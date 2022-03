De 5 beste Android-alternatieven voor de iPhone SE 2022

Met de iPhone SE 2022 houdt Apple de compacte smartphone in stand. Handzame Android-smartphones zien we heel weinig, maar zijn er wel degelijk. Dit zijn de vijf beste iPhone SE 2022 alternatieven met Android.

Alternatieven voor de iPhone SE 2022

Apple heeft de iPhone SE 2022 officieel aangekondigd en start de verkoop op 18 maart. De nieuwe iPhone SE start bij 529 euro (64GB) en volgt de iPhone SE 2020 op, die er precies hetzelfde uitziet. Natuurlijk heeft de nieuwe versie wel betere specificaties. Met welke Android-concurrenten heeft de iPhone SE 2022 te maken? Android Planet zet de beste alternatieven op een rij. Lees gauw verder!

1. Samsung Galaxy S22

Een high-end alternatief voor de iPhone SE 2022 is de Samsung Galaxy S22. Vrijwel tegelijk met de iPhone gelanceerd in Nederland en voorzien van een handzaam 6,1 inch-scherm in een luxe glazen ontwerp. Het scherm oogt dankzij het oled-display en de full-hd-resolutie fraaier dan dat van de iPhone. En de 120Hz-ververssnelheid levert veel soepeler beeld.

De Galaxy S22 heeft erg krachtige hardware, waaronder 8GB werkgeheugen en drie goede camera’s op de achterkant. Het toestel draait op Android 12 en krijgt vijf jaar updates, waarvan vier jaar versie-updates. Dat is bijna even lang als de iPhone, die overigens wel honderden euro’s goedkoper is.

Een Samsung Galaxy S22 los kost 849 euro en natuurlijk kun je ook een Galaxy S22 met abonnement aanschaffen. In de prijsvergelijker hieronder vind je de beste deals.

2. Google Pixel 5

De Google Pixel 5 is één van de meest compacte Android-alternatieven voor de iPhone SE 2022. Het toestel is voorzien van een 6 inch-scherm en daarom goed met één hand te bedienen, net als de iPhone. De full-hd-resolutie zorgt voor lekker scherp beeld.

De Pixel 5 heeft midrange hardware, 128GB opslagruimte en een vingerafdrukscanner op de achterkant. Dat is wat ouderwets, net als de vingerscanner op de voorkant zoals de iPhone SE 2022 die heeft. Grote pluspunten van de Pixel 5 zijn de stock-Android-ervaring met drie jaar snelle updates en de uitstekende camera’s. De prijs is hoger dan die van de iPhone, wat ook komt omdat de Pixel 5 hier niet officieel verkrijgbaar is.

Meer weten? Hier lees je onze uitgebreide Google Pixel 5 review. De beste prijs van een Google Pixel 5 met abonnement vind je hieronder. Natuurlijk is het ook mogelijk om de Pixel 5 los in huis te halen.

3. Fairphone 4

Een duurzaam alternatief voor de iPhone SE 2022 is de Fairphone 4, een smartphone van Nederlandse bodem. Deze telefoon bevat zoveel mogelijk verantwoord gewonnen grondstoffen en is in elkaar gezet door Chinese fabrieksarbeiders die een goed salaris krijgen. Iets waar je Apple niet over hoort.

En waar je een iPhone zelf niet kan repareren, is de Fairphone 4 juist ontwikkeld om uit elkaar te halen en kapotte onderdelen te vervangen. Een schroevendraaier zit zelfs in de doos. De accu haal je zonder schroevendraaier eruit. De Fairphone 4 heeft midrange specificaties en krijgt vijf jaar software-updates; ongeveer even lang als de iPhone.

Een aandachtspunt is dat de Fairphone 4 een stuk lomper is dan de iPhone, met name vanwege zijn modulaire ontwerp. Het toestel is ook duurder dan de iPhone en een stuk minder krachtig.

Nieuwsgierig geworden? Lees verder in onze uitgebreide Fairphone 4 review of bekijk de scherpste prijs van een losse Fairphone 4. Je kan ook een Fairphone 4 met abonnement nemen.

4. Asus Zenfone 8

Qua formaat is de Asus Zenfone 8 een directe concurrent van de iPhone SE 2022. Deze smartphone heeft een 5,9 inch-scherm en is praktisch even groot als de iPhone. De randen rondom het scherm zijn alleen véél dunner. Je bedient hem daarom uitstekend met één hand. De Zenfone 8 is voorzien van een fraai oled-scherm met soepele 120Hz-ververssnelheid en beschikt over krachtige hardware.

De accuduur is een grote plus, net als de meegeleverde snellader. Asus’ softwarebeleid kan echter niet tippen aan dat van Apple. Asus garandeert namelijk maar twee jaar updates, waar een iPhone zeker vijf jaar updates krijgt. Een ander aandachtspunt is de matige verkrijgbaarheid van de Zenfone 8.

Meer weten over deze kleine krachtpatser? Check hier onze Asus Zenfone 8 review. Je kan de Asus Zenfone 8 met abonnement kopen of een losse Zenfone 8 nemen.

5. Samsung Galaxy Xcover 5

Zoek je een compact en stevig alternatief voor de iPhone SE 2022? Dan is de Samsung Galaxy Xcover 5 het bekijken waard. Dit toestel heeft een handzaam 5,3 inch-scherm met hd-resolutie en past dus goed in je broekzak. Opvallend aan de Xcover 5 is zijn robuuste ontwerp. Deze smartphone is stof- en waterdicht en kan dankzij de sterke behuizing tegen een val van anderhalve meter hoogte. Ook kun je het scherm bedienen met handschoenen aan of natte vingers.

De specificaties van de Samsung Galaxy Xcover 5 zijn wat minder dan die van de iPhone SE 2022, maar wel voldoende. Het Android 11-toestel krijgt bovendien vrijwel even lang updates: vijf jaar lang. Dat is heel netjes, zeker gezien de prijs. De Samsung Galaxy Xcover 5 los is de helft goedkoper dan de iPhone. Je kan de Xcover 5 ook met abonnement kopen.