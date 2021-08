Let op: Joker-malware maakt comeback en zit in deze apps verstopt

Het Joker-virus dook voor het eerst in 2017 op, maar is aan een comeback bezig. De Android-malware zit verstopt in meerdere apps, zo waarschuwt onder meer de Belgische politie.

Joker-malware maakt comeback op Android

Ook het cybersecuritybedrijf Zscaler waarschuwt Android-gebruikers voor de wederopstanding van het Joker-virus. Deze malware dook in 2017 voor het eerst op en infiltreert Android-telefoons via sms-berichten. Het Joker-virus verzamelt stiekem bankinformatie om vervolgens de rekeningen van slachtoffers te plunderen.

Uit onderzoek van Zscaler blijkt dat tenminste 16 Android-apps besmet zijn met de malware. Google heeft deze programma’s inmiddels uit de Play Store verwijderd, dus je kunt ze niet meer downloaden. Heb je één van onderstaande apps op je telefoon staan? Verwijder het programma dan zo snel mogelijk.

Private SMS

Hummingbird PDF Converter

Blur focus

Paper Doc Scanner

All Good PDF Scanner

Meticulous Scanner

Part Message

Blue Scanner

Direct Messenger

One Sentence Translator

Multifunctional Translator

Mint Leaf Message-

Unique Keyboard

Fancy, Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Desire Translate

Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers de Android-malware ‘deze ronde’ heeft gemaakt. Ook is onduidelijk wie er precies achter de opleving van het virus zit en of de malware in andere Android-apps aanwezig is.

Zo werkt het Joker-virus

Joker is een vorm van malware. De software abonneert slachtoffers op allerlei betaalde diensten, uiteraard zonder toestemming. Het uiteindelijke doel van het virus is om slachtoffers te bestelen. Joker is onderdeel van zogeheten ‘Bread’-malware.

Dit soort software wordt door criminelen gebruikt om slachtoffers geld uit de zak te kloppen door ze aan te melden voor allerlei betaalde abonnementen. Dit doet Bread-malware door allerlei persoonlijke gegevens te verzamelen, zodat de criminelen bijvoorbeeld jouw creditcard kunnen gebruiken. De abonnementen die afgesloten worden zijn uiteraard eigendom van de criminelen zelf, of handlangers.

Meer over Android-virussen

Het Android-besturingssysteem is steeds vaker het slachtoffer van malware. de afgelopen maanden doken bijvoorbeeld de Toddler– en FluBot-virussen op. Dit soort malware verspreidt zich vaak via linkjes in sms-berichten. Het is dus belangrijk om nooit zomaar op een linkje van een onbekende afzender te drukken. Meer tips om een virusinfectie te voorkomen zie je in onderstaande video.