Apple heeft de iPhone SE 2020 aangekondigd, een vernieuwde versie van het populaire toestel uit 2016. De competitie liegt er echter niet om. Dit zijn de vier beste Android-alternatieven voor de iPhone SE 2020.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alternatieven voor de iPhone SE 2020

Vooropgesteld: het grootste verschil tussen de iPhone SE 2020 en de Android-concurrentie is het besturingssysteem. Beide platformen hebben hun voor- en nadelen en ook persoonlijke voorkeur speelt een grote rol. Als we puur naar het formaat en de specificaties van de vernieuwde iPhone SE kijken, komen we echter tot de conclusie dat er voldoende interessante Android-alternatieven verkrijgbaar zijn. Met onderstaande lijst helpen we je een handje op weg.

1. Samsung Galaxy S10e

Voor de meeste mensen is de Samsung Galaxy S10e het beste Android-alternatief voor de iPhone SE 2020. De Samsung heeft een fors scherm (5,8 inch tegenover 4,7 inch) maar de behuizing is slechts ietsjes groter. Dit komt omdat de Galaxy S10e zeer dunne schermranden heeft, in tegenstelling tot de handzame concurrent van Apple. Daarnaast is het Samsung-scherm een stuk scherper.

Ook onder de motorkap zit het wel snor. De S10e wordt aangestuurd door een Exynos 9820-processor en heeft 6GB RAM en 128GB werkgeheugen. Met andere woorden: hij is snel genoeg om de meeste grafisch veeleisende games zonder problemen te spelen. Ook ben je nog enkele jaren verzekerd van Android-beveiligingsupdates en maak je met de dubbele camera achterop goede foto’s.

Meer weten? Lees dan onze uitgebreide Samsung Galaxy S10e review. Wanneer je de Samsung Galaxy S10e wil kopen, dan check je in onze prijsvergelijker de beste deals.

2. Google Pixel 4

Een ander uitstekend alternatief is de Google Pixel 4. Googles kroonjuweel heeft een langwerpig 5,7 inch-scherm dat vrijwel de hele voorkant inneemt. Qua formaat is hij hierdoor slechts één centimeter langer dan de nieuwe iPhone SE, maar is het scherm wel een inch groter. Ook qua pixeldichtheid, oftewel hoe scherp het scherm is, heeft het Apple-toestel het nakijken. De Pixel 4 heeft een ppi van 444, terwijl de iPhone SE 2020 op 326 blijft steken.

Een ander voordeel van de Pixel 4 is zijn dubbele camera op de achterkant (12.2 + 16 megapixel). Ht toestel maakt fantastische foto’s en blinkt vooral uit in situaties met weinig licht, zoals tijdens de nachtelijke uurtjes. Verder voorziet Google haar eigen smartphones altijd direct van updates. De Pixel 4 is daarmee een duurzame aankoop voor de toekomst.

Meer weten? Lees dan onze uitgebreide Google Pixel 4 review. Wanneer je de Google Pixel 4 wil kopen vind je via onze prijsvergelijker de beste deals.

Google Pixel 4 Welke Google Pixel 4 wil je? Selecteer: Nieuw los vanaf € 538,00 Google Pixel 4 met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 28,00 p/m Abo: € 7,50 p/m Toestel: € 20,50 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen

3. Xiaomi Mi 9 SE

Vind je de iPhone SE 2020 aan de dure kant? Dan is de Mi 9 SE wellicht het overwegen waard. Deze Android-telefoon van Xiaomi is de voordeligere uitvoering van de Mi 9, het topmodel van vorig jaar. De Mi 9 SE heeft een bijna randloos scherm met hoge resolutie, vingerafdrukscanner onder het display en is uitgerust met erg krachtige hardware.

Het betaalbare Chinese toestel is een fractie groter dan de vernieuwde iPhone SE; de Mi 9 SE is een kleine centimeter langer en een paar millimeter breder en dikker. Ook is hij een paar gram zwaarder. Daartegenover heeft het toestel wel een drievoudige camera achterop, selfiecamera met hoge resolutie en een accu die je kunt snelladen.

Meer weten? Lees verder op de Xiaomi Mi 9 SE-overzichtspagina. Wanneer je de Xiaomi Mi 9 SE wil kopen vind je via onze prijsvergelijker de beste deals.

Xiaomi Mi 9 SE Welke Xiaomi Mi 9 SE wil je? Selecteer: 64GB 128GB Nieuw los vanaf € 300,00 Xiaomi Mi 9 SE met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 19,50 p/m Abo: € 7,50 p/m Toestel: € 12,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen

4. Huawei P30 Lite

Zoek je een compacte Android-smartphone, maar zijn bovenstaande opties te duur? Bekijk dan de Huawei P30 Lite eens. Dit is het instapmodel van de P30-serie die vorig jaar uitkwam. Het van zichzelf al zeer betaalbare toestel is de afgelopen weken nog meer in prijs gedaald omdat Huawei de P40-telefoons inmiddels zijn uitgebracht. Zodoende haal je de P30 Lite voor minder dan 200 euro in huis.

Het toestel heeft net als de andere iPhone SE 2020-alternatieven een iets grotere behuizing, maar daar staat wel een aangenaam 6,15 inch-scherm tegenover. Ook de drie camera’s op de achterkant doen hun werk en dankzij de tactisch geplaatste vingerafdrukscanner kun je het toestel snel ontgrendelen. Huawei verkoopt overigens ook de Huawei P30 Lite New Edition. Deze verbeterde versie heeft meer geheugen en een betere selfiecamera.

Meer weten? Lees dan onze uitgebreide Huawei P30 Lite review. Wanneer je de Huawei P30 Lite wil kopen vind je via onze prijsvergelijker de beste deals.