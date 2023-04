Deze 5 Kickstarter-projecten breiden de mogelijkheden van je smartphone uit

Een superdunne virtual reality-bril, een monster van een powerbank en oordopjes van Hyundai. Dat en meer in deze toffe Kickstarter-projecten die de mogelijkheden van je smartphone uitbreiden.

Kickstarter-projecten voor je smartphone

Op Kickstarter vind je de tech van de toekomst, met projecten die nog net wat geld nodig hebben om daadwerkelijk op de markt te komen. Steun je zo’n project, dan krijg je meestal het product met korting opgestuurd. We zetten enkele toffe, lopende projecten op een rij die op dit moment succesvol zijn.

EM3 Ether: Super dunne vr-bril voor games en films

Status: 2300 procent opgehaald

Einddatum: 15 mei

Link: EM3 Ether

Vr-brillen voor smartphones lijken iets uit het verleden, maar ze worden nog steeds gemaakt. De nieuwe EM3 Ether valt op door het design: maar 9 millimeter dik en 65 gram zwaar, terwijl het 5K-scherm alles scherp in beeld moet zetten. Via usb-c sluit je de bril aan op je smartphone, waarna je games of video’s kunt starten.

Dat er vraag naar zo’n bril is, blijkt wel door de hoeveelheid backers en het geld wat al met het project is opgehaald. De bril moet vanaf augustus dit jaar geleverd worden en kost een flinke 500 dollar.

Starship Seer: een super powerbank

Status: 1500 procent opgehaald

Einddatum: 13 mei

Link: Starship Seer

Zijn er nog niet genoeg powerbanks op de markt? Blijkbaar niet, want veel mensen backen de Starship Seer: een flinke powerbank met een schermpje. De 10.000 mAh-powerbank kan je telefoon snelladen, terwijl je op het schermpje precies ziet hoeveel er nog over is en hoelang het waarschijnlijk nog duurt tot de powerbank leeg is als je op dit tempo blijft laden.

De powerbank heeft een opvallend design, met een transparante hoes. Als je de powerbank niet gebruikt om op te laden, verandert het apparaatje in een digitale wekker. De Starship Seer gaat 100 dollar kosten en is vanaf mei verkrijgbaar in de kleuren geel en zwart.

LensUltra: mooie lenzen voor mooie foto’s

Status: 800 procent opgehaald

Einddatum: 17 juni

Link: LensUltra

Met de reeks lenzen van LensUltra maak je veel mooiere foto’s met je smartphone. De makers werken aan zeven verschillende lenzen, waaronder Long Range Macro, Telephoto, Wide Angle en Fisheye.

LensUltra is geen goedkope grap, want voor 170 dollar krijg je één lens. Toch is er duidelijk veel vraag naar, want het doelbedrag is razendsnel opgehaald. Het is in ieder geval een stuk goedkoper dan een professionele camera en je kunt de lens ook op je volgende smartphone gebruiken.

Hyundai-oordopjes: direct in het stopcontact

Status: 1200 procent opgehaald

Einddatum: 8 mei

Link: Hyundai-oordopjes

Ben je ook altijd de oplader kwijt van het doosje van je oordopjes? Hyundai komt met een oplossing: oordopjes waarvan het doosje direct in het stopcontact kan. Je kunt de case tevens gebruiken als adapter, zodat je voor je laptop en smartphone enkel nog een kabel nodig hebt.

De oordopjes – die 99 dollar gaan kosten – gaan 36 uur mee, zijn waterdicht en hebben zelfs actieve ruisonderdrukking. Daardoor hoor je geen omgevingsgeluid meer.

iChessOne: Online schaken met een echt houten bord

Status: 370 procent opgehaald

Einddatum: 12 mei

Link: iChessOne

iChessOne maakt schaken op afstand een stuk leuker en praktischer. Er zijn natuurlijk talloze apps waarmee je anderen kunt uitdagen voor een potje schaak, maar niets is zo leuk als de fysieke stukken verzetten op een echt houten schaakbord.

De iChessOne verbindt met de app en laat op het bord via led-lampjes zien hoe het stuk van de tegenstander verplaatst moet worden. De schaakstukken bewegen dus helaas niet uit zichzelf.

