Kleuren, opslagvarianten en eerste video Samsung Galaxy S21 gelekt

Ben je benieuwd in welke kleuren en opslagvarianten de Samsung Galaxy S21-modellen straks te koop zijn? Dan hebben we goed nieuws, want deze informatie ligt nu op straat. Ook is een video verschenen waarin de dunne bezels te zien zijn.

‘Dit zijn de kleuren en opslagvarianten van de Samsung Galaxy S21-serie’

Dankzij het Duitse WinFuture, dat vaker correcte informatie verspreidt over toekomstige smartphones, weten we weer wat meer over de Samsung Galaxy S21-modellen. Je kunt de telefoons straks waarschijnlijk kopen in de volgende kleuren en opslagvarianten:

Samsung houdt dus vast aan zakelijke kleuren voor het Ultra-model. Wie iets speelsers wil, is aangewezen op de gewone Galaxy S21 of de S21 Plus.

De Koreaanse fabrikant kondigt de Samsung Galaxy S21-serie op 14 januari aan. De toestellen zouden op 29 januari in de winkels liggen, maar of dat ook voor Nederland geldt is nog niet duidelijk.

Samsungs officiële teaser voor de Galaxy S21 Ultra

Video laat dunne bezels Samsung Galaxy S21 zien

Er is verder een video verschenen van iemand die de Samsung Galaxy S21 al in handen heeft. Daarin is te zien dat het toestel over zeer dunne bezels beschikt. Zelfs aan de onderkant, waar bij de Samsung Galaxy S20 nog een flinke kin zit, is de schermrand minimaal. De video bevestigt verder nogmaals dat de Galaxy S21 een plat display krijgt. Alleen de Galaxy S21 Ultra beschikt straks over een scherm met gebogen randen.

De maker van de video heeft ook een benchmark uitgevoerd. Dat is een test om de prestaties van het toestel te meten. Die toont aan dat de Galaxy S21 10 tot 30 procent sneller zou zijn dan zijn voorganger. Omdat het om een eerste benchmark gaat, nemen we deze informatie vooralsnog met een korreltje zout.

‘Galaxy S21 Ultra krijgt speciaal hoesje voor S Pen’

Er gaan al langer geruchten dat de Samsung Galaxy S21 Ultra ondersteuning krijgt voor de S Pen. WinFuture bevestigt die informatie. De website claimt bovendien dat Samsung speciale hoesjes aan zal bieden om het pennetje in op te bergen. Je kunt de S Pen namelijk niet in de S21 Ultra zelf bewaren, zoals dat wel kan in de Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Sommige bronnen claimen dat dit het einde betekent voor de Galaxy Note-serie. Of er inderdaad geen Samsung Galaxy Note 21 verschijnt, is nog even de vraag. WinFuture heeft namelijk gehoord dat Samsung nog minimaal één nieuwe Galaxy Note uit zal brengen.

