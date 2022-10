Uitleg: wat is ISO precies en hoe beïnvloedt het je foto’s?

Je hebt de term ISO vast weleens voorbij zien komen. Het is een belangrijke term in de fotografiewereld, maar wat betekent het precies? Na deze uitleg heeft ISO geen geheimen meer voor jou!

Wat is ISO eigenlijk?

Kort gezegd bepaalt ISO hoe lichtgevoelig de sensor van je camera is. Vroeger, toen wegwerpcamera’s nog populair waren, moest je voor aankoop beslissen welke ISO-waarde je wilde hebben. Populaire modellen waren ISO 200 en ISO 400. Hoe hoger de ISO, hoe meer licht de sensor vangt.

Die keuze was van grote invloed op de resultaten. ISO 200 leverde foto’s op met weinig ruis, maar daarvoor moest de sluitertijd wel omhoog. Als je op een bewolkte dag fotografeerde, zorgde dat al snel voor bewogen kiekjes. Je kon dan beter een ISO 400-camera kopen. Die liet meer licht binnen, maar had weer als nadeel dat je foto’s er vaak een stuk korreliger uitzagen.

Smartphones bepalen zélf hun ISO

Tegenwoordig gebruiken alleen hipsters nog wegwerpcamera’s. Toch is het principe van ISO op je smartphone precies hetzelfde. Een lage ISO zorgt voor langere sluitertijden en weinig ruis. Als de ISO omhooggaat kun je kortere sluitertijden gebruiken, maar zie je meer ruis.

Het grote verschil is natuurlijk dat je bij digitale camera’s als een smartphone geen filmrolletjes nodig hebt. Je kunt voor elke foto beslissen welke ISO-waarde je foto nodig heeft. Of beter gezegd: dat beslist je smartphone doorgaans zelf. Als je in de automatische stand fotografeert, wat bijna iedereen doet, bepaalt het toestel bij welke ISO-waarde en sluitertijd je nog een scherp kiekje krijgt.

Als de avond valt, kost het logischerwijs meer moeite om voldoende licht te verzamelen voor een foto. De ISO-waarde gaat dan omhoog zodat je toch een bruikbaar plaatje kunt schieten. Daarom ontstaat er op foto’s die je in het donker maakt vaak meer ruis. Overigens passen smartphones doorgaans automatische ruisreductie toe, zodat je daar op het eerste gezicht niet zoveel van merkt. Maar, dat gaat wel ten koste van de zichtbare details.

Creatief met ISO

Als je altijd op de automatische stand fotografeert, hoef je je dus eigenlijk nooit met ISO bezig te houden en heb je misschien weinig aan deze uitleg. Steeds meer smartphones, zoals de Sony Xperia 1 IV, hebben echter een Pro-modus waarin je zaken als sluitertijd, diafragma en ISO zelf in kunt stellen.

Waarom je dat zou willen doen? Omdat het een nieuwe wereld aan creatieve mogelijkheden opent. Soms is ruis ongewenst, maar het kan ook een toffe manier zijn om sfeer aan je foto toe te voegen. Als je handmatig de ISO verhoogt, en de sluitertijd en het diafragma gelijk houdt, wordt je foto lichter en zie je meer ruis.

Andersom werkt het ook. Als je de ISO handmatig verlaagt, krijg je ‘schonere’ foto’s dan wanneer je je smartphone zelf deze waarde laat bepalen. Zoals gezegd heb je dan wel een grote kans dat je kiekje donkerder wordt of juist bewogen als je voor een langere sluitertijd kiest. Daar heb je natuurlijk geen last van als je een statief gebruikt. En ook bewogen foto’s kunnen heel tof zijn als je daar bewust voor kiest.

Dat was onze uitleg over ISO!