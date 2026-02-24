Deze 5 nieuwe functies komen binnenkort naar Gemini

Niet alleen wordt Gemini steeds slimmer, maar Google voegt ook regelmatig nieuwe functies toe. Deze vernieuwingen kun je binnenkort verwachten.

Gemini-functies op komst

Gemini is constant in ontwikkeling. Google brengt niet alleen nieuwe versies van zijn modellen uit, maar introduceert ook regelmatig nieuwe functies die de mogelijkheden van de AI praktisch inzetten. Zo kun je vanaf nu naast afbeeldingen en video’s ook liedjes maken.

De meeste functies worden eerst in de Verenigde Staten geïntroduceerd, om later pas in Nederland te verschijnen. Andere functies duiken alvast op in bètaversies van Android en Google-apps. Het is natuurlijk jammer dat we vaak wat geduld moeten hebben, maar zo weten we wel precies waar we naar uit kunnen kijken. We zetten komende functies voor op een rijtje.

1. Gemini gaat splitscreen

Het was al bekend dat Gemini een splitscreenmodus zou krijgen, maar nu blijkt de functie niet alleen naar tablets en foldables te komen. Ook smartphones krijgen deze fijne optie. Zodra je Gemini via splitscreen naast een andere app op je smartphone zet, verschijnt er een nieuwe knop. Als je daar op tikt, geef je Gemini toegang tot je scherm en dus de inhoud van de andere app.

Dit is super handig, omdat je op deze manier in gesprek kan met Gemini over wat er in de andere app te zien is. Zo hoef je niet tussen twee apps te wisselen om bijvoorbeeld moeilijke termen op te zoeken, stukken tekst te vertalen en meer.

2. Gemini wordt persoonlijk

Gemini krijgt persoonlijke intelligentie. Dit betekent dat je jouw Google-apps met de AI kunt verbinden, en Gemini al je gegevens gebruikt in de antwoorden. Vraag je bijvoorbeeld om vakantietips, dan kan Gemini in je Foto’s om Gmail kijken om te zien wat voor soort vakanties je leuk vindt. Elke reactie wordt op die manier gepersonaliseerd.

Je kiest zelf welke apps je koppelt aan Gemini en je kunt het ook altijd weer uitzetten. Google belooft dat je persoonlijke data niet gebruikt wordt om Gemini te trainen. Moet je dat geloven? Dat lees je in ons artikel over Personal Intelligence.

3. Gemini wordt nu echt zoals Her

Vaak wordt er gesproken over de film Her als het ultieme voorbeeld van hoe AI moet zijn: een echt persoonlijke assistent die je goed kent en waar je de hele dag mee kunt praten. In een vroege versie van de Google-app is er in de instellingen van Gemini een verwijzing gevonden naar “GL Intelligence”. Hoewel er nog niet bij staat wat dit is, lijkt het logisch dat dit om Gemini Live Intellingence gaat.

Waarschijnlijk kan Gemini Live gebruikmaken van Personal Intelligence, waardoor de gesprekken heel persoonlijk gaan voelen. Je kunt dus vlot babbelen over je leven via je oordopjes of slimme speaker met een AI die je lijkt te kennen. Vraag je om advies, dan houdt Gemini rekening met al je voorkeuren.

4. Gemini vat je documenten samen

Krijg je vaak lange teksten in Google Documenten? Dat kan Gemini die binnenkort voor je samenvatten. Je kunt zelf een stem kiezen, net als de snelheid waarin die de gegenereerde samenvatting moet voorlezen. Deze functie rolt nu uit, maar is enkel beschikbaar als je een AI-abonnement hebt of een account via werk.

5. Gemini maakt een 3d-avatar van je hoofd

In een nieuwe bètaversie van de Google-app is tevens een verwijzing gevonden naar “Characters”, een optie om een digitale avatar van jezelf te maken. Deze kun je inzetten als je bijvoorbeeld aan het videobellen bent terwijl je een slimme bril op hebt. Het is nog niet duidelijk of je de functie ook gewoon op je smartphone kunt gebruiken als je bijvoorbeeld nog in bed ligt en iemand je belt.

Gemini in Chrome

