Overzicht: 8 kleine Android 12-functies die de moeite waard zijn

Android 12 zit vol met kleine functies en verbeteringen die het besturingssysteem weer fijner in gebruik maken. In dit artikel verzamelen we de leukste, kleinere functies van de grote Android-update.

Kleine Android 12-functies op een rijtje

De eerste ontwikkelaarsbèta van Android 12 is nu beschikbaar. Hoewel in deze testversie nog lang niet alle nieuwe features zitten, zijn er al best wat ontdekt. Daarom bespreken we hieronder acht handige, kleinere features die met de opvolger van Android 11 worden geïntroduceerd. Lees je mee?

1. Scrollende screenshots

In de Play Store zijn al jarenlang apps te vinden waarmee je ‘scrollende screenshots’ kan maken, oftewel: schermafbeeldingen die verder gaan dat wat je op het scherm ziet. Deze zijn heel handig, want hiermee kun je ook vastleggen wat buiten het scherm valt. Denk bijvoorbeeld aan een flinke lap tekst op een webpagina, of een lang WhatsApp-gesprek.

Het lijkt erop dat Google deze functie ook eindelijk toevoegt aan Android, waardoor je geen externe apps meer nodigt hebt. Als je op een smartphone met Android 12 een screenshot maakt, dan zie je rechtsonder een nieuwe ‘Scroll’-optie verschijnen.

2. Eénhandsmodus

Ook handig: Android 12 zorgt ervoor dat je je smartphone veel makkelijker met één hand kan bedienen. Het werkt wel iets anders dan we hadden verwacht: in plaats van dat het hele scherm wordt ‘verkleind’ en naar de hoek van het display wordt verplaatst, komt de bovenkant simpelweg naar beneden. Hierdoor kun je dus makkelijker met je duim bij de bovenste opties en knopjes op het scherm.

3. Betere screenshot-bewerker

De ingebouwde screenshot-bewerker wordt in Android 12 uitgebreid met nieuwe opties. Zo krijg je meer opties tot je beschikking om schermafbeeldingen te bewerken, waaronder een tekst- en emoji-knopje.

Er is ook een tooltje bijgekomen waarmee je preciezer onderdelen uit een screenshot weg kan vegen. Het moet er uiteindelijk voor zorgen dat je geen externe app meer nodig hebt om schermafbeeldingen te bewerken.

4. Instellingen-app krijgt nieuw likje verf

In Android 12 gaat de Instellingen-app ook lichtjes op de schop. De achtergrond heeft een lichtblauw kleurtje gekregen en de zoekbalk bovenin is ook vernieuwd. De verschillen zijn niet heel groot, maar het laat de Instellingen-app er wel weer wat frisser uit zien.

5. Verbergen van cameragat op Pixel-telefoons

Heb je een recente Pixel-smartphone, zoals de Pixel 4a of Pixel 5, en ben je niet zo’n fan van het cameragat dat linksboven in het scherm zit? In Android 12 kun je het gaatje ‘verbergen’ door even de instellingen in te duiken en naar de ‘Display cut-out’-optie te gaan. Hier kun je ervoor kiezen om het cameragat ‘uit te schakelen’, doordat bovenin het scherm een zwarte balk verschijnt. Hierdoor zie je het gat voor de selfiecamera minder snel.

6. Makkelijker wifi-wachtwoorden delen

Android 12 maakt het ook makkelijker om wifi-wachtwoorden met anderen te delen, zoals je vrienden, collega’s of familieleden. Dit gaat nu via ‘Dichtbij delen‘, een handige functie die al een tijdje in het besturingssysteem zit. Wil je een moeilijk wachtwoord van je wifi-netwerk delen, dan kies je simpelweg voor de nieuwe Dichtbij delen-optie en de ander krijgt op zijn of haar smartphone vervolgens een melding.

Als ze het deelverzoek accepteren, dan wordt het toestel automatisch met jouw wifi-netwerk verbonden. Het wachtwoord wordt overigens nooit getoond, wat natuurlijk wel zo fijn is. De optie is misschien niet de snelste manier om je wifi-wachtwoord met iemand anders te delen, maar wel relatief veilig.

Met Android 12 wil Google ook meer updates uitrollen via de Play Store, zonder dat fabrikanten een losse systeem-updates hoeven uit te brengen. Dit is ook al aanwezig in Android 11. In versie 12 wordt ook Android Runtime (ART), een belangrijk onderdeel van het mobiele besturingssysteem, meegenomen in de updates die het bedrijf via de Play Store kan uitrollen.

8. Beter op grotere schermen

Tot slot voert Google de nodige optimalisaties door om Android beter en fijner te laten werken op grote schermen, bijvoorbeeld van opvouwbare smartphones, tablets en televisies. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld ook al een testversie van Android 12 voor Android TV uitgebracht. Hierdoor kunnen ontwikkelaars ook al hun apps testen voor de nieuwste Android-versie voor slimme tv’s.

Android 12 verschijnt later dit jaar

Voorlopig is Android 12 alleen als bèta verkrijgbaar voor ontwikkelaars. De komende maanden verschijnen meer testversies, maar in mei kunnen ook normale gebruikers met de nieuwe Android-versie aan de slag. Dan komt Google met een publieke bèta, die je kan downloaden en installeren als je een Google Pixel-telefoon hebt.

In de maanden erna blijft het bedrijf nieuwe features toevoegen en problemen oplossen. De verwachting is dat de definitieve versie van Android 12 in september wordt uitgebracht, en pas daarna kunnen andere fabrikanten de update voor hun smartphones uitbrengen. Het duurt dus nog wel even voordat jij ook met Android 12 aan de slag kan.

