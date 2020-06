Overzicht: 11 kleine Android 11-functies die de moeite waard zijn

Android 11 zit vol met kleine functies die het dagelijks leven een stukje makkelijker maken. Om je een stukje op weg te helpen verzamelen we in dit artikel daarom de beste kleine Android 11-functies in een handig overzicht.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overzicht: Kleine Android 11-functies

De eerste bèta van Android 11 is nu beschikbaar voor het grote publiek. Heb je een Google Pixel-smartphone? Dan kun je vanaf nu aan de slag met de opvolger van Android 10. De definitieve versie, voor alle smartphones, verschijnt later. In dit artikel lopen we op de zaken vooruit en zoomen we in op de subtiele verbeteringen. Dit zijn de beste kleine Android 11-functies.

1. Belangrijke berichten krijgen voorrang

Android 11 sleutelt vooral aan het notificatiepaneel. Een van de meest in het oog springende wijzigingen kom je tegen op het moment dat je een berichtje krijgt. Belangrijke berichten van vrienden worden voortaan bovenaan het menu geplaatst onder het kopje ‘Gesprekken’.

Op die manier zie je in een oogopslag wat je vriend, collega of partner aan je wil vertellen. Ook is het lettertype groter geworden waardoor je makkelijker afzenders van elkaar kunt scheiden. Hetzelfde geldt voor de knop om te reageren: die komt in Android 11 meer naar voren.

2. Chat bubbles

Heb je Facebook Messenger op je smartphone geïnstalleerd? Dan ben je vast en zeker bekend met de zogeheten ‘chat heads’. Deze icoontjes blijven op het scherm van je smartphone staan, zodat je continu kunt kletsen met anderen.

Android 11 voegt een soortgelijke functie toe, maar noemt het chat bubbles. Het komt erop neer dat je dus snelkoppelingen naar gesprekken aan je scherm kunt toevoegen. Ontwikkelaars van chat-apps, zoals WhatsApp en Instagram, moeten deze functie nog wel eerst toevoegen aan hun Android-apps.

3. Vaste plek voor Spotify en Netflix

Android 11 focust zich op media. Mediaspelers, zoals Spotify, krijgen daarom een vaste plek in het snelle instellingen-menu. Dit scherm komt tevoorschijn wanneer je van bovenaf het display naar beneden veegt.

Vanaf Android 11 heeft dit bedieningspaneel een iets andere vorm. App-makers, zoals YouTube Music en Spotify, kunnen hun ‘controlepanelen’ naar eigen wens vormgeven. In die van Spotify kun je bijvoorbeeld muziek pauzeren en hervatten, terugspoelen en een nummer overslaan.

Ook krijgt het bedieningspaneel vanaf nu een statistische plek in het notificatiescherm. Dit betekent dat de knoppen voor Spotify en Netflix dus niet meer van plek verplaatsen.

Gebruik je meerdere mediaspelers op één moment? Dan kun je voortaan door de bedieningspanelen heen swipen. Zo kun je dus een film streamen naar je Chromecast terwijl je ondertussen ook een podcast luistert.

4. Smart home onder je duim

Google zet met Nest volop in op smart homes. Het is daardoor niet verwonderlijk dat slimme huishoudens ook in Android 11 een prominente rol krijgen toebedeeld. Voortaan zit er een controlepaneel voor je smart home in het uitgebreide notificatiemenu van je Android-telefoon.

Van hieruit kun je bijvoorbeeld de verlichting aan/uitzetten, de felheid omhoog krikken of controleren hoe het ervoor staat met je slimme Nest-speaker. Op die manier hoef je dus niet continu de Google Home-app te openen, maar bedien je het smart home vanuit het Android-bedieningspaneel.

5. Google helpt je met inrichten

Heb je een Pixel-telefoon, of gebruik je in ieder geval de Pixel-launcher? Dan gaat Google je in Android 11 helpen met het inrichten van je thuisscherm. Hoe? Door middel van app-suggesties.

Tijdens het installeren van Android 11 doet het bedrijf enkele suggesties om snelkoppelingen naar jouw meestgebruikte apps op het thuisscherm te plaatsen. Deze snelkoppelingen worden automatisch op de onderste rij geplaatst. De apps die op het moment daar al staan worden een rijtje omhoog geplaatst.

6. Terug-scherm op de schop

Het ‘terug’-scherm, waarin je een overzicht van apps die momenteel actief zijn ziet, heeft wederom een kleine opfrisser gekregen. Voortaan vind je aan de onderkant van het scherm drie nieuwe knoppen staan: Screenshot, Selecteren en Delen. De namen spreken voor zich.

7. Ingebouwde schermopname

Vanaf Android 11 kun je eindelijk schermopnames maken zonder dat je daarvoor een aparte app nodig hebt. Mensen met bijvoorbeeld een OnePlus- of Samsung-smartphone kunnen dit al langer, maar voortaan zit de mogelijkheid standaard in het besturingssysteem.

Zo’n functie is fijn voor wanneer je bijvoorbeeld aan een minder handige vriend wil uitleggen hoe een bepaalde app werkt, maar op grote afstand van elkaar woont. Ook kun je dankzij deze ingebouwde schermrecorder bijvoorbeeld gameplay filmen.

8. Screenshots nemen

Ook het screenshot-scherm ziet er voortaan iets anders uit. Zodra je een print van je scherm hebt genomen zie je een voorbeeld in de hoek van je scherm, met daarnaast twee knoppen waarmee je het plaatje kunt delen of bewerken.

Wie op de Bewerk-knop drukt merkt dat dit scherm er anders uitziet dan in Android 10. Onderaan het scherm staan vier knoppen centraal. De twee aan de linkerkant gebruik je om het screenshot te bewerken, de twee aan de rechterkant om acties ongedaan te maken, of juist ‘vooruit te spoelen’.

9. Donkere modus plannen

Sinds versie 10 heeft Android een ingebouwde donkere modus. Deze draait kleuren om, waardoor witte oppervlakken zwart worden en vice versa. Vanaf Android 11 kun je het in- en uitschakelen van deze donkere modus plannen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen dat hij uit zichzelf aangaat om 21:00 uur en om 7:00 uur weer uitschakelt.

10. Eenmalig toestemming verlenen

Privacy is een van de peilers van Android 11. Vorig jaar, bij versie 10, werden al flinke stappen gezet. Op dit fundament wordt nu voortgebouwd. In Android 11 kun je bijvoorbeeld eenmalige toestemmingen voor apps geven. Zo krijgen programma’s maar 1 keer toestemming om je microfoon of locatie te gebruiken. Zodra je de app afsluit wordt de toestemming weer ingetrokken.

11. Voor de handige Harry

Android 11 maakt hobby’en simpeler. Voortaan kun je namelijk op afstand zogeheten ADB-commando’s naar je toestel versturen. Voor de gemiddelde telefoongebruiker klinkt dit wellicht als abracadabra, maar dit gaat app-bouwers een hoop gehannes met kabels besparen. ADB wordt namelijk gebruikt om fouten in programma’s op te sporen, waaronder Android-apps.

Android 11 komt eraan

Voorlopig is Android 11 alleen als bèta verkrijgbaar. Enthousiaste mensen met een Google Pixel-telefoon kunnen hierdoor alvast aan de slag met het nieuwe besturingssysteem. Zodra alle kinderziektes verholpen zijn brengt Google de definitieve versie van Android 11 voor iedereen uit. Dat moment vindt later dit jaar plaats.

Op Android Planet besteden we de komende periode extra veel aandacht aan de nieuwe versie van het besturingssysteem. Verwacht onder meer handige tips, een uitgebreide review en natuurlijk de aankondiging van de definitieve versie. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Houd dan onze site in de gaten, download de gratis Android Planet-app op je smartphone en schrijf je in voor de nieuwsbrief.