Er zijn afbeeldingen online verschenen die alle kleuren van de aankomende OnePlus 8 tonen. Het toestel komt niet alleen op de markt in het zwart en de nieuwe kleur groen, maar ook een Glow-variant die overloopt van paars naar oranje.

‘Alle kleuren OnePlus 8 bekend’

De afbeeldingen zijn online gezet door Roland Quandt, de bekende journalist die werkt voor WinFuture. Het gaat daarbij om de vermeende officiële persrenders van de OnePlus 8. De aankomende kleuren werden al eerder genoemd en het zou gaan om zwart, groen en ‘glow’. Die laatste is de meest opvallende van de drie en een totaal nieuwe kleur voor OnePlus.

Het gaat daarbij om een afwerking die aan de bovenkant paars is en aan de onderkant overloopt naar licht oranje, met verschillende tinten daar tussenin. Volgens Ishan Agarwal, een bekende smartphonelekker uit India, heet de kleur volledig ‘interstellar glow’.

Ook zien we renders van het toestel in de nieuwe groene kleur: glacial green. Diezelfde kleur gaat OnePlus vermoedelijk ook gebruiken voor de OnePlus 8 Pro. Eerder verschenen namelijk al vermeende officiële renders van dat toestel. Tot slot zien we ook afbeeldingen van een zakelijke zwarte variant van het toestel.

Meer over de OnePlus 8-serie

Volgens geruchten presenteert OnePlus naast de normale OnePlus 8 ook nog een 8 Pro-variant. De OnePlus 8 heeft een scherm van 6,55 inch, terwijl de 8 Pro een 6,78 inch-scherm krijgt. Het display van de OnePlus 8 is plat, terwijl dat van de 8 Pro afgeronde zijkanten heeft en een hogere resolutie krijgt. De ververssnelheid van de OnePlus 8 Pro is 120Hz, terwijl die van de normale 8 90Hz is. Dat zorgt voor een soepele ervaring tijdens het gebruik van de smartphones.

Beide toestellen hebben de Snapdragon 865-chip aan boord en een grote hoeveelheid werkgeheugen. Bij de OnePlus 8 zijn drie camera’s aanwezig op de achterkant, terwijl het Pro-model over een extra camera beschikt. Opladen van de accu kan met maximaal 30 Watt en de 8 Pro kan ook draadloos opladen. Tot slot is de OnePlus 8 Pro stof- en waterdicht en brengt de fabrikant dat toestel volgens geruchten uit in het blauw in plaats van ‘glow’.

Onthulling al meerdere keren uitgesteld

Eerder dit jaar deed het gerucht de ronde dat OnePlus zou kiezen voor een vroege release van de OnePlus 8-serie, in maart of april. Dat lijkt te kloppen, want mede-oprichter Pete Lau heeft op Twitter aangegeven dat de presentatie nu al meerdere keren is uitgesteld vanwege het coronavirus.

Een datum voor de daadwerkelijke presentatie van de nieuwe toestellen noemt hij nog niet. Volgens eerdere geruchten is dat echter op 15 april aanstaande.