Waarom series op streamingdiensten zulke korte seizoenen hebben

Televisieseries lijken steeds kortere seizoenen te krijgen, zeker op streamingdiensten. Waarom is dat eigenlijk zo?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom hebben streamingdiensten zulke korte seizoenen?

Er was een tijd dat de meeste series rond de twintig afleveringen per seizoen kregen en er elk jaar weer een nieuw seizoen klaarstond. Zeker series die in de Verenigde Staten werden uitgezonden en we hier konden kijken op lineaire televisie of via een dvd-box.

Inmiddels moeten we geluk hebben met seizoenen van acht afleveringen met tussenpauzes van meerdere jaren. A Knight of the Seven Kingdoms op HBO Max maakt het zelfs heel bont met zes afleveringen van een half uurtje.

Geen advertenties

De grootste reden voor dit verschil komt neer op verdienmodellen. Kabelzenders bestelden (en doen dat nog steeds) nieuwe series om mensen zoveel mogelijk naar reclames te laten kijken. Je herkent deze series aan de vele cliffhangers, die in de Verenigde Staten voor elk reclameblok werden geplaatst.

Natuurlijk waren er vroeger ook korte seizoenen, maar die kwamen meestal van zenders die geen reclame tijdens de afleveringen toonden. Denk aan series op HBO, maar ook het Britse BBC, zoals Sherlock met drie afleveringen per seizoen.

Bij streamingdiensten draait het nu niet om reclame, maar om mensen vasthouden als abonnee. Uit cijfers blijkt dat korte seizoenen vaker door kijkers worden uitgekeken en als je eenmaal de seizoensfinale hebt gezien (met cliffhanger), dan is er een grote kans dat je blijft hangen voor het volgende seizoen. Maar bovenal heeft het maken met de stijgende kosten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Duurder

Een paar afleveringen van Stranger Things kosten inmiddels net zoveel om te maken als een heel seizoen van Lost. Dat heeft deels te maken met hoeveel geld er in de sets en de special effects wordt gestopt, maar je moet ook de kosten voor de acteurs niet onderschatten.

Vroeger was er een duidelijke scheiding tussen topacteurs die alleen films deden en acteurs voor tv-series. Dat onderscheid is er nu niet meer en men verwacht goed acteerwerk. Deze topacteurs hebben echter een druk schema waardoor series met lange seizoenen niet realistisch zijn, maar hun loon is ook niet mals.

Streamingdiensten kunnen nu echter niet terug, omdat dit dé manier is om op te vallen op de drukke markt. De streamers proberen elkaar stuk voor stuk te overtreffen met steeds hogere budgetten, bekende koppen en indrukkende producties. Dat zorgt er helaas ook voor dat je extra lang moet wachten op nieuwe seizoenen.

Waarom zijn series zo donker?

Benieuwd waarom series tegenwoordig zoveel donkerder zijn dan vroeger? Ook dat leggen we voor je uit.

Op Android Planet lees je elke week nieuwe streamingtips, met films en (korte) seizoenen om te kijken. de nieuwste edities lees je hier onder.