5 Android-alternatieven voor de iPhone 13 uitgelicht

De Apple iPhone 13 is een prachtige en complete smartphone met felle concurrentie van Android-toestellen. Welke modellen zijn serieuze iPhone 13 alternatieven? Android Planet zet vijf interessante smartphones op een rij.

iPhone 13 alternatieven met Android

Nu Apple de iPhone 13 officieel heeft aangekondigd, kunnen we de nieuwe smartphone goed vergelijken met premium Android-smartphones. Voor de goedkoopste iPhone 13 betaal je 909 euro. Wat kun je voor hetzelfde of minder geld kopen als je liever een Android-toestel wil?

Hieronder lichten we – in willekeurige volgorde – vijf alternatieven voor de iPhone 13 uit

1. Samsung Galaxy S21-serie

Een voor de hand liggend alternatief is de Samsung Galaxy S21 of één van de andere S21-modellen. Het toestel is scherper geprijsd dan de iPhone 13: een losse Galaxy S21 kost zo’n 750 euro.

De S21 is lekker compact met zijn 6,1 inch-scherm, heeft uitstekende specificaties en krijgt vier jaar updates. Meer weten? Lees dan onze uitgebreide Samsung Galaxy S21 review.

2. OnePlus 9 Pro

Een andere Android-smartphone die je kan overwegen in plaats van de iPhone 13, is de OnePlus 9 Pro. Een echt vlaggenschip met een groot en prachtig scherm, indrukwekkende Hasselblad-camera’s en een accu die supersnel oplaadt. Zowel bedraad als draadloos.

OnePlus garandeert vier jaar updates voor de smartphone. Nieuwsgierig geworden? Hier lees je onze OnePlus 9 Pro-review.

3. Motorola Edge 20 Pro

Ook Motorola levert een interessant alternatief voor de iPhone 13 en wel in de vorm van de Motorola Edge 20 Pro. Dit toestel heeft een 6,7 inch-oled-scherm met zeer hoge 144Hz-verversingssnelheid, laadt snel op en beschikt over liefst 12GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen is met 256GB ook erg royaal.

De smartphone gebruikt een speciale periscopische zoomcamera op de achterkant om het beeld vijf keer dichterbij te halen zonder in te boeten op de kwaliteit. Ook interessant is de hoofdcamera, want die heeft een resolutie van 108 megapixel.

Motorola’s updatebeleid was jarenlang kort, maar gaat inmiddels de goede kant op. De Edge 20 Pro krijgt twee jaar versie-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Sommige Android-concurrenten en Apple doen het nog steeds beter.

De Motorola Edge 20 Pro kost los net 700 euro. Via onderstaande prijsvergelijker kom je ook met een (sim-only)abonnement tot de beste deal.

4. Asus Zenfone 8

Zoek je een kleine Android-smartphone die goed mee kan komen met de iPhone 13? Overweeg dan de Asus Zenfone 8, voorzien van een handzaam 5,91 inch-scherm. Een scherm dat er vanwege het oled-display en 120Hz-verversingssnelheid erg mooi uitziet.

Qua specificaties doet de Zenfone 8 nauwelijks onder voor grotere concurrenten. Hij is voorzien van dezelfde snelle chipset, heeft veel werk- en opslaggeheugen en is water- en stofdicht. De camera’s zijn goed de accu gaat lang mee en laadt snel op. Alleen draadloos opladen mist.

Asus’ updatebeleid mag ook beter, want met twee jaar is dat aan de korte kant. Daar staat tegenover dat de Zenfone 8 scherp geprijsd is: voor een losse Zenfone 8 betaal je nog geen 700 euro.

Kom meer te weten over de smartphone in onze uitgebreide Asus Zenfone 8 review. Een alternatief voor de Zenfone 8 is de Zenfone 8 Flip, met uitstekende camera’s die je via een handig mechanisme zowel voor normale foto’s als selfies gebruikt.

5. Xiaomi Mi 11

De Xiaomi Mi 11 is een interessant alternatief voor de iPhone 13 omdat hij ook sterk leunt op een fraai en slank ontwerp en uitgebreide foto- en videokwaliteiten. Zowel met zijn drie goede camera’s als met geavanceerde softwarefeatures om bijvoorbeeld filmeffecten toe te voegen.

De specificaties van het toestel zijn uitstekend. De Mi 11 draait op een razendsnelle Snapdragon 888-processor, heeft een haarscherp 6,81 inch-oled-scherm met 120Hz-verversingssnelheid en laadt vliegensvlug op. Zowel via de usb-c-poort (55 Watt) als een draadloze oplader (50 Watt).

Xiaomi garandeert minimaal twee jaar updates voor de Mi 11, wat aan de korte kant is. Niet alleen in vergelijking met de iPhone 13, maar ook met alternatieve Android-topsmartphones.

Voor een losse Xiaomi Mi 11 betaal je zo’n 700 euro. Meer weten over de smartphone? Check dan onze uitgebreide Xiaomi Mi 11 review.

Meer over de iPhone 13

