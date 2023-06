Hoe Apple communicatie tussen Android- en iPhone-gebruikers nog vervelender maakt

Apple introduceert nieuwe functies voor iPhone-gebruikers, waardoor het voor hen alleen maar vervelender wordt om met Android-gebruikers te communiceren.

Groene berichten nu ook bij iPhone bellen

Als iPhone-gebruikers een berichtje ontvangen van een Android-gebruiker, dan is dat berichtje groen gekleurd. Communiceren ze met een andere iPhone-gebruiker, dan zijn de berichtjes blauw.

Dat onderscheid komt door Apples berichten-app iMessage. De speciale functies van deze app werken alleen als zowel de zender als ontvanger iMessage gebruiken en dus een iPhone hebben.

Google gebruikt voor berichten tegenwoordig RCS: Rich Communication Services. Dat is de opvolger van sms, met moderne functies die vergelijkbaar zijn met iMessage. Denk aan de opties om foto’s in hoge resolutie te sturen, te videobellen en groepsgesprekken te voeren.

RCS en iMessage werken niet goed samen. Stuur jij namelijk via RCS een berichtje naar een iPhone-gebruiker, dan ontvangt die een ouderwetse sms of mms met alle beperkingen van dien.

Stickers

Google voert al enige tijd campagne om Apple ervan te overtuigen RCS te ondersteunen, maar Apple wil dit niet. Tijdens zijn grote WWDC 2023-presentatie heeft Apple de kloof tussen iPhones en Android zelfs vergroot.

Allereerst door iMessage uit te breiden via stickers. Niet alleen kun je straks overal in de gesprekken stickers plaatsen, maar je kunt zelfs stickers maken van live photo’s. iPhones filmen standaard enkele seconden voor en na een foto, zodat er een beweging ontstaat. Die beweging is om te zetten in een sticker, om bij berichten te plaatsen. Android-gebruikers zien daar niets van.

Het lijkt een kleine toevoeging, maar met zulke plaatjes en bewegende beelden kun je veel communiceren. Als je in een groepsgesprek zit, waar een deel iPhone-gebruikers en een deel Android-gebruikers plaatsnemen, missen sommigen een deel van het gesprek.

Nu ook naar bellen

Bijzonder is dat het probleem zich nu ook verschuift naar bellen. Met iOS 17, de volgende grote update voor het besturingssysteem van iPhones, introduceert Apple contactposters.

Met deze functie kun je voor jezelf een poster instellen, die verschijnt bij de persoon die jij belt. Zo’n poster bestaat uit een foto of een digitale versie van jezelf, een door jou gekozen kleur achtergrond, lettertype enzovoort. Krijg je als iPhone-gebruiker zo’n poster niet te zien, dan weet je dat je mogelijk met een scammer te maken hebt, of… iemand die Android gebruikt.

Gebeld worden door iemand met een Android-telefoon geeft daardoor een minder fijne ervaring dan gebeld worden door iemand met een iPhone.

Waarom doet Apple dit?

Apple wil alles zoveel mogelijk zelf ontwikkelen en in eigen beheer houden, om te zorgen dat het goed werkt in het hele Apple-ecosysteem. Maar het is natuurlijk ook een manier om mensen te verleiden tot het kopen van een iPhone.

In Nederland is deze strijd een minder groot probleem dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Wij maken voornamelijk gebruik van WhatsApp om berichtjes naar elkaar te sturen en de ervaring van deze app is voor Android- en iPhone-gebruikers hetzelfde.

Tip: RCS In Nederland gebruiken

In Nederland kun je RCS wel gebruiken, maar mogelijk moet je het nog wel eerst even inschakelen. RCS inschakelen is zo gebeurd. Ook zetten we zeven vragen en antwoorden over RCS op een rij.