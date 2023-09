De 5 beste Android-alternatieven voor de iPhone 15 (Pro)

Zie je de gloednieuwe iPhone 15 (Pro) wel zitten als je nieuwe smartphone, maar is een Android-alternatief ook een optie? Goed nieuws, want in dit artikel zetten we de beste alternatieven op een rijtje.

Android-alternatieven voor de iPhone 15

Apple heeft eindelijk de nieuwste iPhones onthuld. De fabrikant komt met vier telefoons: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De toestellen hebben snellere hardware, verbeterde camera’s en een usb-c-poort. Ook opvallend: de nieuwe iPhones kosten minder dan de voorgangers.

De goedkoopste iPhone 15 kost 969 euro en voor dat geld koop je in Android-land ook een fraai toestel. Daarom zetten we hieronder vijf alternatieven – in willekeurige volgorde – op een rijtje. Lees je mee?

1. Samsung Galaxy S23 (Ultra)

Bij een alternatief voor de nieuwste iPhones kom je al snel bij Samsung terecht. De Galaxy S23 heeft een 6,1 inch-scherm, net als de iPhone 15. Een pluspunt van de Samsung-telefoon is het vloeiende 120Hz-scherm, terwijl de iPhone 15 nog op 60Hz blijft steken. De prestaties van de toestellen zijn waarschijnlijk vergelijkbaar, al is de accuduur van de Galaxy S23 niet uitmuntend.

Samsung heeft ook een alternatief voor de iPhone 15 Pro Max, die nu een periscopische zoomlens heeft om het beeld dichterbij te halen. De S23 Ultra kan dit ook en gaat met 10x verder dan de iPhone, die tot 5x optische zoom biedt. Verder kun je – net als bij Apple – rekenen op lange software-ondersteuning.

→ Samsung Galaxy S23 review

→ Samsung Galaxy S23 Ultra review

2. Google Pixel 7 Pro

Andere interessante alternatieven voor de iPhone 15 (Pro) zijn de toestellen van Google. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn weliswaar wat ouder, maar daardoor veel goedkoper en ze komen nog prima mee. De smartphones hebben een mooi scherm, prima accu en erg goede camera’s.

De zelfgemaakte Tensor G2-processor is echter niet zo rap als de chips van Apple. Omdat de telefoons door Google worden gemaakt, krijg je ook direct de nieuwste Android-updates. Net als bij de iPhones dus.

Goed om te weten is dat Google binnenkort (op 4 oktober) met de Pixel 8 en Pixel 8 Pro komt. Mocht je jouw huidige toestel nog even kunnen gebruiken, dan loont het misschien om te wachten op deze nieuwe Google-telefoons.

→ Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro review

3. OnePlus 11

De OnePlus 11 moet het vooral hebben van zijn snelle hardware, de goede accuduur en het razendsnelle opladen. De smartphone heeft nog geen halfuur nodig om van 0 naar 100 procent te gaan en dat zijn snelheden waar iPhone-gebruikers alleen maar van kunnen dromen.

Een duidelijk minpunt is wel dat de OnePlus 11 niet draadloos kan laden, en de software niet zo fijn in gebruik is. Ook de camera’s zijn niet de beste in deze prijsklasse, al is het toestel wel flink goedkoper dan de iPhone 15.

→ OnePlus 11 review

4. Asus Zenfone 10

Zoek je juist een compacte Android-alternatief, dan moet je bij de Asus Zenfone 10 zijn. Door het 5,92 inch-scherm is de telefoon handzaam en makkelijker met één hand te bedienen. Dat is een fijne optie nu Apple geen iPhone mini’s meer verkoopt.

Verder is de Zenfone 10 lekker snel, gaat de accu makkelijk een lange dag mee en maakt ‘ie prima foto’s. Het updatebeleid (je krijgt maar twee grote Android-upgrades) is daarentegen wel erg matig.

→ Asus Zenfone 10 review

5. Motorola Edge 40 Pro

Ook Motorola maakt een interessant iPhone 15-alternatief in de vorm van de Edge 40 Pro. De smartphone is behoorlijk allround en heeft geen grote minpunten. Ook deze Motorola-smartphone heeft nauwelijks 30 minuten nodig voor een volledige oplaadbeurt. Het updatebeleid is daarentegen niet zo goed als dat van Apple en upgrades verschijnen niet altijd even snel.

→ Motorola Edge 40 Pro review

Meer over de iPhone 15 (Pro)

Wil je meer weten over de nieuwe iPhones? Zustersite iPhoned.nl vertelt je alles over de smartphones via de linkjes hieronder. Apple presenteerde ook de Watch Series 9, een smartwatch met een beter scherm en snellere hardware.