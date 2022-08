JBL Tour Pro 2: oordopjes met unieke oplaadcase inclusief touchscreen

JBL heeft verschillende nieuwe producten aangekondigd, waarbij de JBL Tour Pro 2 vooral opvalt. Deze draadloze oordopjes worden geleverd in een oplaadcase met een klein aanraakgevoelig schermpje. Wat je daarmee kan, lees je hier.

JBL Tour Pro 2 officieel: komt met slimme oplaadcase

JBL is een bekende naam op het gebied van audio-apparatuur. Je kunt er terecht voor koptelefoons, speakers, soundbars en draadloze oordopjes. In die laatste categorie is nu de JBL Tour Pro 2 gepresenteerd, waarbij het slimme doosje uniek te noemen is.

Zo bevat de case uiteraard een ingebouwde accu, waarmee je de oordopjes tot vier keer volledig kunt opladen. Zo kun je totaal tot 50 uur genieten van jouw favoriete muziek. Schakel je actieve ruisonderdrukking in, dan loopt dit terug naar 30 uur. Volledig waterdicht zijn ze niet, maar een regenbui of wat zweet tijdens een work-out overleven ze wel. Ook kun je de dopjes afzonderlijk van elkaar instellen; fijn als je gehoor niet helemaal hetzelfde is bij beide oren.

Doosje heeft touchscreen van 1,45 inch

De meest opvallende functie is echter te vinden aan de buitenkant van de oplaadcase. Daarin is namelijk een aanraakgevoelig display geplaatst van 1,45 inch. Zodoende hoef je je telefoon er niet altijd bij te pakken, maar bedien je wel makkelijk en snel je muziek. Een nummer doorspoelen, skippen of pauzeren is geen enkel probleem.

Ook krijg je notificaties van binnenkomende oproepen of berichten en social media-meldingen komen direct binnen. Er zijn ook enkele achtergrondjes in te stellen en ook kun je de equalizer visueel laten weergeven.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 heeft een tweede display aan de buitenzijde van 1,9 inch. Ook die gebruik je voor notificaties en simpele handelingen. In de praktijk werkt dat prima, dus we zijn benieuwd naar de uitwerking van JBL.

Prijs en beschikbaarheid

De fabrikant heeft laten weten dat de nieuwe oordopjes vanaf januari 2023 beschikbaar zijn. De JBL Tour 2 Pro komen op de markt in het zwart en champagne en hebben een adviesprijs van 299 euro.

