB 256GB Nieuw los vanaf € 638,00 Samsung Galaxy S20 FE met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 23,00 p/m Abo: € 8,00 p/m Toestel: € 15,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken

Sony Xperia 5 II

Sony’s splinternieuwe Xperia 5 II is een kleinere en goedkopere variant van de Xperia 1 II. Het 6,1 inch-oled-scherm is even groot als de iPhone 12, al is de Xperia langer omdat het display smaller is. Je kijkt daarom films zonder storende randen.

De smartphone heeft een snelle Snapdragon 865-processor, drie camera’s op de achterkant en is geschikt voor 5G. De 4000 mAh-accu kan ook draadloos opladen en het toestel is als PlayStation 4 te gebruiken via PS4 Remote Play.

Sony levert de Xperia 5 II met Android 10 en belooft minimaal twee jaar updates. Goed om te weten: het updatebeleid is hiermee minder lang dan dat van de iPhone (vier tot vijf jaar updates).

Sony Xperia 5 II Welke Sony Xperia 5 II wil je? Selecteer: 128GB Nieuw los vanaf € 899,00 Sony Xperia 5 II met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 36,00 p/m Abo: € 8,00 p/m Toestel: € 28,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken

Meer fijne smartphones

Wil je meer weten over goede Android-smartphones? Check bijvoorbeeld ons overzichtsartikel met 5 goedkopere toestellen die Android 11 krijgen of onze koopgids met de beste smartphones onder de 300 euro.