7 toffe projecten op Kickstarter: loeizwaar hoesje, oordopjes als sieraad

Op Kickstarter vind je de gadgets van de toekomst. Wij zetten zeven succesvolle Kickstarter-projecten op een rijtje, waar je nu nog aan deel kunt nemen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kickstarter-projecten november 2025: smartphonehoesjes, oordopjes en een ring

Op Kickstarter vind je allerlei gadgets die nog niet in de winkel liggen, maar je wel alvast kunt pre-orderen. Op deze manier weten de makers of er genoeg interesse is en wordt er genoeg geld opgehaald voor de laatste loodjes van de productie. Als jij er vertrouwen in hebt, kun je als een van de eersten rondlopen met onderstaande gadgets.

6 Pound Phone Case

Status: Kickstarter gehaald.

Kickstarter gehaald. Einddatum: 12 december.

12 december. Link.

Als je motivatie nodig hebt om minder vaak je smartphone erbij te pakken, dan is dit hoesje van bijna 3 kilo misschien iets. Omdat je snel vermoeide armen krijgt, zul je de smartphone alleen nog erbij pakken als je het toestel echt nodig hebt.

Volgens de makers wordt de smartphone op deze manier weer een stuk gereedschap en niet een verslaving. Als extra bonus krijg je er gespierde armen van.

Phone Tomb

Status: Kickstarter gehaald.

Kickstarter gehaald. Einddatum: 21 november.

21 november. Link.

Als je zo’n lomp hoesje een beetje onzin vindt, dan is de Phone Tomb misschien wat voor je. Dit is een grafkist voor je smartphone. De makers hopen mensen met deze gadget te motiveren om vooral in bed minder hun smartphone te gebruiken, door het toestel in zijn eigen kistje te leggen.

Prolo Ring

Status: Kickstarter gehaald.

Kickstarter gehaald. Einddatum: 19 november.

19 november. Link.

Deze ring is bedoeld om de muis van je desktopcomputer te vervangen. In de Prolo Ring zit een trackpad die je met je duim bestuurt. Daarnaast registreert de ring je bewegingen en kun je via de andere hand shortcuts activeren.

De ring kun je ook met je Android-toestel gebruiken, om bijvoorbeeld door TikTok te scrollen of een foto te maken zonder je toestel vast te houden.

Real Young

Status: Kickstarter gehaald.

Kickstarter gehaald. Einddatum: 21 november.

21 november. Link.

Draadloze oordopjes worden steeds kleiner, zodat ze minder opvallen. De makers van Real Young denken juist: wat als we oordopjes extra zichtbaar maken als een sieraad? Een extra voordeel is dat deze oordopjes niet uit je oor kunnen vallen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

BodyPark

Status: Kickstarter gehaald.

Kickstarter gehaald. Einddatum: 25 december.

25 december. Link.

Als je vaak zwarte gewichten tilt, ligt een blessure op de loer. BodyPark wil dat voorkomen. Niet alleen vertelt dit apparaatje welke oefeningen je moet doen, maar je krijgt ook tips over je houding terwijl je bezig bent.

Zo krijg je bijvoorbeeld een waarschuwing als je bij het deadliften je rug niet rechthoudt. De training wordt automatisch aangepast als de AI ziet dat het wel heel soepel of juist slecht gaat.

TobenONE

Status: Kickstarter gehaald.

Kickstarter gehaald. Einddatum: 8 december.

8 december. Link.

Op je bureau laad je steeds meer apparaten op via usb. Deze modulaire, magnetische hub laat je de oplaadpoorten zelf samenstellen. De hub bestaat uit drie of vier verwijderbare pucks.

Zo kun je een puck met usb-c-poorten erin klikken, een puck met usb-a-poorten of een puck voor draadloos opladen. Via deze usb-poorten kun je ook data verplaatsten. Is het niet nodig om zoveel laadpunten te hebben? Dan kun je ook puck met een volumeknop toevoegen.

BrickBoy

Status: Kickstarter gehaald.

Kickstarter gehaald. Einddatum: 27 november

27 november Link.

De BrickBoy is even iets heel anders. Recentelijk is er een officiële Nintendo Game Boy van LEGO uitgebracht. Met de BrickBoy verander je deze LEGO-build in een daadwerkelijk werkende gamehandheld.

Reviews van gadgets

Op Android Planet lees je ook regelmatig reviews over nieuwe gadgets, zodat je zeker weet of ze de moeite waard zijn. Lees bijvoorbeeld onze review van Pixelsnap-laders en onze ervaringen met de wat lompe 8849 Hike-smartphone.