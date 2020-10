Ben je jaloers op het compacte schermformaat van de kersverse iPhone 12 mini? Ook in het Android-kamp kun je een kleine smartphone vinden, maar de keuzes zijn beperkter. Hierbij een overzicht van de beste compacte telefoontjes voor elk budget.

Kleine smartphone met Android: 4 fijne opties

Smartphones zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden. Wie veel films en series op haar/zijn telefoon kijkt is hier waarschijnlijk blij mee, maar niet iedereen heeft behoefte aan een groot scherm. Dat blijkt wel uit de populariteit van de iPhone 12 mini, Apples nieuwe compacte instapmodel.

Dit toestel is een flink stuk kleiner dan de iPhone 12, hét Apple-basismodel van dit jaar, maar net zo krachtig. Dit bracht ons op het idee om eens te kijken naar kleine telefoons met Android. Wat zijn de beste opties voor mensen die geen grote smartphone willen? Dit is onze top 4 van compacte smartphones. De afmetingen staan in volgorde van lengte, breedte en dikte (in millimeters) aangegeven.

1. Samsung Galaxy S10e

Afmetingen: 142.2 x 69.9 x 7.9 millimeter

Prijsklasse: middenklasse

Ben je op zoek naar een kleine Samsung-smartphone? Dan is de Galaxy S10e het overwegen waard. Het betaalbare alternatief voor de Samsung S10 heeft een 5,8 inch-scherm dat vrijwel de hele voorkant vult. Hierdoor is de behuizing relatief compact.

Ook qua hardware zit het bij de Samsung S10e wel snor. Het toestel draait namelijk op de Exynos 9820-chipset, een krachtige octacore-processor uit de eigen Samsung-stal, en 6GB werkgeheugen met 128GB opslag. De dubbele camera achterop schiet bovendien prima kiekjes. Meer weten over de relatief compacte Samsung? Check dan onze uitgebreide Samsung Galaxy S10e review.

2. Samsung Galaxy A41

Afmetingen: 149.9 x 69.8 x 7.9 millimeter

Prijsklasse: budget

Samsung heeft meer relatief kleine smartphones in het assortiment. Neem de betaalbare Galaxy A41. Dit toestel is dankzij het voorkantvullende 6,1 inch-scherm alsnog compact, kan lekker snel opladen en heeft een drievoudige camera achterop. Bovendien is de scherpe schermresolutie ideaal voor wanneer je regelmatig films kijkt op je telefoon.

Het grootste nadeel van de Samsung Galaxy A41 is de hardware: het toestel is geen snelheidsmonster. Daartegenover haal je ‘m voor rond de 230 euro al in huis, en voor dat bedrag staat de prijs-kwaliteitsverhouding als een huis. Verder lezen over alle plus- en minpunten? Check dan onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy A41.

3. Google Pixel 5

Afmetingen: 144.7 x 70.4 x 8 millimeter

Prijsklasse: high-end

De Google Pixel is de ultieme telefoon voor Android-liefhebbers. Googles eigen smartphones draaien namelijk op de meest ‘schone’ versie van het besturingssysteem die je je kunt wensen. We zijn inmiddels bij de Google Pixel 5 aanbeland. Dit toestel is zonder meer compact, maar jammer genoeg niet in Nederland verkrijgbaar.

Wil je de Google Pixel 5 kopen? Dan moet je het toestel in het buitenland halen (bijvoorbeeld in Duitsland) of gewoon importeren. Onder meer de Nederlandse webwinkel Belsimpel gaat het toestel binnenkort op die manier verkopen. Kun je daar niet op wachten? Dan is de Google Pixel 4a een goed (verkrijgbaar) alternatief. Deze is nagenoeg net zo groot als de Pixel 5.

4. Motorola Moto E6 Play

Afmetingen: 146.5 x 70.9 x 8.3 millimeter

Prijsklasse: budget

Ben je op zoek naar een kleine smartphone en heb je een beperkt budget? Dan kom je al snel bij de Motorola Moto E6 Play uit. Dit toestel is erg goedkoop en voor minder dan 100 euro in huis te halen. Motorola heeft daarom op enkele onderdelen bezuinig. De E6 Play heeft bijvoorbeeld een lcd-scherm met lage resolutie.

Wij raden dit toestel dus niet aan voor veeleisende gebruikers, of mensen die graag films kijken of games spelen. Ga je aan je eerste smartphone beginnen, of zoek je een kleine Android-telefoon puur om mee te WhatsAppen? Dan is de Moto E6 Play misschien wel aan jou besteed.

