De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden is erg belangrijk voor Huawei’s toekomst. Het bedrijf gaat steeds dieper gebukt onder Amerikaanse sancties, ingesteld door de huidige president Trump. Biden kan – als hij wint van Trump – de sancties verlichten of verzwaren en zo Huawei’s toekomst vormgeven.

Sancties raken Huawei steeds harder

De Amerikaanse regering heeft Huawei in mei 2019 op een zwarte lijst geplaatst omdat het vermoedt dat de Chinese techgigant samenspant met de Chinese overheid. Sancties moeten Huawei en dochterbedrijven als Honor straffen, en dat lukt. Waar Huawei in de eerste maanden nog stoer riep dat het alleen maar sterker zou worden door de maatregelen, is de toon anderhalf jaar compleet anders.

Huawei verkoopt aanzienlijk minder smartphones in Europa omdat de toestellen geen Google-software meer (mogen) bevatten en voor Honor geldt hetzelfde. Daarnaast trekt het bedrijf vermoedelijk binnenkort de stekker uit zijn HiSilicon-tak, die Kirin-chips maakt voor dure Huawei-smartphones. De Mate 40 lijkt de laatste smartphone te worden met een Kirin-chip, simpelweg omdat HiSilicon niet meer kan produceren.

Op 15 september zijn LG en Samsung gestopt met het leveren van smartphoneschermen aan Huawei. Een groot probleem, maar slechts één van Huawei’s problemen. De fabrikant kan sinds 15 september bijvoorbeeld ook geen complexe chips meer afnemen van onder andere Samsung, waardoor het moet kiezen voor minder goede chips van Chinese partijen.

Huawei vreest nog vier jaar Trump

Huawei gaat dus steeds zwaarder gebukt onder de sancties, die zijn ingesteld door president Donald Trump. Het zal je daarom niet verbazen dat het bedrijf Trump graag ziet vertrekken. Als Trump de verkiezingen wint, blijft hij – in principe – nog vier jaar aan de macht en is de kans groot dat de sancties van kracht blijven. Verdere aanscherping is ook mogelijk. In het afgelopen jaar heeft de regering meerdere aanscherpingen aangekondigd omdat Huawei – legale – sluiproutes vond om aan onderdelen te komen.

Huawei boekte enorme successen in de Westerse wereld en was hard op weg om marktleider te worden op de smartphonemarkt, en de dominante partij te blijven als het gaat om 5G-netwerken. Door de sancties van Trump verslechtert de situatie in rap tempo en voorspellen sommige analisten al dat het Huawei mogelijk gaat stoppen met het maken van smartphones.

Zou Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten de sancties in stand houden en Huawei nog verder in het nauw drijven? Of verscheurt hij de zwarte lijst juist, zodat Huawei weer ademruimte krijgt?

Kan én wil Joe Biden Huawei redden?

De eerste grote vraag is of Joe Biden de verkiezingen gaat winnen van Trump. Die vraag kan niemand nu beantwoorden. De meeste peilingen zetten Biden op een kleine voorsprong, maar de verkiezingen van 2016 lieten duidelijk zien dat peilingen er flink naast kunnen zitten. We wagen ons daarom niet aan voorspellingen.

Maar laten we er eens vanuit gaan dát hij wint. Hoe kijkt Biden tegen Huawei aan en wat vindt hij van de sancties die zijn ingesteld door zijn voorganger Trump? Hooggeplaatste Huawei-medewerkers hebben in ieder geval geen idee, blijkt uit een rondgang van The Register. “We weten echt niet waar Joe Biden voor staat”, vertelt Sir Kenneth Olisa, een bestuurslid van Huawei.

Joe Biden zegt nog niets over Huawei

Dat is geen verrassing, want Biden heeft zich nog niet duidelijk uitgelaten over wat hij van de sancties tegen Huawei vindt. Dat kan een strategische keuze zijn, of hij heeft (nog) geen harde mening. Biden is in ieder geval geen fan van China en spreekt al tijden negatief over de werkwijze van de Chinese overheid.

Zijn uitspraken liggen meestal in lijn met die van Trump, al zegt hij nog niet te weten of hij de importtarieven op allerlei Chinese producten in stand wil houden. Trump heeft die ingesteld als onderdeel van de handelsoorlog en wil ze – net als de sancties tegen Huawei – zo laten.

Huawei telt af

Op dit moment is het dus niet duidelijk hoe Joe Biden tegen Huawei aankijkt, laat staan wat hij wil doen als hij de presidentsverkiezingen wint. Of ‘m dat laatste lukt, zal 3 november blijken. Huawei telt vast en zeker af naar deze belangrijke datum. Nog vier jaar Donald Trump zal een grote tegenslag zijn voor het bedrijf, zeker nu de gevolgen van de sancties steeds groter worden.

Als Trump het Witte Huis verlaat en Biden het overneemt, zal Huawei ongetwijfeld gaan lobbyen om de sancties te verlichten of op te heffen, om het tij te keren. Voorlopig blijven het spannende tijden voor de Chinese techreus.

