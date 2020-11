KPN is een maand later dan gepland begonnen met het aanbieden van e-sim aan mobiele klanten met een geschikte smartphone. Android Planet legt uit hoe e-sim werkt en wie KPN’s e-sim kunnen gebruiken.

Zo kun je KPN e-sim gebruiken

KPN maakte eind september bekend vanaf oktober e-sim te gaan ondersteunen. Omdat de provider langer nodig had om tests uit te voeren en verbeteringen te implementeren, is e-sim pas nu (4 november) beschikbaar voor particulieren en kleinere ondernemers. Zakelijke klanten met een Grootzakelijk-abonnement konden al eerder aan de slag met e-sim. Providers als T-Mobile, Simyo en Vodafone bieden al langer e-sim aan.

Nieuwe KPN-klanten kunnen over ‘een paar weken’ gebruikmaken van e-sim. Huidige klanten kunnen e-sim activeren via de MijnKPN-app. Het wisselen van simkaart naar e-sim brengt geen kosten met zich mee en de feature werkt met alle mobiele KPN-abonnementen, uitgezonderd prepaid-aansluitingen en abonnementen die alleen data afnemen. Dat type abonnement is met name bedoeld voor tablets.

Deze smartphones zijn geschikt

Als je e-sim in combinatie met een KPN-abonnement wil gebruiken, heb je één van de onderstaande Samsung-smartphones nodig.

Er zijn nog meer Android-toestellen met e-sim-ondersteuning, waaronder de Google Pixel 4 (XL) en Motorola Razr. KPN verkoopt deze toestellen echter niet. Mogelijk maakt de provider zijn e-sim later voor meer geschikte Android-smartphones beschikbaar.

Wear OS-smartwatches die geschikt zijn voor e-sim, vallen vooralsnog ook buiten de boot. Hetzelfde geldt voor een Apple Watch met 4G-ondersteuning. Heb je een iPhone XS of nieuwer? Dan is er beter nieuws: die is wel geschikt voor KPN’s e-sim.

Wat is e-sim?

E-sim is een digitale simkaart en de opvolger van de fysieke simkaart die nu je in smartphone zit. Sommige providers gebruiken e-sim via een simkaart, terwijl anderen de digitale methode kiezen. E-sim is met name handig als je op reis gaat en een databundel van een lokale provider wil aanschaffen om te internetten.

Voor fabrikanten is e-sim gunstig, omdat het fysieke simkaartslot op termijn kan verdwijnen en het zo makkelijker wordt om een smartphone waterbestendig te maken. Ook ontstaat er meer ruimte voor andere componenten, bijvoorbeeld een iets grotere accu. Meer weten? In dit artikel leggen we uit wat e-sim is en wat je ermee kunt.

