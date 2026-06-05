‘Ondanks alle onrust komt OnePlus 16 nog eerder uit dan voorganger’

OnePlus lijkt de vaart er aardig in te hebben zitten. Volgens een gerucht verschijnt de 16 nog eerder dan het huidige vlaggenschip, de OnePlus 15.

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Verklapt lek vroege releasedatum OnePlus 16?

Niets is wat het lijkt in smartphoneland. Elke maand verschijnen er berichten hoe slecht het wel niet zou gaan met OnePlus. Van massa-ontslagen en een vertrek uit Europa tot het definitieve einde van het merk; de soap beheerst nog altijd het nieuws. Ondanks alles lijkt de fabrikant stug door te gaan met de productie van een nieuw vlaggenschip.

Volgens een doorgaans betrouwbare lekker op Weibo heeft OnePlus een lanceringsdatum in het derde kwartaal van dit jaar in gedachten voor de OnePlus 16. In september is het toestel mogelijk al klaar om uitgebracht te worden. Dat is opmerkelijk, want de OnePlus 15 (€ 749,-) werd vorig jaar november aangekondigd.

OnePlus 15

Wat er weer niet gedeeld is in het lek, is of het een wereldwijde uitrol betreft of een lancering in thuisland China. We kunnen ons daarom nog niet verheugen op een nieuwe OnePlus over drie maanden op ons kantoor voor een review. Wellicht gaat het allemaal langer duren. Ook moeten we sterk rekening met een exclusieve release in China. Dat past binnen het plaatje van de actuele onrust en de verminderde focus op Europa.

Een lancering in september zou overigens een strategische keuze zijn. Dat is de maand waarin Apple traditiegetrouw nieuwe smartphones aankondigt. Ook de Google Pixel 11-serie wordt ergens in september verwacht.

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De veelbelovende specs van het vlaggenschip

Er lijken genoeg redenen om uit te kijken naar de OnePlus 16. Het toestel heeft mogelijk de dunste schermranden ooit op een smartphone. Daarnaast wordt een 1,5K oled-scherm verwacht met een ververssnelheid van 240Hz. Ook de batterijcapaciteit is naar verluidt opvallend groot (9000 mAh). De accu zou met 120 watt te snelladen zijn.

Bij al die tophardware moet de chipset natuurlijk navenant zijn. Daarom wordt de nieuwste generatie van Qualcomm, de Snapdragon 8 Elite 6, genoemd als de processor in wat haast wel de beste OnePlus ooit moet worden.

Liefhebbers van fotografie zouden volgens geruchten een tripje naar China moeten overwegen in het geval dat de OnePlus 16 Europa niet bereikt. Het aankomende topmodel krijgt mogelijk een hoofdcamera én telelens van maar liefst 200 megapixels.

Uiteraard zijn dit stuk voor stuk geruchten en is nog niets zeker over de lancering. Het zijn daarentegen wel leuke nieuwtjes om ons mee bezig te houden in een verder somber verhaal van OnePlus.

De onrust op een rijtje: