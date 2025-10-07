Google Pixel 10 Pro tijdelijk vanaf €648!

Bekijk actie

Poll: een kabel moet standaard bij je nieuwe smartphone zitten

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
7 oktober 2025, 10:58
2 min leestijd
Poll: een kabel moet standaard bij je nieuwe smartphone zitten

We zijn er jarenlang aan gewend – of misschien wel verwend – geraakt. Standaard een oplader én kabel bij onze nieuwe smartphone of tablet. De oplader zijn we al een tijdje kwijt, maar hoelang is de kabel nog inbegrepen?

Lees verder na de advertentie.

Smartphonekabels verdwijnen: zo zit het

Steeds vaker laten smartphonefabrikanten de usb-c-kabel wel uit het doosje. Hoe komt dat en wat vind jij daarvan?

Sinds 2020 vind je niet langer standaard een oplader in de doos. Apple zette de trend met de iPhone 12 en Samsung en Google volgden niet veel later. Het idee hierachter was dat de meeste mensen al een usb-c-oplader in huis hadden. Wel kreeg je vaak nog een nieuw kabeltje cadeau bij je aanschaf.

De geldbesparende maatregel van de fabrikanten kwam niet uit de lucht vallen. Want in oktober 2022 keurde de Europese Raad de richtlijn goed dat nieuwe draagbare elektronische apparaten verkocht in de EU standaard een usb-c-poort moeten hebben. Sinds 28 december 2024 is deze wetgeving ook echt van kracht.

usb c sneller opladen

Dat betekent dat een oude oplader vaak ook nog gebruikt kan worden bij een nieuwe telefoon of tablet. Hierdoor is de noodzaak voor een nieuwe oplader bij elk verkocht apparaat een stuk kleiner. Een mooie terugdringing van e-waste.

En zonder oplader in de doos kan de verpakking een stukje kleiner. Dus ook daar is er sprake van verduurzaming (minder verpakkingsmateriaal en in sommige gevallen lagere verzendkosten). Vanaf 2026 moeten trouwens niet alleen kleine apparaten, maar ook laptops standaard worden uitgerust met een usb-c-poort.

Einde van de kabel ook in zicht

De meeste consumenten konden nog wel leven zonder nieuwe oplader. Maar een nieuw kabeltje (zonder kreukels, breukjes, krasjes en andere beschadigingen) was altijd wel welkom.

Temeer omdat bekend is dat opladen met oudere kabeltjes soms minder snel gaat, deze kabels een slechtere verbinding hebben, warm kunnen worden en zelfs schade kunnen toebrengen aan je telefoon of oplaadpoort.

gevlochten usb-kabel android auto belkin

Maar nu laat een gebruiker op Reddit weten dat er bij zijn nieuwe Sony Xperia 10 VII geen oplaadkabel zat. Dit zou zomaar eens het begin kunnen zijn van een nieuwe trend. Want nu usb-c al jarenlang de norm is, hebben veel consumenten inmiddels een kleine kabelverzameling opgebouwd.

Poll: wel of geen kabel bij je nieuwe apparaat

Daarom zou het niet veel gevolgen moeten hebben voor de gemiddelde gebruiker als andere fabrikanten het voorbeeld van Sony zullen volgen. Apple is daar trouwens al mee begonnen, want bij de nieuwe AirPods 4 en AirPods Pro 3 krijg je ook geen kabeltje meer.

Maar wat vind jij eigenlijk? Laat het ons hieronder weten.

Meer van zulke polls? Volg de knoppen hieronder.

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Via: Android Authority
Bron afbeelding: Belkin
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Android Smartphones Android Tablets

Bekijk ook

Google geeft je slimme huis een likje verf en meer (Android-nieuws #40)

Google geeft je slimme huis een likje verf en meer (Android-nieuws #40)

4 oktober 2025

Meta-bril kopen in Nederland: al je vragen beantwoord 

Meta-bril kopen in Nederland: al je vragen beantwoord 

29 september 2025

Zit jij op deze WhatsApp-functie te wachten? (Android-nieuws #39)

Zit jij op deze WhatsApp-functie te wachten? (Android-nieuws #39)

27 september 2025

Strijd om snelste chip: Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs MediaTek Dimensity 9500

Strijd om snelste chip: Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs MediaTek Dimensity 9500

25 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren