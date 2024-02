Hoe veilig is shoppen via Temu?

Temu is de populairste app in de Play Store, maar is shoppen via deze Chinese winkel wel veilig? In dit artikel lees je alles wat je moet weten.

Is Temu veilig?

Dacht je dat de Action goedkoop is? Dan val je in de ene na de andere verbazing als je door de app Temu struint. In deze winkel kun je van alles vinden voor bodemprijzen. Van kleding tot kantoorartikelen, en van beautyproducten tot gadgets voor in de auto.

Een stofzuiger om je auto schoon te maken kost nog geen 15 euro, en een ledlamp met bewegingssensor vind je voor nog geen 3 euro. Een borsteltje specifiek gemaakt om oordopjes schoon te maken, kost maar 1,12 euro. Er zijn zelfs smartwatches voor enkele tientjes te vinden en smartphonehoesjes voor enkele euro’s.

Dat wordt allemaal zonder verzendkosten verzonden, terwijl je gewoon met iDeal kunt betalen. Het is dus niet gek dat Temu in korte tijd de populairste app in Nederland is geworden, maar hoe veilig is shoppen met deze app eigenlijk?

Veel verleiding

De app zet alle trucjes in om jou te verleiden tot het doen van een aankoop. Zo is bijna alles in de aanbieding en staat er overal dat het gratis verzonden wordt. Vaak lijkt het alsof er maar een beperkt aantal producten beschikbaar zijn, zodat je snel moet beslissen.

Ook kun je gratis spullen verdienen via coupons. Deze krijg je door aan spelletjes mee te doen of andere mensen uit te nodigen voor de app. Als je de winkel meer promoot krijg je meer coupons. Eigenlijk word je dan ingehuurd om reclame te maken voor Temu en laten we eerlijk zijn: dat is toch werk waar je meer voor zou moeten verdienen?

Kwaliteit van producten

Allerlei aanbieders kunnen hun producten via Temu verkopen en die leveren lang niet allemaal goede spullen. In het geval van kleine hebbedingen kan dat weinig kwaad, behalve dat het zonde is voor het milieu.

In het geval van elektronica is het een ander verhaal. Als je slechte producten gebruikt in combinatie met je smartphone, kan dat wel degelijk gevolgen hebben. Denk aan een goedkope oplader die niet veilig is, of een hoesje dat je toestel slecht beschermt.

De Consumentenbond waarschuwde een paar jaar geleden tevens dat veel producten van dergelijke winkels niet voldoen aan de Europese veiligheidseisen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld kleine onderdelen van speelgoed losraken met alle gevaren van dien, of bevatten sieraden een hoog gehalte schadelijke stoffen.

Leveringen en retourneren

Als we een kijkje nemen bij de problemen die mensen melden met Temu bij Trustpilot, dan ligt de focus voornamelijk op leveringen en retourneren. Het komt regelmatig voor dat bestellingen niet aankomen, of dat je douanekosten moet betalen om de spullen te ontvangen.

Daarnaast blijkt het niet altijd even makkelijk te zijn om te retourneren. Menig klant meldt hun geld niet terug te krijgen en slecht contact met de klantenservice te hebben.

Temu krijgt gemiddeld een 3,4 op Trustpilot, maar Bol en Amazon scoren lager.

De app

Temu is een zusterbedrijf van Pinduoduo. Winkel-app Pinduoduo is vorig jaar uit de Play Store (en tevens de App Store voor iPhones) verwijderd, omdat er malware in de app zat. Hiermee werden kwetsbaarheden van Android misbruikt om informatie uit andere apps te stelen.

Temu zelf verzamelt vooral allerlei persoonlijke informatie over je. Hoewel dat niet verschilt met bijvoorbeeld Facebook, is het wel belangrijk dat Temu een Chinese app is die in zijn voorwaarden heeft staan dat jouw persoonlijke gegevens ook gedeeld kunnen worden met Chinese autoriteiten.

Onderzoeksbureau Grizzly Research waarschuwde vorig jaar dat Temu in het geheim ook al jouw informatie doorspeelt aan derde partijen. Grizzly meldt tevens dat honderd mensen die de Pinduoduo-app hebben gebouwd, ook aan Temu werken.

Tips voor veilig Temu-gebruik

In dit artikel hebben we laten zien dat het gebruik van Temu niet zonder risico is. Wil je graag Temu blijven gebruiken, maar vind je jouw privacy ook belangrijk? Dan kun je er voor kiezen om de app na gebruik weer te verwijderen. Als je weer wil shoppen, installeer je de app opnieuw. Op die manier kan Temu geen gegevens verzamelen terwijl je de app niet gebruikt.

Bij het kopen van producten is het belangrijk om de recensies van andere kopers te lezen, en goed de beschrijvingen van de producten te lezen. Daarnaast kan het slim zijn om te kopen via een creditcard in plaats van iDeal, omdat je via een creditcard makkelijker je geld terug kunt krijgen als het fout gaat.

Geld besparen

Naast het kopen van goedkope spullen, kun je ook geld besparen door je slimme apparaten in te zetten of je digitale abonnementen na te lopen. Ook kun je op de lange termijn goedkoper uitzijn als je een beter product komt.