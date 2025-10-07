Poll: een kabel moet standaard bij je nieuwe smartphone zitten

We zijn er jarenlang aan gewend – of misschien wel verwend – geraakt. Standaard een oplader én kabel bij onze nieuwe smartphone of tablet. De oplader zijn we al een tijdje kwijt, maar hoelang is de kabel nog inbegrepen?

Smartphonekabels verdwijnen: zo zit het

Steeds vaker laten smartphonefabrikanten de usb-c-kabel wel uit het doosje. Hoe komt dat en wat vind jij daarvan?

Sinds 2020 vind je niet langer standaard een oplader in de doos. Apple zette de trend met de iPhone 12 en Samsung en Google volgden niet veel later. Het idee hierachter was dat de meeste mensen al een usb-c-oplader in huis hadden. Wel kreeg je vaak nog een nieuw kabeltje cadeau bij je aanschaf.

De geldbesparende maatregel van de fabrikanten kwam niet uit de lucht vallen. Want in oktober 2022 keurde de Europese Raad de richtlijn goed dat nieuwe draagbare elektronische apparaten verkocht in de EU standaard een usb-c-poort moeten hebben. Sinds 28 december 2024 is deze wetgeving ook echt van kracht.

Dat betekent dat een oude oplader vaak ook nog gebruikt kan worden bij een nieuwe telefoon of tablet. Hierdoor is de noodzaak voor een nieuwe oplader bij elk verkocht apparaat een stuk kleiner. Een mooie terugdringing van e-waste.

En zonder oplader in de doos kan de verpakking een stukje kleiner. Dus ook daar is er sprake van verduurzaming (minder verpakkingsmateriaal en in sommige gevallen lagere verzendkosten). Vanaf 2026 moeten trouwens niet alleen kleine apparaten, maar ook laptops standaard worden uitgerust met een usb-c-poort.

Einde van de kabel ook in zicht

De meeste consumenten konden nog wel leven zonder nieuwe oplader. Maar een nieuw kabeltje (zonder kreukels, breukjes, krasjes en andere beschadigingen) was altijd wel welkom.

Temeer omdat bekend is dat opladen met oudere kabeltjes soms minder snel gaat, deze kabels een slechtere verbinding hebben, warm kunnen worden en zelfs schade kunnen toebrengen aan je telefoon of oplaadpoort.

Maar nu laat een gebruiker op Reddit weten dat er bij zijn nieuwe Sony Xperia 10 VII geen oplaadkabel zat. Dit zou zomaar eens het begin kunnen zijn van een nieuwe trend. Want nu usb-c al jarenlang de norm is, hebben veel consumenten inmiddels een kleine kabelverzameling opgebouwd.

Poll: wel of geen kabel bij je nieuwe apparaat

Daarom zou het niet veel gevolgen moeten hebben voor de gemiddelde gebruiker als andere fabrikanten het voorbeeld van Sony zullen volgen. Apple is daar trouwens al mee begonnen, want bij de nieuwe AirPods 4 en AirPods Pro 3 krijg je ook geen kabeltje meer.

Maar wat vind jij eigenlijk? Laat het ons hieronder weten.

