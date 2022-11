Kijk nu: Enola Holmes en The White Lotus zijn terug en nog 3 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 44 (2022): The White Lotus en Enola Holmes 2.

Filmtips week 44 (2022): The White Lotus en Enola Holmes 2

1. The White Lotus seizoen 2 (HBO Max)

The White Lotus ontving eerder dit jaar maar liefst tien Emmy’s en nu kun je wekelijks genieten van een nieuwe aflevering uit het tweede seizoen. Het debuutseizoen ging over een luxe resort op Maui, met gasten en medewerkers vol problemen en een mysterieuze moord. Het tweede seizoen heeft een bijna volledig nieuwe cast (Jennifer Coolidge is wel terug!) en een nieuwe locatie: Sicilië. Met weer een luxe resort, weer bijzondere personages en weer gaan er mensen dood.

2. Enola Holmes 2 (Netflix)

Millie Bobby Brown is terug als het zusje van Sherlock Holmes en ze neemt haar grote broer ook weer mee. De jonge detective heeft namelijk een nieuwe zaak en daar heeft Sherlock ook mee te maken.

3. The Bastard Son & The Devil Himself (Netflix)

De jonge Nathan is de zoon van een van de gevaarlijkste heksen die ooit heeft bestaan. Nu staat hij tussen twee groeperingen in: de Blood Witches en de Fairborn Witches. Langzaam leert hij steeds meer over zichzelf en wat iedereen van hem wil. De serie heeft een goede stijl, sterke personages en weet je constant te verrassen. Een onverwachte topserie voor Netflix.

4. Het Gouden Uur (NPO)

Het gouden uur is het eerste uur na een grote aanslag, want dan is de kans op een nieuwe aanslag het grootst. In deze nieuwe spannende serie volg je rechercheur Mardik, gespeeld door Nasrdin Dchar. Na een aanslag in Amsterdam verdenkt hij een jeugdvriend ervan die daad gepleegd te hebben. De serie heeft een leeftijdsbeperking, dus kun je alleen tussen 20:00 en 06:00 of met een NPO Plus-abonnement kijken.

5. Star Wars: Tales of the Jedi (Disney Plus)

Op Disney Plus vind je nu zes korte animatiefilms die het grote Star Wars-universum verder uitdiepen. In de eerste drie afleveringen volg je Ahsoka Tano tijdens drie verschillende momenten in haar leven. De volgende drie afleveringen gaan over een jonge Count Dooku voordat hij bij de dark side belandde. Met daarnaast een hoop andere bekende Star Wars-personages.

