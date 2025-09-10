Zoveel dunner is de iPhone Air dan de Samsung Galaxy S25 Edge

Ook Apple waagt zich aan een dunne telefoon met de iPhone Air, net als Samsung eerder dit jaar met de Galaxy S25 Edge. Welke smartphone is dunner?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Air vs Samsung Galaxy S25 Edge dikte

De grote ster van de Apple Keynote op 9 september was de iPhone Air. De telefoon is min of meer de opvolger van de iPhone 16 Plus, maar heeft maar één camera, een titanium behuizing en is veel dunner. Vooral dat laatste valt op, maar Apple is niet de eerste die een extra dunne smartphone uitbrengt. Hoeveel dunner is ‘ie vergeleken met de Samsung Galaxy S25 Edge?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de iPhone Air is met een dikte van 5,6 millimeter de dunste iPhone ooit. Hij wint het nét van Samsung, die een dikte van 5,8 millimeter heeft. Qua gewicht verschillen ze ook maar een fractie: 165 gram voor de iPhone en 163 gram voor de Samsung. Niet te merken dus, al heeft de S25 Edge wel een groter scherm van 6,7 inch, in plaats van 6,5 inch op de Air.

Galaxy S25 Edge iPhone Air

Beide toestellen hebben overigens wel een flinke uitstulping voor de cameralenzen achterop. Bij de iPhone Air loopt deze zelfs helemaal van links naar rechts. Apple heeft verschillende interne componenten hierheen verschuift, om de gehele telefoon vervolgens dunner te kunnen maken.

Hoewel de Galaxy S25 Edge Samsungs dunste reguliere telefoon is, is de iPhone Air niet dunner dan alle Samsung-telefoons. Gebruik je de Galaxy Z Fold 7 in de uitgevouwen modus, dan heeft ‘ie een dikte van maar 4,2 millimeter. Het is daarom wachten tot Apple met een eigen vouwtelefoon komt, zodat die nóg slanker kan worden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees onze Samsung Galaxy S25 Edge review

Zie jij zo’n dunne Samsung wel zitten? Lees dan onze review die we eind mei hebben gepubliceerd. Dan weet je meteen alle plus- en minpunten.

Het valt te prijzen dat Samsung iets nieuws probeert. Bovendien snappen we de aantrekkingskracht van een relatief lichte en dunne smartphone. Toch kunnen we de Galaxy S25 Edge niet volmondig aanraden. Hij is weliswaar snel en fraai ontworpen, maar heeft simpelweg te veel nadelen. Veel daarvan hangen samen met de heftige adviesprijs van 1249 euro. Daarvoor krijg je een smartphone die met moeite een dag meegaat, minder(e) camera’s heeft dan elk ander toestel in deze prijsklasse en flink warm kan worden. Je moet wel erg gehecht zijn aan het flitsende ontwerp om daar zoveel geld voor neer te tellen. Is de S25 Edge dan een slechte telefoon? Dat willen we ook weer niet zeggen. Als de prijs uiteindelijk ver onder de 900 euro duikt, is hij het overwegen waard. Momenteel haal je hem voor € 650,- in huis.

Lees de uitgebreide review van de Samsung Galaxy S25 Edge!