‘Google werkt aan kleinere Pixel-telefoon met high-end hardware’

Ben je gecharmeerd van de Google Pixel 6, maar vind je hem nét even te groot? Volgens een nieuw gerucht werkt Google aan een kleinere Pixel-telefoon die toch over de beste hardware beschikt.

‘Kleinere Google Pixel op komst’

Smartphones zijn tegenwoordig flink aan de maat, zeker als je een high-end toestel wil hebben. Volgens een gerucht van Digital Chat Station, op het Chinese sociale medium Weibo, werkt Google echter aan een kleinere Pixel in het hogere segment. Hoe klein precies wordt helaas niet vermeld.

Dat zou niettemin goed nieuws zijn, want de kleinste Google-telefoon van dit moment is de Pixel 6a met zijn 6,1 inch-scherm. Hoewel dat een prima toestel lijkt te zijn, kunnen we hem niet high-end noemen. Het display heeft bijvoorbeeld een ouderwetse verversingssnelheid van 60Hz en ook de camera’s zijn minder goed dan die van de grotere Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

De Google Pixel 6a

Google stond jaren geleden bekend om zijn compacte smartphones. De Pixel 3 had een 5,5 inch-scherm, terwijl de Pixel 4 over een 5,7 inch-display beschikte. Ook de Pixel 5 kunnen we met 6 inch nog relatief klein noemen, al draaide dat toestel niet op de snelste hardware.

Het gerucht dat Google de compacte Pixel nieuw leven in wil blazen, lijkt dus niet heel vergezocht. Toch is 9to5Google kritisch. Zo past de genoemde werknaam, ‘Neila’, niet bij de interne codenamen van andere recente Pixels. Die waren namelijk vernoemd naar dieren. Bovendien heeft concurrent Apple na het floppen van de iPhone 13 mini besloten om geen opvolger uit te brengen.

Bij Android Planet zien we een kleinere, high-end Google Pixel wel zitten. Dergelijke smartphones liggen een stuk fijner in de hand. Zoals je onze review van de Asus Zenfone 9 kunt lezen, hoeft het afgeslankte formaat ook niet te betekenen dat je inlevert op bijvoorbeeld accuduur.

Maar eerst: de Google Pixel 7 (Pro)

Of we binnenkort een compacte Pixel zullen zien, is nog even afwachten. Op 6 oktober brengt Google eerst de Pixel 7 en Pixel 7 Pro uit. Dat zijn weer flinke jongens. Ze beschikken net als hun voorgangers over respectievelijk een 6,4 en een 6,7 inch-scherm. Verder draait het duo op een nieuwe, snellere Tensor-chip. Er zijn al verschillende hands-ons en unboxings verschenen van de smartphones. Waarschijnlijk komen de toestellen hier niet officieel op de markt, maar je kunt ze wel via grijze import in huis halen.

