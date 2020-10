De komst van de iPhone 12 mini is goed voor de status van de compacte smartphone, die met uitsterven bedreigd wordt. In deze opinie leg ik uit waarom ik als Android-gebruiker enthousiast word van deze kleine topper, en wat voor mij drie nadelen zijn van deze vernieuwende iPhone.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 mini is een interessante zet

Apple presenteerde de iPhone 12-serie officieel in de vorm van de iPhone 12 mini, 12, 12 Pro en 12 Pro Max. Het is voor het eerst dat Apple een heuse mini-iPhone uitbrengt en ik vind het een hele interessante zet. De kleinere iPhone SE 2020 die begin dit jaar uitkwam, verkoopt volgens analisten hartstikke goed. Het succes is waarschijnlijk niet alleen te wijten aan het compacte ontwerp, maar ook aan de relatief lage prijs (vanaf 489 euro). Het is de goedkoopste nieuwe iPhone die je kunt kopen.

De iPhone 12 mini is met een vanaf prijs van 809 euro aanzienlijk duurder en zet daar betere hardware tegenover. Ik ben enthousiast en leg hieronder drie pluspunten van de smartphone uit, gevolgd door wat ik drie nadelen vind.

Lekker compact jasje

Smartphones zijn de afgelopen jaren flink groter geworden. Leuk voor multimediadoeleinden, maar inmiddels is het knap lastig om de gemiddelde telefoon met één hand te bedienen. Toestellen als de Samsung Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 8 Pro en iPhone 12 Pro Max passen nauwelijks in een strakke broekzak. Ik heb heimwee naar de tijd van compactere smartphones zoals de Sony Xperia X Compact.

De iPhone 12 mini lijkt me een schot in de roos. Kleiner dan de – toch al handzame – iPhone SE 2020, licht (133 gram) en dus ideaal voor broekzakken en eenhandig gebruik. Hieronder zie je de iPhone 12 mini naast de iPhone 12. Eerstgenoemde heeft een 5,4 inch-scherm, tegenover een 6,1 inch-display op de iPhone 12.

Ik waardeer niet alleen de handzaamheid, maar ook Apples schermkeuzes. Net als de duurdere iPhone 12-varianten heeft de mini een fraai oled-scherm met een scherpe full-hd-resolutie. Het is fijn dat wie een kleinere smartphone wil, niet hoeft in te leveren op schermkwaliteit.

Uitstekende specificaties

Niet alleen is de iPhone 12 mini hartstikke handzaam, hij is ook krachtig. De smartphone doet op bijna geen enkel punt onder voor de grotere iPhone 12 en heeft onder meer dezelfde processor als de iPhone 12 Pro-serie. Deze mini-versie is dus razendsnel, heeft twee prima camera’s en is voorzien van nieuwe features als e-sim, 5G en draadloos opladen via MagSafe. Kortom: klein maar fijn!

Dat maakt me enthousiast, want kleinere Android-smartphones zijn doorgaans minder geavanceerd dan grotere modellen. Het gaat vaak om Lite-varianten die features missen en langzamer zijn. Google liet onlangs zien dat het anders kan. De nieuwe Pixel 5 – helaas niet officieel in Nederland te koop – is compact maar heeft krachtige en vooral complete specificaties. Hopelijk leidt de introductie van de iPhone 12 mini tot meer kleine maar goede Android-smartphones.

Een groot voordeel van iPhones is het updatebeleid. Apple ondersteunt zijn smartphones vier tot vijf jaar en dat is langer dan vrijwel alle Android-fabrikanten. Dure Samsung-modellen zoals de Galaxy S20 krijgen na drie jaar versie-updates nog één jaar af en toe beveiligingsupdates, maar de concurrentie houdt er al eerder mee op.

Apple stelt jarenlang kleinere en grote updates beschikbaar, wat een belangrijke reden is dat je een iPhone zo lang kan gebruiken. Ik hoop dat (duurdere) Android-toestellen dit voorbeeld zullen volgen, maar tot dusver belooft alleen het kleine Fairphone zo’n goed updatebeleid.

iPhone 12 mini is niet perfect

Geen enkele smartphone is perfect, ook de iPhone 12 mini niet. Na de aankondiging van de telefoon bleef ik met drie minpunten in mijn hoofd zitten. Het zijn voor mij redenen om mijn iPhone SE (2020) – die ik regelmatig naast mijn Android-toestel gebruik – niet in te wisselen voor de iPhone 12 mini. Maar wat voor mij minpunten zijn, kunnen voor jou hoogstens aandachtspunten zijn of niet eens uitmaken. Het hangt er namelijk ook vanaf wat je gewend bent.

Jammer: wéér geen usb-c

Als je nu een iPhone hebt, laadt die draadloos of via de Lightning-poort op. Ik had stiekem de hoop dat Apple zijn Lightning-poort – die alleen op Apple-apparaten zit – dit jaar zou verruilen voor usb-c, dat door de rest van de smartphone-industrie gebruikt wordt. De nieuwe iPad Air stapte immers ook over van Lightning naar usb-c. Helaas houdt de iPhone 12-reeks inclusief de mini vast aan Lightning.

Voor huidige iPhone-gebruikers is dat denk ik geen minpunt – je kunt je oude kabels hergebruiken – maar voor bezitters van een Android-toestel én de compatibiliteit met andere smartphones vind ik Apples beslissing jammer. Volgend jaar beter? Misschien niet, want het gerucht gaat dat de iPhones van 2021 zonder een poort komen en alleen draadloos kunnen opladen. Ik ben benieuwd.

64GB is karig

Een ander minpunt vind ik dat de goedkoopste versie van de iPhone 12 Mini 64GB opslaggeheugen heeft. Dat vind ik weinig gezien de high-end specificaties én de hoge prijs van de smartphone.

Ik kan zo tien Android-telefoons van 249 euro opnoemen met 64GB opslag. Er zijn ook genoeg toestellen onder de 299 euro met 128GB geheugen. Opslaggeheugen is goedkoop, zeker op de schaal waarop Apple het inkoopt. Een dure iPhone voorzien van relatief weinig opslaggeheugen – zonder micro-sd-slot – komt op mij over als een poging mensen te verleiden vijftig euro meer te betalen voor de 128GB-variant.

Jammer van die 60Hz

Tot slot: ik vind het jammer dat de iPhone 12-reeks een 60Hz-scherm heeft. Dit getal geeft aan hoeveel keer per seconde het display zichzelf ververst, in het geval van de iPhone 12 mini dus zestig keer. 60Hz-schermen zitten al jaren in smartphones, maar sinds vorig jaar krijgen steeds meer dure én goedkopere modellen een scherm van 90Hz, 120Hz of zelfs hoger. Hoe hoger, hoe soepeler het beeld en hoe sneller de smartphone aanvoelt.

Tekst leest bovendien rustiger en geoptimaliseerde games komen beter uit de verf. De iPhone 12-reeks zijn praktisch de enige dure smartphones van 2020 met een 60Hz-scherm. In de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond dat Apple zou twijfelen tussen 60Hz en 120Hz, maar uit technische noodzaak toch voor 60Hz heeft gekozen. Wie nu een iPhone of Android-model met 60Hz-scherm gebruikt gaat er met de iPhone 12 Mini niet op achteruit, maar dus ook niet op vooruit.

Ben jij het eens met Rens of juist helemaal niet? Laat van je horen in de reacties!

Lees meer over Apple