Provider KPN gaat vanaf oktober esim ondersteunen, de opvolger van de fysieke simkaart. Ook worden enkele abonnementen in prijs verlaagd, terwijl andere pakketten er meer data bij krijgen. Wij hebben de belangrijkste veranderingen op een rij gezet.

KPN gaat esim aanbieden

De provider maakt de wijzigingen via een persbericht bekend. Ten eerste gaat KPN vanaf oktober esim ondersteunen. De opvolger van de fysieke simkaart zit in steeds meer telefoons ingebouwd, waaronder de Samsung S20 en Samsung Note 20. “In de loop van oktober” kunnen KPN-klanten bij het afsluiten of verlengen voor esim kiezen. De nieuwe keuze is straks voor zowel consumenten als zakelijke afnemers te kiezen.

De belangrijkste voorwaarde voor esim is een geschikte smartphone: nog niet alle telefoons kunnen met de elektronische simkaart overweg. Zoals je op basis van de naam mag verwachten zit esim in een telefoon ingebouwd.

Dat is handig, want op die manier kun je bijvoorbeeld twee telefoonnummers op één telefoon gebruiken. Ook is esim ideaal voor mensen die regelmatig overstappen van telefoonabonnement. Je hoeft namelijk niet langer te wachten op de levering van een fysiek kaartje.

Grotere databundels

Daarnaast verlaagt KPN de prijzen voor abonnementen met relatief kleine databundels. Verder maken enkele pakketten plaats voor abonnementen met juist meer data. Dit zijn de belangrijkste veranderingen qua KPN-abonnementen:

Prijzen van de 2GB- en 5G-internetbundels gaan met 2,50 euro omlaag en kosten nu respectievelijk 17,50 en 20 euro per maand.

en per maand. 10GB-internetbundel maakt plaats voor 15GB-bundel en kost 27,50 euro per maand.

per maand. 20GB-internetbundel maakt plaats voor 25GB-bundel en kost 30 euro per maand

Aan het Unlimited-pakket wordt niet gesleuteld. Wel vermeldt de provider dat wanneer klanten kunnen profiteren van Hussel korting wanneer ze naast hun mobiele abonnement ook vaste diensten bij KPN afnemen, zoals bijvoorbeeld internet. De korting kan maximaal oplopen tot 7,50 euro per maand. Alle mobiele abonnementen beschikken overigens over 5G-ondersteuning.

Abonnementen vergelijken

Ben je klant en wil je nagaan welk nieuw abonnement op dit moment het best past bij jouw situatie? In onze sim only-prijsvergelijker kun je alle pakketten van alle aanbieders, waaronder dus KPN, met elkaar vergelijken op hoeveelheid data, belminuten, contractduur en meer.